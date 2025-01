Nové řešení turba může pomoci spalovacím motorům k záchraně, řeší hlavní problémy spojené s bezemisním palivem před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cummins

Už mnohokrát padlo, že udělat ze spalovacích motorů prakticky bezemisní stroje, není zase tak složité, stačí vyměnit palivo. Jenže některé věci se snáz řeknou než udělají, třeba spalování vodíku má své limity. Cummins si poradil s jedním z těch hlavních.

Pokud se alespoň trochu vyznáte v automobilové technice, nejspíš víte, jakým způsobem dnes fungují turbodmychadla. Roztáčena tedy už mohou být také s pomocí elektřiny, častěji se tak ale děje stále klasicky tlakem výfukových plynů. V důsledku toho jsou pochopitelně vhodná pouze pro spalovací motory, ale také ne pro všechny.

Pokud chcete jít téměř zcela bezemisní cestou a spalovat vodík, turbo by se vám kvůli nižší energetické hustotě H2 hodilo, z motoru dostanete víc výkonu. Dalším důvodem je zabránění vzniku oxidů dusíku, pro které se do spalovací komory musí dostat 2x tolik vzduchu, než by bylo pro spálení vodíku třeba. I k tomu dobře využijete turbo, pokud opět nechcete přijít o výkon. Problém je v tom, že „standardní” turbomotor si s vodíkem nerozumí.

Přímo spalovací jednotka nevyžaduje pro pohon vodíkem mnoho změn, je to velmi podobná písnička, ovšem standardní turbodmychadla jsou pro něj nepoužitelná. Jedním z hlavních problémů je hlavní produkt spalování vodíku - vodní pára. Ta je velmi korozivní, což turba současně ničí, navíc kompresorová část vyžaduje specifickou geometrii, aby s párou dokázala pracovat. Dosud to byl pro výrobce nerozlouktnutelný oříšek.

Vše se podařilo vyřešit až nyní americké společnosti Cummins. Detaily zatím bohužel chybí, což nakonec není až tak překvapivé, je to průlom, pro který by konkurence pomalu zabíjela. Cummins totiž uvádí, že s pomocí nového turba nebude nejmenší problém splnit i chystané emisní standardy Euro 7, neboť nějaké emise při spalování čehokoli přece jen vznikají. Proto ostatně firma již má potvrzeného prvního odběratele z řad evropských automobilek. O koho se však jedná, je rovněž obestřeno tajemstvím. Nepřekvapilo by nás však, kdyby daným výrobcem byl Mercedes, Renault, Volvo, Scania či MAN.

Proč právě některá z těchto značek? Ve všech případech jde o výrobce kamionů a náklaďáků, přičemž turbo s označením H2 ICE bylo uzpůsobeno použití primárně v tomto typu vozidel. S těmi osobními se počítá též, ovšem až k pozdějšímu datu. To se dá pochopit, neboť než dojde na rozšíření odběratelů, je třeba vyřešit asi největší problém, jaký je s vodíkovou technologií spojený, a sice dostupnost samotného paliva. Infrastruktura je totiž ještě horší, než je tomu u dobíjecích stojanů pro elektromobily.

Vodík je sice méně třaskavý než benzin, ovšem zároveň více těkavý a vyžaduje vysokotlaké nádrže jak při skladování, tak během transportu. K jeho tankování je navíc třeba uzpůsobit také samotné automobily, ideálně pak jednotně, neboť asi jen málokdo chce v autě vozit hned několik hadic s různými konektory - s ohledem na ona rizika se totiž nedá předpokládat, že byste měli na palubě pouze ty, které byste si následně sami měnili na čerpacích stanicích.

Nové turbo je tedy krok správným směrem, který může pomoci spalovacím motorům k záchraně, jsme ale pořád uprostřed velmi dlouhé cesty. Jak ovšem vždy říkáme, pouze technická otevřenost může lidstvo dostat dále. Chápou to (paradoxně) víc v Číně, od tohoto týdne je ovšem na stejné lodi také Amerika. Evropa by se mohla konečně také opět přidat - opravdu není nic špatného na tom hledat soustavně to nejlepší možné řešení a netrvat na tom jediném, arbitrárně určeném.

Evropským motorům uzpůsobeným ke spalování vodíku bude pomáhat americké turbo. Už jen to naznačuje, jak moc místní lpění jediné technologii neprospívá místnímu vývoji. Foto: Cummins

Zdroj: Cummins

