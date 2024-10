Tohle auto ještě víc podtrhuje tragičnost nového BMW M5. Má víc výkonu, a přesto je skoro o 600 kilo lehčí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: G-Power, tiskové materiály

Nejsou zase tak dávno doby, kdy 600 kg znamenalo hmotnost téměř celého auta, dnes je to pouhý mezigenerační rozdíl mezi vytouženou vrcholnou verzí M5 G30 a vysmívaným základním provedením M5 G90. Úprava od G-Poweru tragičnost novinky jen podtrhuje.

Pokud od zákazníků požadujete, aby se k vám po pár letech vrátili a znovu u vás nechali fůru peněz za v principu stejný vůz, musíte jim za to nabídnout odpovídající způsobem větší hodnotu. Proto ostatně bylo po dlouhá léta zvykem, že každá nová generace toho kterého auta byla alespoň o chlup prostornější, výkonnější, rychlejší či úspornější než její předchůdce. Jinak by ostatně lidem stačilo, aby si jednou za čas nechali své letité auto pořádně vyspravit a naleštit a bylo by vymalováno.

Když se nicméně zadíváte na nové BMW M5, je nejspíše třeba mít mnoho promile v krvi, abyste jej předchůdci považovali za posun k lepšímu ve srovnání s jeho předchůdcem. Na první pohled se zdá, že vůz dostal se 727 koňmi o poznání výkonu víc než minulá generace, jenže tohle stádo nemá k dispozici pořád, na to musí mít nabité baterky. Ale i když je zrovna nabité má, pořád ho trápí extrémní hmotnost. Rádoby sportovní sedan totiž váží neskutečných 2 445 kg, tedy prakticky stejně jako Ford F-150 s přívěsem vezoucím Caterham 7. Není tak divu, že snad není pravověrného fanouška značky, který by si nad tímto strojem neodplivl.

Mnichovské by možná omluvilo, kdyby i přes zjevnou nadváhu jejich nejnovější dílo za sebou nechávalo svého předchůdce v prachu. Jenže ani to se neděje, novinka má třeba v rámci akcelerace na kontě 3,5sekundový čas. Minulá generace s označením F90 ovšem danou disciplínu zvládla o desetinu rychleji, a to měla k dispozici pouze 4,4litrové spalovací ústrojí naladěné na 600 koní. To je však ve finále vyšší výkon, než jakým osmiválec disponuje nyní (585 k), kdy jej dopuje elektromotor.

Pokud pak navíc přivedeme do hry variantu CS, se kterou automobilka vyrukovala v roce 2021, je daná mezigenerační propast širší než Macocha. Dosavadní vrchol totiž sice dostal do vínku jen o trochu větší stádo (635 koní), zároveň však prošel razantní dietou, po které na vahách vykazoval jen 1 866 kg. I když jste tak měli špatný dech, stovku jste s ním zdolali za udávané 3 sekundy. Řada médií se však na hladkém asfaltu při větší troše snah dostala i na 2,7 či 2,6 sekundy, tedy na úroveň hypersportů.

Společnost G-Power, která se na úpravy vozů BMW specializuje, však usoudila, že onen rozdíl může být klidně ještě vyšší. A proto vyrukovala s celou sérií úprav, kvůli kterým by si majitelé stávajícího provedení měli vybrat jednu stěnu své garáže, do které následně budou mlátit hlavou. I když je totiž novinka vyšla na minimálně 3 653 000 Kč, před předchozí generací se musí sklonit kdykoli, kdy její vlastníci seznámí plynový pedál s koberečkem.

Základem úprav je navýšení výkonu na 700 koní, což klientelu vyjde na necelých 5 tisíc Eur (cca 126 tisíc Kč). Verze CS se přitom dnes prodává od nějakých 2,7 milionů korun, načež i po úpravách jste na tom lépe než vlastníci stávajícího provedení. Což ostatně platí i ve chvílích, kdy se rozhodnete, že chcete větší stádo. S navýšením výkonu na 740 koní je totiž spojena cena 12 300 Eur (asi 309 000 Kč ), za 780 koní poté platíte lehce přes 18 tisíc Eur (cca 453 tisíc Kč).

Upravené M5 CS ovšem vychází levněji i v případě, že se rozhodnete pro absolutní vrchol, tedy pro 820 koní, s nimiž G-Power spojuje cenu 25 tisíc Eur (cca 629 tisíc Kč). Úpravce bohužel ani v jednom případě nezmínil, s jakou dynamikou je možné po úpravách počítat, nicméně i kdyby vrcholná verze stlačila sprint třeba jen na 2,5 sekundy, stále je schopná vypráskat jak stávající novinku, tak i její tvůrce se staženými kalhotami.

Jen u navýšení výkonu motoru, za čímž stojí pozměněná řídicí jednotka, jiné svody a výfuk či odlišné turbodmychadlo, ovšem nemusí zůstat. G-Power vám dále nabídne také karbonovou kapotu motoru, zadní spoiler ze stejného materiálu, svá vlastní kovaná kola či sportovní volant. Za komplexní balíčky se ale již platí až 35 700 Eur, tedy nějakých 898 tisíc korun. I tak ale nová M5 působí předraženě a neslavně, smutné.

Předchozí BMW M5 se může dočkat navýšení výkonu až na 820 koní, stejně jako některých karbonových doplňků či jiných litých kol. Propast mezi ním a stávajícím provedením pak ale dosahuje pomalu biblických rozměrů. Foto: G-Power, tiskové materiály

