Klimatu lze pomoci motory starších aut hned a bez dalších škod, politici tomu ale nepochopitelně brání

Nejde tu o to, že by šlo o nějaké nedůvěryhodné novum, které teprve obhajuje své právo na existenci, jedná se o přímočaré a bezproblémové řešení. Politici řady zemí přesto aktivně zamezují jeho používání, proč?

Proti elektromobilům jako takovým nic nemáme, naopak jsme na rozdíl od většiny jejich příznivců na straně svobodné volby. Pokud vám tedy bateriový vůz vyhovuje, klidně si jej kupte. Jen tak ale nečiňte s vírou, že pomůžete životnímu prostředí, něco takového tuzemský energetický mix neumožňuje. Nemluvě o špinavém tajemství současných akumulátorů.

Zas a znovu je třeba připomenout, že elektromobily jsou podle řady expertů ta nejdražší a nejhorší forma boje za ochranu klimatu, která na spoustě míst nejenže nic nevyřeší, ale snadno i uškodí. A i kdyby vše vyšlo dokonale podle představ zastánců této cesty, osobní automobilová doprava se na celkových emisích CO2 ve světě podílí zcela zanedbatelným podílem. Tím nechceme říci, že snažit se o zlepšení nemá smysl. To jistě má. Je ale třeba hledat efektivní řešení a nevytloukat jeden klín druhým.

V tomto kontextu je s podivem, že zejména Evropa má pro své snahy již léta k dispozici efektivnější nástroje, než jsou bateriové vozy, ovšem nehodlá je využít. Ba co více, některé členské státy EU je dokonce i výslovně zakazují. V důsledku toho ovšem jen dokazují, že opravdu nejde o životní prostředí, ale o něco úplně jiného. Že by o peníze a jejich přerozdělování kýženým směrem?

Již mnohokrát jsme zmiňovali, že pokud by politici skutečně toužili po zlepšení klimatu, pak logicky posvětí jakýkoliv prostředek, který k tomu povede. Jenže to se neděje. Přitom opravdu stačí velmi málo, a rázem tu máme nemalé benefity ve velmi krátkém časové horizontu. Stojí za nimi syntetická paliva a mezi nimi i eko-diesel skrývající se za zkratkou HVO-100. Takto je přitom nazýván čirý rostlinný olej vyrobený pomocí hydratace obnovitelných materiálů.

HVO-100 užívá jako palivo do svého dvanáctiletého dieselového Mercedesu i Němec Moritz Dohm, který uvádí, že s eko-dieselem jeho vůz lépe startuje i jede. Podstatné však je, že s těmito pohonnými hmotami klesly emise CO2 o 90 procent. I proto si Moritz jednou za čas rád zajede 40 kilometrů, aby mohl natankovat palivovou nádrž. Činí tak vlastně protiprávně, neboť v Německu lze legálně tankovat HVO-100 pouze do off-roadů a firemních aut.

Spolková agentura KBA tento krok osvětluje tím, že má o palivu pochybnosti a navíc se domnívá, že obsahuje palmový olej. Zajímavé nicméně je, že když v roce 2019 EU schvalovala povinné přimíchávání biosložky do běžných pohonných hmot, nikdo z politiků proti tomu neprotestoval. Přitom se jedná ve výsledku o totéž, liší se pouze zdroj a způsob zpracování-

Pokud by se tedy HVO-100 dočkal politické podpory, zlepšilo by se životní prostředí prakticky okamžitě. Nikdo by přitom nemusel upravovat prodávat nová auta s jiným pohonem ani upravovat motory těch starších. Ta by pak mohla sloužit delší dobu, což by pro přírodu byl benefit. Stejně jako to, že by nemusela být budována zcela nová infrastruktura - jednoduše by se jen využily nádrže a cisterny na klasická paliva. Více hlídána by musela být pouze vodní složka.

Máme tu tedy převážně pozitiva, přesto všechno politici nejsou HVO-100 nakloněni. Legálně natankovat jej tak můžete jen v Belgii, Dánsku, Finsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku, ovšem ani v těchto zemích nemá palivo velkou podporu a nenajdete jej na každém rohu. Proč? Odpovězte si sami, proč někdo tlačí na nesrovnatelně komplikovanější a dražší řešení se zcela nejasným výsledkem nejen po stránce ekologických, ale i ekonomických a sociálních dopadů.

Druhá generace Škody Octavia osazená dvoulitrovým turbodieselem produkovala v roce 2004 dle automobilky 149 gramů CO2 na kilometr. Šlo přitom o výpočet dle cyklu NEDC, realita tak byla ještě mnohem vyšší. Pokud by do takového vozu nyní zamířilo palivo HVO-100, rázem by emise poklesly o 90 procent. Mnozí politici tomu ale aktivně brání. Ilustrační foto: Škoda Auto

