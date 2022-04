Venku je jedno z nejbláznivějších aut vůbec, na všech 6 svých kol posílá 1 217 koní a přes 1 500 Nm před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey Performance

Vznikne v pouhých třech exemplářích a jeho kupci si budou moci užívat zcela jedinečné kombinace parametrů. Jde o extrémnější provedení už tak extrémního stoje s 1 025 koňmi a 1 314 Nm.

Před pár jsme vám představili nové čínské SUV Hongqi LS7, které je opravdovým mastodontem. Na délku totiž měří 5 695 milimetrů, na šířku 2 095 mm a na výšku 1 985 mm. Tomu se nemůže rovnat ani britský Rolls-Royce Cullinan, šanci má pouze prodloužený Cadillac Escalade. Ve srovnání s tím, nač si ovšem posvítíme dnes, bledne celá tato trojice. Texaská firma Hennessey Performance se totiž utrhla ze všech myslitelných řetězů a stvořila to nejšílenější monstrum ve své 31leté historii. A možná nejen v té.

Novinka nese označení Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX a vychází ze sériového pick-upu Ram 1500 TRX. Ten má na délku 5 916 mm a jeho pohon zajišťuje 6,2litrový osmiválec HEMI naladěný na 712 koní a 884 Nm točivého momentu, což rozhodně nejsou špatné parametry. Pro Texasany v čele s Johnem Hennesseym šlo nicméně o pouhý odrazový můstek. Šasí bylo totiž prodlouženo, aby dokázalo pojmout třetí nápravu. Pick-up tak nyní měří na délku 7 190 milimetrů a váží zhruba 4 tuny, což znamená, že běžné řidičské oprávnění již nestačí.

S ohledem na čachry v motorovém prostoru nicméně budete muset zvládat o trochu více než jen obří dimenze a nemalou hmotnost. Tuningová firma totiž sériovou jednotku vyndala a na její místo instalovala verzi Hellcat se stejným objemem, nicméně doplněnou o nové vstřikování či upravené sání. Modifikováno bylo rovněž i přeplňování, pohonná jednotka tak nově produkuje 1 026 koní a 1 314 Nm, pročež je na tom lépe než Bugatti Veyron. Byť ve srovnání s tímto hypersportem zde máme auto s dvojnásobnou hmotností.

Ve výsledku by tedy nemělo nikoho překvapit, že zrychlení z klidu na stovku se odhaduje na 3,5 sekundy, což v kontextu s daným výkonem nevypadá až tak oslnivě. Možná i proto se John Hennessey rozhodl zajít ještě dále a představit tak limitovanou edici v rámci limitované edice. „Základní“ Mammoth 1000 6x6 TRX totiž bude omezen jen na dvanáct exemplářů ročně, nicméně texaská firma pro tři zákazníky představila provedení Hellephant, u kterého zvedla výkon dokonce na 1 217 koní a více jak 1 500 Nm. Tím překonává i Bugatti Chiron.

Jelikož vysoká hmotnost i u tohoto výkonnějšího provedení zůstává na čtyřech tunách, je pochopitelné, že hypersport z Molsheimu bude v přímce i nadále napřed. Jeho majitel nicméně neustále bude mít na paměti biblický příběh o Davidu a Goliáši. Upravený pick-up totiž není jen dlouhý či extrémně výkonný, ale také neskutečně vysoký. Texasané mu totiž dodali rovněž off-roadový podvozek Bilstein, 20palcová kola a 37palcové pneumatiky, načež Mammoth narostl na 2 130 mm do výšky.

Výkon upraveného motoru přitom na všech šest kol posílá osmistupňová automatická převodovka, se kterou je spárován off-roadový kit umožňující uzamknout obě zadní nápravy. Novinka by tedy neměla ohromit jen při zrychlení na hladkém asfaltu, ale rovněž v náročném terénu. Její majitel nicméně bude muset v tu chvíli zapomenout na cenu, která startuje na 450 tisících dolarech (cca 10,18 mil. Kč). Chvályhodné přitom je, že počítat můžete se zárukou na dva roky či 38 tisíc kilometrů.

„Vše, co děláme, lze na stupnici od jedné do desíti ohodnotit známkou 11, ovšem Mammoth 1000 6x6 si zaslouží dvanáctku. Je to rozhodně král všech silnic,“ uvedl k vozu John Hennessey a připomněl, že firma zvládá obsloužit zákazníky z celého světa. Ti pak u novinky mohou kromě již zmíněného počítat třeba s novými LEDkami a nárazníky, stejně jako s prošívanými sedadly. K dispozici je však pouze levostranné řízení.

Zdroj: Hennessey Performance

Petr Prokopec

