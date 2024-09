Problém s brzdami elektrického Porsche je větší, než se zdálo, auta majitelů zůstávají odstavená měsíce včera | Petr Prokopec

Potíže s brzdami nikdy nejsou banální, ovšem po oznámení svolávací akce jsme považovali tento problém za vyřešený. Není tomu tak, náhradu vadných dílů se nedaří vyrobit a riziko selhání je zjevně tak velké, že automobilka lidem jejich vozy „zabavuje“ v rámci běžných servisů.

Porsche je bezesporu renomovanou automobilkou a v mnoha ohledech zůstává nastavenou laťkou pro mnohou konkurenci. Jak se ovšem říká, i mistr tesař se někdy utne. To, čemu zuffenhausenští nyní čelí, ale není malý problém jak z hlediska své povahy, tak kvůli způsobu jeho řešení. Anebo spíš neřešení.

Jak jsme zmínili už před příchodem letních prázdnin, automobilka musela povolat do servisů desetitisíce elektrických Taycanů kvůli problémům s brzdami. Se stejnou akcí pak krátce na to přišlo i Audi, jehož e-tron GT je klonem Porsche. Oba vozy tedy používají stejné komponenty od Valeo Powertrain Systems Driveline, které jsou jádrem problému. Brdovým hadicím hrozí narušení ochranné vrstvy a únik brzdové kapaliny, což pochopitelně vede k omezení brzdového účinku a může to mít za následek i úplné selhání části brzdového systému. Ve výkonném dvoutunovém autě něco takového nechcete zažít.

Na nedostačující účinek brzdového pedálu si klientela stěžovala už loni, teprve nyní však Němci začali situaci oficiálně řešit. Přičemž oznámili, že problematické brzdové hadice u obou modelů vymění za nové, které již umožní větší pnutí bez jakéhokoliv rizika poškození. Kolegové z Auto Weeku ovšem zjistili, že firmě Valeo chybí jeden klíčový komponent, po kterém je nyní velká poptávka. V důsledku toho ovšem momentálně není možné svolávací akci dotáhnout do konce, neboť nové a lepší díly nelze rychle vyrobit.

I když problém dosud nevedl k žádné tragédii, tedy alespoň se o ní neví, riziko takové události zjevně není malé. Automobilka totiž podle zjištění kolegů přistoupil k dosti kontroverznímu kroku, kdy lidem, kteří přijedou na běžnou kontrolu nebo třeba opravu píchlé pneumatiky, jejich auto nevydá, dokud nebude problém s brzdami vyřešen. Pochopitelně jim poskytne náhradu a veškerou péči, výsledek je přesto nemilý, neboť auta následně zůstávají odstavená i po několik měsíců. Podobné případy se pochopitelně jen množí, což celou situaci dál komplikuje.

Dealerům totiž začínají docházet náhradní vozy, které navíc nezřídka nemají logo Porsche. S čímž se movitá klientela dokáže smířit na pár dní, když opravdu není zbytí. Ale ruku na srdce, jezdili byste třeba několik měsíců Passatem, když jste dali pár milionů korun za Taycan? Bez příslušné kompenzace asi nikoli. A někdo by se možná nenechal obměkčit ani tím, prostě chce mít k dispozici své auto, které si vybral.

Pro Porsche je navíc celá situace dramatičtější, než je tomu u Audi. Taycan měl totiž světu ukázat, že tato značka neexceluje jen v případě spalovacích aut, ale i těch elektrických. Nyní ale má nakonec do servisů zamířit kompletně celá produkce, tedy nikoli jen původně oznámených 31 689 aut, nýbrž zhruba 150 tisíc vozů.

Při takové produkci to znamená, že majitelé mohou být bez svých aut klidně i půl roku. Něco takového navíc přichází v době, kdy Porsche hodlá odstřelit spalovací modely Macan, Boxster a Cayman a nahradit je elektromobily. Celý problém je tak zřetelně větší, než se dosud zdálo a může zasáhnout plány automobilky i tam, kde to ještě před pár týdny ani nemohla čekat.

