Mercedes chce zaplavit německé dálnice auty, která nepojedou víc jak 95 km/h, je to další odtržení Němců od reality včera | Petr Prokopec

Je hezké, že třícípá hvězda chce k této věci přistupovat s maximální odpovědností, pokud to ale současně vede k tomu, že ji učiní prakticky nepoužitelnou nebo rovnou nebezpečnou z podstaty, je to k ničemu. Smysl pro realitu zas jednou Stuttgart minul obloukem.

Zřejmě i lidé, kteří nemají řidičský průkaz, ví, jaké je tuzemské dálniční rychlostní maximum. A stejně tak jim patrně neuniklo, že na většině německých Autobahnů neplatí žádné specifické omezení. Kamiony, náklaďáky a autobusy sice i na těchto místech musí dodržovat stanovené nejvyšší tempo, ovšem jejich siluetu vidíte jasně už z dálky. A víte tedy, že se provozu pomalejších dopravních prostředků musíte přizpůsobit.

I přes onen neomezený limit německé dálnice patří k nejbezpečnějším na světě vzhledem ke kilometrovým výkonům. Jednoznačně tak dokládají, že k nehodám vede spíš to, když sledujete přístrojový štít v obavách, abyste nepřekročili legální maximum, než když rychlost pocitově přizpůsobujete panujícím podmínkám. Přesto se ale najdou tací, kteří technice rozumí asi stejně jako koza náklaďáku, a tak soustavně brojí za zrušení neomezeného tempa bez ohledu na cokoli.

Jestli k tomu skutečně dojde, ukáže jen čas, momentálně tomu ale značně pomohla automobilka Mercedes-Benz. Té německá spolková agentura KBA, která má na povel i dopravu na pozemních komunikacích, povolila, že u svých aut může používat autonomní řízení úrovně SAE3 i v běžném provozu. To znamená, že osoba za volantem může po aktivaci této funkce sundat ruce z volantu a oči z vozovky. Stále však musí být připravena zareagovat na to, když ji systém vyzve k opětovnému převzetí kontroly nad vozem.

Protože odpovědnost za havárii při aktivovaném systému v případě, kdy včas nerozezná nebezpečí a nepředá řízení člověku, leží na výrobci, neponechal Mercedes nic náhodě. Systém Drive Pilot tak kupříkladu spolupracuje s více než 35 zařízeními, jež monitorují veškeré okolí. Nechybí tak kamery, radary, ultrazvukové senzory či LiDAR.

Kde je tedy zakopán pes? U Mercedesu na dvoře, chce se říci s nadsázkou. Ten totiž využití tohoto řešení omezil rychlostí maximálně 95 km/h. To by nebylo na škodu, pokud by systém fungoval i na okreskách, ale tam nefunguje. Třícípá hvězda ve svém komuniké výslovně zmiňuje jen síť německých Autobahnů čítající 13 191 kilometrů. I na naše dálnice by to bylo absurdně a nepoužitelně málo, na ty německé je totální nesmysl. Chápeme, že Němci nedokážou při vyšší rychlosti s dostatečnou jistotou garantovat bezpečnost systému, v takovém případě ale vůbec nemají podobné řešení pouštět do provozu.

Je to další projev naprostého odtržení Němců od reality, zvlášť pokud tvrdí, že klientele novinka umožní lépe trávit daný čas třeba sledováním filmů na centrálním displeji, čtením novin, prací nebo jen pouhou relaxací. V 95 km/h na Autobahnu? To bude opravdu pohoda, jakou svět neviděl. Sami zvažte, jak dobrý nápad je poslat třídu S či EQS v takové rychlosti do prostředí, kde může takové někdo jet třístovkou.

Může se zdát, že přeháníme, jenže tady skutečně jde o dlouholetý zvyk ostatních řidičů nepředpokládat, že majitelé osobních aut po dálnici tak nízkou rychlostí nejezdí. Ostatně i samotná automobilka doufá, že bude moci klientele nabídnout zvýšení rychlosti v autonomním režimu na 130 km/h, dokonce to má schválené od úřadů, ale sama si to netroufá. Tak to prostě nemá nabízet, tohle je opravdu jen domněle bezpečné řešení, které je reálně nebezpečné tím, že je na takové prostředí moc pomalé. Že se za něj připlácí 5 950 Eur (cca 150 tisíc Kč) už je jen ten poslední bod k podivení se.

Rychlostí 95 km/h se víceméně jezdí jen po okreskách, hlavně na německých Autobahnech lze počítat klidně i se tří- nebo čtyřnásobným tempem. Pustit tedy do tohoto prostředí vrcholnou třídu S či EQS, jejichž majitelé budou spát při šnečí rychlosti, nepůsobí jako rozumný krok ani trochu. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

