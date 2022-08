Miliardáře zaskočila cena výměny oleje v exkluzivním Fordu, který se dnes prodává za desítky milionů před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Leckoho může překvapit, že tak bohatý člověk vůbec nějaký Ford má, tohle ale není obyčejný model. Součástí jeho rozsáhlé sbírky luxusních a sportovních vozů se stal také Ford GT, který umí prestižnější modely překonat nejen dynamikou, ale zjevně i servisními náklady.

Ještě jednou se dnes vrátíme k výměně oleje. Ta je řadou lidí zanedbávána nejen z toho důvodu, že jim „ukradne“ nějakou chvíli jejich života, ať již v důsledku návštěvy servisu či vlastnoruční práce, ale také s ohledem na její cenu. Jakkoli totiž jednorázová suma není až tak závratná, při vyšším nájezdu může rodinný rozpočet snadno zasáhnout hned několikrát do roka. Ve finále se to pochopitelně vyplatí, jenže lidé zkrátka mají občas tendenci šetřit na nesprávném místě.

Náklady se přitom liší v závislosti na použitém oleji i jeho množství. U běžných aut vás jedna návštěva servisu vyjde na zhruba jeden až dva tisíce korun, v případě kvalitnějších maziv pak může jít i o dvojnásobek. Ani to však není investice, kvůli níž byste si museli přinejmenším půl roku utahovat opasek. Zvláště v porovnání se sumami, jaké musí zanechávat v servisech majitelé supersportů. Ti sice nemají hluboko do kapsy, ovšem i tak často zůstávají v šoku.

Známý realitní magnát Manny Khoshbin, jehož sbírka superaut je vskutku impozantní, nyní připomněl, na kolik vychází výměna oleje u některých jeho aut. „V případě Pagani jde o 6 tisíc dolarů (cca 144 tisíc Kč), u Bugatti pak vychází na 24 tisíc dolarů (asi 577 tisíc Kč),“ říká americký miliardář. A dodává, že v případě Mercedesu SLR McLaren, pro který má velkou slabost, jde o 4 000 USD (cca 96 tisíc Kč). To jsou všechno závratné, pro normálního člověka až absurdní sumy. I když oleje je v těchto modelech víc a práce na nich je někdy složitější, v principu jde pořád o jeden a ten samý úkon.

Naposledy Khoshbin musel nechat vyměnit olej u Fordu GT, který po dynamické stránce stroj třícípé hvězdy snadno překoná, i když má k dispozici šest válců místo osmi. Jeho třílitrová pohonná jednotka naladěná dle data výroby na 656 až 700 koní totiž zvládá sprint na stovku za rovné tři sekundy, zatímco v případě SLR musíte vyčkat o čtyři desetiny déle. Navíc jde o exkluzivní a patřičně drahé auto, i když jde o Ford. Miliardář tedy logicky očekával, že i tento vůz se bude servisně pohybovat v astronomické sféře, nakonec jeho ceny se dnes v aukcích pohybují okolo 1 milionu dolarů, tedy v řádu desítek milionů korun.

Při pohledu na účet nicméně zůstal jak opařený, neboť zaplatit musel 433 dolarů (asi 10 500 Kč). A jakkoliv pro většinu z nás by taková částka vedla k údivu a nepříjemným pocitům, v tomto případě jde skutečně o pakatel, vedle jím obvykle placených sum rozhodně. Pro Ford by se nicméně na druhou stranu mohlo jednat o pověstnou dvousečnou zbraň. Relativní láce totiž naznačuje, že nejde o činnost, ke které byste potřebovali cokoli zvláštního. Ne snad, že by tomu jinde bylo dramaticky jinak, u Bugatti má ale aspoň každý ze 16 válců k dispozici vlastní olejovou nádržku.

Khoshbin tak nepřekvapivě podotýká, že si olej možná příště vymění sám. I když předpokládáme, že na to asi nikdy nedojde, tak jako u většiny lidí, kteří Ford GT, Pagani, Bugatti či SLR vlastní. Ač jde totiž často o nemalé nadšence, vrtání se v motorech a podobné věci již mezi jejich oblíbené kratochvíle nepatří. To ovšem neznamená, že bychom na ně koukali skrz prsty - pro nás je to zábava, Manny na to skutečně nevypadá.

Výměna oleje u Ford GT vychází na zhruba 10 tisíc korun. Co nám přijde jako závratná suma za takovou prkotinu, to je pro sběratele superaut doslova láce - v porovnání s částkami, které si účtují jiné značky za totéž, jde o pakatel. Foto: Ford

Zdroj: Manny Khoshbin@YouTube

Petr Prokopec

