Absurdní nový volant Tesly nemůže vystát ani testovací pilot značky, nechal si ho vyměnit | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Je to věc, na kterou se stačí podívat a víte, že nemůže fungovat. Tesla ale jinou alternativu nenabídne, a to přesto, že vadí závodním řidičům, pilotům automobilky i jejím věrným fanouškům.

Na počátku letošního roku Tesla představila inovovaný Model S. Zatímco zvenčí skoro nebylo o čem mluvit, v případě interiéru nás čekal menší šok. Kalifornská automobilka se rozhodla standardní okrouhlý a dekády nezměněný tvar volantu nahradit kouskem, jemuž chybí svrchní část. Nejde pochopitelně o ryzí novinku, s něčím podobným již léta jezdí některá závodní auta. Jejich řízení však nevyžaduje několik otáček od dorazu k dorazu, jako je tomu u Tesly. Většina lidí si proto myslela, že nejde o yoke steering, jak značka daný prvek nazvala, nýbrž o joke. Tedy o vtip.

Již pár dnů po premiéře ovšem bylo jasné, že Tesla nežertuje. A přes počáteční náznaky toho, že by k dispozici mohl být i klasický kulatý volant, je nyní jasné, že nebude. Jednoznačně to odmítl Elon Musk na Twitteru v reakci na dotaz, zda Model S Plaid bude nabízen i s konvenčním tvarem volantu. Může se zdát, že něco takového nemůže být legální, jenže je - nikoho nenapadlo, že by nějaký výrobce mohl v autě s volantem s několika otáčkami mezi dorazy nasadit takový nesmysl. A tak třebaže pravidla limitují i takové technické aspekty, jako je ostrost převodu, tvar volantu vůbec neřeší.

Jaká hloupost to je, se přitom jasně ukázalo už před několika týdny. Závodní jezdec Randy Pobst, který se s nejrychlejším Modelem S vydal na Pikes Peak, s nápadem Tesly nevydržel víc než pár kilometrů. A totéž zjevně zjistil i testovací pilot samotné Tesly, který v tyto dny prohání variantu Plaid po Severní smyčce Nürburgringu. Ze záběrů zveřejněných kolegy z Carscoops je patrné, že ve voze byl nejprve yoke, později jej ale nahradil volant s horní částí věnce. Nedokážeme si ostatně představit ostrou jízdu na Ringu s takovým autem s tak „tupým” řízením a přitom nekompletním volantem.

Už tyto reakce zkušených pilotů by mohly Tesle leccos naznačit o nesmyslnosti jejího bazírování na yoku, nejde ale jen o ně. Volant kupodivu kritizuje i americký youtuber Marques Brownlee, který je jinak k automobilce zcela nekritický. V případě testu verze Plaid je sice uchvácen rychlostí elektrického sedanu a kupodivu i kvalitou, yoke jej ovšem přivádí k nepříčetnosti.

„Aktuálně mám za sebou asi 1 300 kilometrů, z nichž některé jsem najel na dálnici, některé při jízdě ve městech, některé při parkování... přičemž při vyjíždění z mé stísněné příjezdové cesty nebo při hledání Superchargerů jsem si začal uvědomovat, že tento volant je špatný,“ uvádí Brownlee. Přitom dodává, že kvůli neobvyklému tvaru a přecitlivělým tlačítkům soustavně neúmyslně během některých manévrů troubil na ostatní řidiče nebo dával špatná směrová znamení.

Přemýšlíme, co by Tesle asi udělalo, kdyby aspoň nabídla dvě alternativy a nechala zákazníky si vybrat. Asi by pak její Modely S a X nevypadaly tak „cool”. A o to zjevně jde automobilce více než o použitelnost, bezpečnost a všechny další vlastnosti vozu, které z dobré ovladatelnosti pramení.

Zpočátku se na základě konfigurátoru zdálo, že Tesla nabídne hned dva druhy volantů, kontroverzní i klasický. Nyní je ovšem jasné, že kalifornská značka bude prodávat pouze ono nesmyslnější provedení, i když ho neskousávají její vlastní zamětnanci, profíci ani fandové. Foto: Tesla

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

Zdroje: Carscoops, Marques Brownlee@Youtube, Elon Musk@Twitter

