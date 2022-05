Nový Mercedes dostane neobvyklou praktickou funkci, kterou dosud nabízely jen tanky před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RBSL, tiskové materiály

Civilní silniční auta a tanky na první pohled mnoho spojovat nemůže, pomineme-li tedy samotné základní principy pohonu. Když ale ta první jmenovaná dostanou elektrický pohon s motorem v každém kole, rázem mohou předvádět tzv. tankovou otočku.

Někteří nás považují za zatvrzelé odpůrce elektrické mobility, ale tak to není. Samotný elektrický pohon je kouzelná věc, která může posunout možnosti současných aut o míle dopředu. Vadí nám něco docela jiného - že jsou nám elektromobily vnucovány bez ohledu na to, zda jejich vývoj dospěl do fáze, kdy jsou schopny současná řešení přirozeně nahradit.

Něco takového je zejména kvůli limitům dnešních akumulátorů možné jen v omezeném množství případů a nikdo nedokáže naplánovat, kdy by se situace mohla změnit k lepšímu. Dokud nám tedy elektrická auta budou nucena bez ohledu na to, zda dokáží uspokojit právě naše potřeby, budou nám proti srsti, i když sama o sobě umí různými způsoby vykouzlit úsměv na tváři.

Pro důkaz nemusíme chodit daleko. Mercedes, který nyní jde vstříc svému elektrickému štěstí, nadělí elektrifikovanému off-roadu EQG dosud nepříliš známou funkci, jež může v rozumné podobě nabídnout jen elektrické auto. Na přiloženém videu můžeme vidět systém otáčení zmíněného modelu téměř bez jakéhokoliv nároku na volný prostor. Vůz prostě dojede na malý plácek uprostřed přírody, mnohokrát se otočí kolem své svislé osy po vzoru pásového tanku a může zase pokračovat v cestě jiným směrem.

Změnit směr o 180° doslova na pětníku žádné dnešní osobní auto neumí a umět ani nemůže. Taková pirueta je možná jen díky čtveřici nezávislých elektromotorů pohánějících každé kolo zvlášť zcela libovolným způsobem. Pro ně není problém obrátit ani těžký off-road, bez čtverného pohonu by otočka nebyla reálná, neboť jen elektromotory se v danou chvíli dokáží chovat jako pásy tanku a točit se klidně každý jiným směrem a rychlostí. Proto se také této funkci říkají anglicky tank turn neboli tanková otočka.

Tanková otočka by mohla být v budoucnu dostupná pro libovolné auto s pohonem všech kol pomocí čtyřech nezávislých elektromotorů, smysl ale dává zřejmě jen u vozů s ambicemi opouštět zpevněný povrch. Co s ním Mercedes dále zamýšlí, nevíme, video níže zachycující EQG v této akci se ven dostalo předčasně, i proto je k dispozici jen v nízké kvalitě. Přesto je z něj zjevné, co německá novinka dokáže.

Pozoruhodný trik Mercedes EQG můžete spatřit na videu níže. Otočku na místě zvládá jako tank, který pošle každý ze svých pásů opačným směrem. Elektrické auto se čtyřmi nezávislými motory umí totéž trochu jinak. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.