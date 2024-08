Úplně nové spalovací motory Toyoty nabídnou až 600 koní ze dvou litrů, pro úspěch elektrifikace je to další překážka před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Japonci se netají tím, že proti živelnému rozšiřování omezeně konkurenceschopné elektrifikace aut vytáhnou se zbrusu novými spalovacími motory. Právě o nich teď víme zase o něco víc, působí opravdu zajímavě.

Toyota na rozdíl od většiny konkurentů soustavně odmítá vše vsadit na jednu kartu, dokonce je smířena s tím, že raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, než aby cpala peníze do nechtěných elektrických aut. Šéf firmy očekává, že elektromobily si získají maximálně 30 procent trhu, zbytek zákazníků setrvá u spalovacího pohonu, případně zvolí jiné alternativy. Tento přístup pro Japonce pochopitelně neznamená zrovna malé oběti, rozhodně se však vyplácí. Pokud totiž máte v rukou pouze jediné řešení, které navíc stojí hlavně na příkazech politiků než přáních zákazníků, dobře to s vámi dopadnout opravdu nemusí, takový Ford by o tom mohl vyprávět.

Již od konce května víme, že Toyota spolu s Mazdou a Subaru pracuje na nové generaci spalovacích jednotek, která bude mít 1,5litrový a 2,0litrový objem. Ani jedna automobilka zatím nepřišla s konkrétními specifikacemi, posloužit můžeme zatím jen náznaky. Ví se totiž v podstatě jen to, že motory budou atmosférické i přeplňované, stejně jako jsou připravené na hybridizaci. A problém by neměly mít se žádným palivem, ať již jde o benzin, motorovou naftu, vodík nebo syntetické pohonné hmoty.

Z upřesnění Toyoty pak vyplynulo, že nové dvoulitrové turbo by výkonově mělo překonat dosavadní 2,4litrový přeplňovaný motor, i když půjde o méně objemnou jednotku, která bude rovněž úspornější. Sníží se pak i její výška, což automobilce umožní uzpůsobit tvar přídě daleko lepší aerodynamice. To pak následně bude mít vliv jak na spotřebu, tak i na dynamiku. Není tak vlastně překvapivé, že Japonci s tímto motorem počítají také u svých znovuzrozených sportovních ikon, jak uvádí japonský Best Car.

Japonci mají totiž pracovat na návratu kupé Celica a roadsteru MR2. Obě novinky by měly dostat do vínku tutéž techniku, tedy onen přeplňovaný dvoulitr doplněný pohonem všech kol GR-Four. Pohonná jednotka by měla produkovat 300 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu ve své slabší formě, zatímco v té silnější nabídne 400 koní a 550 Nm. Na výběr by pak měl být šestistupňový manuál a osmistupňový automat, MR2 však má dorazit jen v omezeném množství na japonský trh.

Zrovna touto informací, tedy limitovanou dostupností, si příliš jisti nejsme. Je sice pravdou, že trh se sportovními vozy se scvrkává, ovšem ne kvůli stále menšímu zájmu zákazníků. Ti by si i nadále rádi užívali jízdu bokem či s větrem ve vlasech, jenže k tomu mají stále méně příležitostí - nadupaná dvoudvířka s pevnou i skládací střechou totiž buď končí, nebo jsou k mání jen v horních patrech trhu, kam na ně většinová klientela nedosáhne. A tak vlastně končí rovněž.

Pokud by tedy nová Toyota MR2 byla stejně jako předchozí generace k mání za hubičku, Japonci by s ní snadno trefili bank. Vše ale zatím berte jen jako neoficiální informace. Což se týče rovněž vrcholné verze motoru, která je opravdu nabušená - produkovat by totiž měla až 600 koní ze dvou litrů, a to bez jakékoli elektrické asistence. Máme zde tedy 300 koní na litr, což není málo. Pokud by se Japonci dostali se svými novými motory tak daleko, a přesto je stvořili jako efektivní, kompaktní a trvanlivé stroje, je to pro úspěch elektrifikace další problém. Ostatně i aktivity BMW na tomto poli ukazují, že spalovací motory neřekly poslední slovo, jen je někteří přestali dál vyvíjet. Japonci mezi ně nepatří.

Nová generace spalovacích motorů má pohánět i znovuzrozené sportovní ikony jako Celica a MR2. Přeplňovaný dvoulitr by u silničních variant měl produkovat 300 a 400 koní, v extrému být naladěn až na 600 koní pro okruhové využití. Foto: Toyota, Subaru, Mazda

Zdroj: Best Car

