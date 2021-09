Technik rozebral jeden z nejporuchovějších motorů historie, ukázal, co ho ničilo už po 30 tkm před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rover

Některé motory neprosluly zrovna svou odolností a trvanlivostí, i mezi nimi ale zaujímá výjimečné postavení jednotka, která lidem často nevydržela ani pár desítek tisíc km - K Series.

Z britského technika a novináře Mika Fernieho se začíná stávat stejná hvězda, jakou je Mat Watson. Zatímco však ten publikuje svou práci pod hlavičkou Carwow, Mike je spojen s projektem Drive Tribe, za nímž stojí Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Jeho nové video však s touto trojicí nemá nic společného. Místo toho nás Fernie stejně jako v případě předchozího Fordu Mondeo ST200 zavede zpátky do minulosti. Konkrétně pak k jeho vůbec prvnímu vozu a hlavně jeho motoru.

Mike svého času vlastnil Rover 25, který ozdobil doplňky ze spřízněného MG ZR. Poté se ovšem s červeným hatchbackem musel rozloučit. Když nicméně nedávno zamířil na návštěvu zpět do rodného Edinburghu, povšiml si u tamních kasáren naprosto identického vozu. Nejprve jej přitom upoutala barva, poté neobvyklý bodykit. A nakonec zjistil, že nejde jen o podobné, ale dokonce přímo jeho první auto, jen v mnohem horším stavu. Přesto na sebe koupě nenechala dlouho čekat.

Jak přitom Fernie zjistil, posledním majitelem byl svobodník Lance Ferguson, pro kterého šlo shodou okolností taktéž o první vůz v životě. Používal jej nicméně pouze na cestu do kasáren a zpátky. Když nicméně Roveru odešla spojka, zamířil na zmiňované parkoviště, kde bez hnutí stál několik let. Nyní nicméně zamířil ke společnosti Mad Ford, která se již postarala o zmiňované Mondeo a do špičkového stavu má pomoci vrátit i Rover.

Mikova pozornost ovšem směřuje hlavně k pohonné jednotce, kterou je nechvalně proslulý čtyřválec K Series. Ten byl vyráběn v několika kubaturách, přičemž kromě Roveru a MG jej používal i Lotus. V případě této značky však na jednotku stížnosti nepršely, za čímž dle technika Mad Fordu stojí zejména těsnění. Na něm se Rover rozhodl ušetřit, tím však pohonné jednotce navždy zpečetil její osud - stala se totiž extrémně nespolehlivou.

Samotný Rover svého času kritika zákazníků přímo děsila, mnohým totiž pohonná jednotka odešla již po méně než 30 tisících kilometrech. Britové se totiž rozhodli, že nebudou používat těsnění z drahého leteckého hliníku, jak měli původně v plánu, ale nahradí jej plastovým. To se však trhalo, načež chladicí kapalina zatékala do válců. V té chvíli se většina motorů zasekla, v extrémních případech ale došlo i na roztržení řemene a zničení hřídele.

Jakkoliv tedy Rover investoval do vývoje pohonné jednotky 250 milionů liber, tedy rovnou jednu šestinu rozpočtu, jaký měl na celý model 25, jeho snaha o nezávislost na Hondě, která měla být původním dodavatelem motorů, skončila totálním fiaskem. A fakt, že u Lotusu jednotka K Series odvádí díky lepšímu těsnění skvělou práci, celý průšvih jen podtrhuje.

Renovací nicméně neprojde jen samotná jednotka, ale i zbytek vozu. Jelikož jej ovšem částečně již sežrala koroze, má Mike k dispozici ještě jeden exemplář jako zásobárnu náhradních dílů. Jak se tedy zdá, vůz po opravách skutečně bude v lepším stavu než před lety. A s ohledem na lepší těsnění nejspíše bude i překonávat stav, v jakém opustil továrnu.

Rover 25 nechvalně proslul nespolehlivostí motoru K Series, u něj výrobce nesmyslně šetřil na některých komponentech. Výsledkem je jeden z nejporuchovějších motorů historie - ten i zbytek vozu se nyní Mike Fernie bude snažit dát do lepší kondice, jak také mapuje video níže. Ilustrační foto: Rover

Zdroj: Drive Tribe@YouTube

Petr Prokopec