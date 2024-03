Majitel po 23 letech prodal překrásné BMW M5 E39 dráž, než ho kdysi koupil nové, s ikonou jezdil zadarmo dnes | Petr Miler

/ Foto: LBI Limited, publikováno se souhlasem

I takhle může vypadat splněný automobilový sen. Stačí si v ten správný moment koupit to správné auto a používat ho tím správným způsobem a můžete dekády jezdit autem snů nominálně dokonce se ziskem.

Zatím poslední odhalené BMW M5 generace F90 už si můžete koupit jen ze skladových zásob a chybu patrně neuděláte. Bude to zřejmě poslední relativně lehká em-pětka v historii, kterou dříve nebo později sběratelé ocení už proto. Ani ta vám ovšem dávno nenabídne ani manuální převodovku, ani atmosféricky plněný motor. To příští na tom bude jen hůř, neboť má jít o extrémně těžký hybrid, třebaže osmiválcový motor si zachová.

Pro poslední opravdu pravověrnou M5, která vedle snesitelné hmotnosti nabídla všem také motor bez přeplňování a manuální řazení, se tedy musíme vrátit do docela dávné historie, až ke generaci E39. Její ceny jsou dlouho jen klesaly, ovšem v posledních letech je trend přesně opačný. Puristé nic jiného do auta pro zábavu nechtějí, poptávka pro M5 39 tak roste a kousky v dobrém stavu rychle mizí. Pokud vám ten poslední někdo vyfoukl, tenhle vám náladu nespraví, je také obratem pryč. Ukazuje ale, jaké štěstí se dalo s M5 E39 udělat, pokud jste jí byli opravdu věrní.

Tohle auto je z roku 2001, takže jde už o faceliftovanou verzi se svítícími „obroučkami” předních světel, které BMW používalo s různými modifikacemi dalších skoro 20 let. Auto je vyvedené v překrásné oxfordské zelené v kombinaci s interiérem v karamelové kůži (mohli bychom říci i Oxfordské zelené a Karamelové kůži, protože jsou to oficiální názvy). A velmi podstatné je také to, že vůz má za sebou po 23 letech provozu pouze 24 981 mil, tedy jen něco málo přes 40 tisíc km. To je podle nás skoro ideální míra - s úplně neježděnými auty bývají problémy, neměly obvykle téměř žádnou péči, vozy se stovkami tisíc km jsou obvykle za zenitem. Tohle je zánovní auto připravené řádit, má dokonce i nové pneumatiky.

A nájezd tu není jen číslo na tachometru, auto podle něj také vypadá, jak se můžete přesvědčit na přiložených fotkách poskytnutých prodejcem. Své jistě udělalo řádné vyčistění před jejich pořízením, ale pokud by tu bylo nějaké výrazné opotřebení, bylo by vidět o to více. A žádné velké opravdu nevidíme, šrámů z provozu je jen hrstka a s ohledem na stáří auta skoro nestojí za řeč. Takhle fit auto může být po 23 letech být jen tehdy, pokud se o něj majitel pečlivě stará, pokud ho parkuje v garáži moc s ním nejezdí. To všechno se tu sešlo.

Pro prvního majitele je tak vůz hned několikanásobnou výhrou. V roce 2001 jej pořídil za 69 tisíc amerických dolarů a skoro 23 let si mohl užíval árií pětilitrového motor V8 s výkonem až 294 kW (400 koní), který přes šestistupňovou manuální převodovku a samosvorný diferenciál putoval na kola zadní nápravy. Ani tohle auto nebylo vyloženě lehké, vážilo přes 1 700 kg, i tak ale se zmíněným motorem dokázalo zrychlit na stovku za 5,3 sekundy a na 250 km/h ho zastavil jen omezovač. 70litrová nádrž pak stačila na dojezd přes 400 km tempem adekvátním povaze vozu. A pak mohlo jet dál, který z nových vozů vám to dnes nabídne?

Auto má kompletní servisní historii a láká už napohled. Prodávající firma jej poslala do světa skoro ihned a známe i cenu - 98 tisíc dolarů, tedy asi 2,3 milionu Kč. Uvážíme-li původní investici, majitel na voze i vydělal, ale jen nominálně a papírově - zadarmo s ním nejezdil a leccos „sežrala” inflace. I tak si užil snadno třetinu života s překrásným a jízdně podmanivým autem nejen v garáži. Není to sen svého druhu? Pro nás ano a dá se dost dobře zopakovat - se správně koupenou M5 E39 jistě, ta už levnější nebude. A velmi pravděpodobně tomu tak bude i s onou F90.

Opravdu krásná M5 E39 už na prodej není, má nového majitele. Její příběh ale ukazuje, co s takovým vozem koupeným v ten správný moment a používaným tím správným způsobem šlo udělat za „ekonomiku provozu”. Foto: LBI Limited, publikováno se souhlasem

Zdroj: 2001 BMW M5@LBI Limited

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.