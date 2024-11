Ani Američané nechápou, jak může Mercedes chtít 3 miliony za čtyřválcové auto. A to je u nich o něco levnější včera | Petr Prokopec

Když autu, které léta definoval mimo jiné objemný osmiválcový motor, najednou nadělíte poloviční jednotku, nemůžete čekat nadšení. Mercedes to udělal a jeho základní AMG GT najednou nedává smysl, zvlášť při své ceně.

Na první pohled se může zdát, že nejsme spokojeni s ničím, co nemá alespoň osm válců. Tak to ale samozřejmě není, jde tu jen o přiměřenost. Proti takovým šestiválcům BMW pomalu nejde říct křivé slovo, stejně tak třeba dvoulitrový čtyřválec, jaký Honda zpočátku montovala pod kapotu roadsteru S2000, nahání pomalu husinu. Tato jednotka je dokonce jednou z nejlepších, jaké kdy vznikly, neboť v závislosti na trhu produkovala až 125 koní na litr. To byl mezi atmosférickými motory absolutní rekord až do roku 2010.

Neuráží nás ovšem ani jiné motory, klidně i diesely, pokud se k danému vozu hodí. Jenže to není příklad dvoulitrové jednotky, kterou vyfasoval Mercedes-AMG GT 43. Je totiž třeba si uvědomit, že v prvé řadě jde o 4 728 milimetrů dlouhý a 1 775 kg vážící vůz. Navíc takový, který má konkurovat světové sportovní lize, i proto vzniknul v Affalterbachu. A ve finále jde sporťák třícípé hvězdy, tedy typ auta spojený hlavně s objemnými motory.

Němce ovšem před pár lety omámil downsizing, a proto se rozhodli v mnoha případech osmi- a šestiválce nahradit čtyřválci, u některých modelů pak s dvoulitrem vyrukovali jako se jedinou jednotkou v nabídce. GT 43 je přesně tím vozem, přičemž mimo tuto variantu lze kupé objednat ještě s motorem V8 ve čtyřech různých naladěních. Nejslabší GT 55 přitom disponuje 476 koňmi, pročež na první pohled není až tak vzdálena od základu, neboť ten disponuje 421 + 14 koňmi.

Daleko větší rozdíly jsou již v dynamice, osmiválec totiž ke zdolání stovky potřebuje jen 3,9 sekundy, zatímco se čtyřválcem jste o sedm desetin pomalejší. Ospravedlnit to pak má rozdíl v cenách, který je rovněž značný (2 952 400 Kč vs. 4 366 980 Kč). Otázkou však je, zda náhodou tři miliony korun nejsou až moc za luxusní sporťák se čtyřválcem pod kapotou. A nejsme sami, kdo si ji klade, podobně jsou na tom i Američané, přičemž v USA vůz startuje na 105 900 USD (cca 2,53 milionu Kč). Kolegové z Carscoops nebo Motor1 jen kroutí hlavou.

Je totiž třeba si uvědomit, že jakmile na nějaký vůz nasadíte vysokou cenu a ještě jej osadíte jednotkou, která k němu nesedne jako hrnec na plotnu, nutně se vystavujete srovnání s konkurencí. Často i takovou, která není přímou. O to více ale poté vyznívá tragičnost vaší nabídky. A přesně tak je na tom GT 43, které těžce zaostává i vedle takového Volkswagenu Golf R. Jeho zámořská verze ani nedisponuje 333 koňmi jako ta evropská, nýbrž „jen“ 320, přesto však stovku zvládá za 4,1 sekundy.

Hatchback schopný pobrat celou rodinu je tak rychlejší než sportovní kupé, přičemž VW si za něj ve srovnání s GT 43 účtuje ve Státech docela málo - 45 665 USD (1,09 milionu Kč). Mercedes si tak zcela zbytečně ničí pověst, zvláště pak na trhu, který proslul pořekadlem „objem ničím nenahradíš“. Možná se ale Němci ze Stuttgartu potřebují spálit podobně jako jejich kolegové z Wolfsburgu, když zkusili dobýt Ameriku s pomocí „čistých“ dieselů.

GT 43 sice na první pohled vypadá jako sporťák schopný konkurovat vrcholné lize, ovšem díky čtyřválci pod kapotou se nakonec nezvládá vypořádat ani s takovým Volkswagenem Golf R. A to stojí násobně víc. Foto: Mercedes-Benz

