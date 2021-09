Jediný šéf velké automobilky varuje před samořiditelnými auty, i když do nich sype peníze před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Šéfy velkých automobilek obvykle uslyšíte jen velebit elektrický pohon a systémy autonomního řízení, protože jde o věci, do kterých investovaly obrovské miliardy. Šéf Toyoty je k obojímu skeptický, i když firma cpe peníze do obojího též.

Paralympijské hry jsou vždy ve stínu Olympiády. Může se vám to nelíbit, většinu lidí ale zkrátka zajímají vrcholné výkony a s tím nikdo z nás nic nenadělá. Ty letošní ale byly vidět přece jen trochu více a ovlivňují světové dění i dlouho poté, co skončily. Neděje se tak ovšem v souvislosti s výkony sportovců.

Důvodem je incident, který se odehrál 26. srpna. Autonomní vozidlo e-Palette, které předloni představila Toyota, totiž srazilo jednoho atleta. Havárie se naštěstí odehrála jen ve zhruba dvoukilometrové rychlosti, přičemž sportovec sice zamířil na prohlídku do nemocnice, nicméně z té již odešel po svých. A stejně tak byl schopen nastoupit i do závodu, který se konal o dva dny později. Dalo by se tedy mluvit o drobné nehodě, šéf japonské automobilky ale nechce celou věc bagatelizovat a navzdory jejím aktivitám na tomto poli otevřeně varuje před zbrklým postupem a nereálnými očekávámími.

„Nemyslím si, že je úplně realistické, aby samořiditelná auta jezdila po normálních silnicích,“ uvedl Akio Toyoda po incidentu. Stejně tak se i sraženému omluvil, zatímco samotná automobilka navýšila bezpečnost v Olympijském městečku i na cestách. Každé vozítko dostalo druhého záložního řidiče, přičemž navýšil byl i počet personálu hlídkujícího na křižovatkách. Jedna skupina se přitom soustředila pouze na bezpečný přechod chodců, zatímco druhá naváděla auta.

Toyota nyní vyrukovala s výsledky interního šetření, které ukázalo na hned tři příčiny celého neštěstí. Tou první byl sražený chodec, který na sobě neměl žádné reflexní oblečení. Dále značka poukázala na infrastrukturu, neboť danou křižovatku hlídali pouze dva zaměstnanci, kteří navíc neměli k dispozici žádné dopravní signály. A ve finále se na nehodě podílel i samotný vůz, který evidentně chodce „přehlédl”, stejně jako jeho obsluha, třebaže ne napoprvé.

Automobilka uvedla, že vůz sportovce na přechodu při zatáčení detekoval, a proto i zastavil. Poté si však jeho operátor myslel, že cesta je bezpečná a vůz to „neviděl” jinak, načež došlo k opětovnému rozjetí. Když si pak operátor chodce povšimnul, nezvládl již zabrzdit ani on, ani autonomní systém. Máme tu tedy situaci, kdy k nehodě dojde i v uzavřeném prostředí jištěném spoustou lidí, reálný svět je vedle toho mnohem divočejším místem.

Nelze se tedy divit, že Toyoda varuje před závody ve zbrojení a příliš uspěchanému vývoji autopilotů, do kterého byla zatažena snad každá automobilka. „Výrobci jsou pod tlakem, neboť každý chce jako první přijít s úrovní SAE5, ale říkám neustále, že bychom do takového vlaku neměli naskakovat,“ říká šéf Toyoty. Automobilky se skutečně předhání v tom, kdo v tomto vývoji zajde dál, touží po výjimkách při testování v běžném provozu a do celé hry zatahují i ostatní řidiče.

Jeden z nejslavnějších vývojářů přitom říká, že funkční autopilot vyvinout se současnou technikou nelze, alespoň ne takový, který by dával jakýkoli smysl. Vývoj pochopitelně nelze zastavit a v budoucnu je možné cokoli. Jestli je ale někde na místě opatrnost, pak je to zde.

Šéf Toyoty varuje před autonomními vozy, model e-Palette totiž během paralympijských her srazil jednoho sportovce. Nic vážného se sice nestalo, příště tomu ale již může být jinak. Pokud tedy politici tolik touží po regulování čehokoli, tady mají skoro volné pole působnosti. Oni ale chtějí omezovat hlavně lidi, ne věci. Foto: Toyota

Zdroj: Auto News

