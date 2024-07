Kdysi tak nadějná laserová světla v autech potichu končí. Nová BMW už je nemají, i když jsou pořád nejlepší před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Prestižní německé automobilky se kdysi předháněly v tom, která je do svých aut dostane jako první. Zdálo se, že jde o jasnou budoucnost odvětví, nové modely už je ale vůbec nenabízí, i když mají nejdelší dosvit. Za vším je třeba jako obvykle hledat regulace.

Před víc než dekádou odstartovaly Audi a BMW jeden z mnoha dnes už legendárních „závodů ve zbrojení”. Nešlo tehdy o co nejvyšší výkon, nejlepší akceleraci nebo nejlepší maximální rychlost, v centru dění se ocitly světlomety. Po halogenových, xenonových a LEDkových světlech totiž začali Němci spatřovat budoucnost v těch laserových.

S těmi měly zpočátku navrch u čtyř kruhů, neboť tato značka se se svým řešením pochlubila již v lednu 2014 v rámci veletrhu elektroniky CES v Las Vegas. BMW na to reagovalo o měsíc později oznámením, že plug-in hybridní sporťák i8 se od podzimu toho roku stane prvním produkčním vozem na světě s laserovými světly. Něčemu takovému ovšem Audi nehodlalo nečinně přihlížet, a oznámilo, že verze R8 LMX schopná osvítit silnici až na 500 metrů bude v prodeji od léta. Nakonec však i to bylo pozdě, neboť BMW znovu zatopilo pod kotlem a držitelům rezervací předalo první kusy laserových i8 už v červnu. Zápis do historie tak byl učiněn, přičemž čtyřem kruhům už nepomohla ani následná tvrzení, že R8 je nejrychlejším produkčním vozem na světě s laserovými světly či to, že verze LMX je měla ve standardu, zatímco u i8 za ně bylo třeba připlácet.

Mnichov tedy Ingolstadtu vypálil rybník, navíc ještě deklaroval, že jeho světla jsou schopná dosvítit o 100 metrů dál. O dekádu později ale již onen plug-in hybrid v nabídce nemá, stejně jako z ní ostatně zmizelo také R8. V případě Audi nicméně je stále možné laserové světlomety pořídit do modelů A5, A7, Q7 a Q8, zatímco BMW jimi osazuje pouze řadu 4 GranCoupe a X7. Z posledních nových bavoráků ale zmizela a produktový manažer mnichovské značky Andreas Suhrer kolegům z Car Sales potvrdil, že nejde o žádný dočasný výpadek. BMW s laserovými světly potichu skončilo a do budoucna s nimi nepočítá. A Audi míří stejným směrem.

Proč, když jsou tak dobrá? I když od jejich dvou zmíněných premiér v produkčních autech uplynulo už víc než 10 let, pořád jsou tím nejlepším, co se dá koupit - dnešní laserové „lampy” svítí až 650 metrů daleko a jejich zář je opravdu intenzivní. Důvodem je v prvé řadě článek 108 amerických federálních bezpečnostních standardů, který omezuje výkon čelních světel aut prodávaných na území USA na 150 tisíc kandel, zatímco v Evropě je limitem 430 tisíc kandel. V důsledku toho je svítivost laserových světel v USA stažena na 250 metrů. To je úroveň, na jakou se dnes výrobci snadno dostanou s levnějšími diodami, v jejichž prospěch navíc hovoří šíře paprsku. A nabízet laser pro parádu?

„Laserová světla jsou velmi dobrá, co se týče celkového dosahu, ale poslední generace světel Matrix LED má na kontě lepší distribuci paprsku,“ uvedl Suhrer s tím, že „pokud u laserů nemůžeme na některých trzích, jako jsou USA, využít jejich výkon naplno, pak nám to rozhodnutí jen usnadňuje“. Nová řada 5 se tak již nabízí pouze s matricovými diodami, stejně jako řada 7 nebo faceliftované trojky a čtyřky. Prakticky totéž řekl i mluvčí Audi, s laserovými světly je pro tuto chvíli amen. Pokud je tedy ve svém autě máte, važte si jich - byla a možná zase jednou budou, ale už nyní prakticky nejsou.

Plug-in hybridní i8 se stalo prvním autem na světě, které dostalo laserová světla. Po deseti letech ale tato technologie míří k ledu hlavně kvůli své neospravedlnitelnosti na americkém trhu. Foto: BMW

Petr Prokopec

