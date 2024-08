Asi jen Richard Hammond si mohl koupit nejostřejší Porsche v barvě od Fiatu. Někteří v ní mají Ducato, on supersport před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Premier GT, publikováno se souhlasem

A přesně tento vůz teď může být váš, neboť vzrůstem nejmenší z moderátorů Top Gearu a The Grand Tour ho prodává. Na zuffenhausenské stroje si potrpí, a tak nepřekvapí, že sáhl po vrcholném sportovním modelu ve vskutku svérázném provedení.

Představte si, že máte neomezený rozpočet a chystáte se ke koupi Porsche 911 GT3 RS. V jaké barvě byste si tento sporťák pořídili? Sama automobilka jej standardně nabízí v bílé, černé a červené, zvolit ovšem můžete i stříbrnou a světle nebo tmavě šedou. Ovšem už ne bez příplatku, chce za to 90 740 Kč navíc. Tím ale možnosti nekončí, dále je možné sáhnout po položce PTS alias Paint to Sample, tedy barvě podle vzorku. Tu navíc lze objednat ve dvou variantách, kdy levnější vychází na 392 620 Kč, zatímco za dražší dáte dokonce 812 450 Kč.

Tuto nabídku značky svého času využil i Richard Hammond. Ten je znám svou láskou nejen k americkým muscle cars, ale rovněž i ke sporťákům nesoucím příjmení rodáka z českých Vratislavic. Nejmenší z moderátorů Top Gearu a The Grand Tour přitom vlastnil řadu strojů z Zuffenhausenu, ať už šlo o základní Carreru, či různé deriváty rodiny GT. Mezi ně patřila i 911 GT3 RS generace 991 z roku 2016, u které sice již nebyl nabízen manuál, to ale byl její asi jediný nedostatek.

Není tedy divu, že Hammond po tomto voze sáhnul, přičemž v návaznosti na úvodní otázku zvolil v případě barvy karoserie onen program PTS. Jím zvolený odstín však musí překvapit, neboť jde o slušný rozmar. Není to žádná křiklavá barva, nejde o nic připodobňující auto k Ferrari či McLarenu, je to šedá Grigio Campovolo ze vzorníku italského Fiatu. Jde o krajně neobvyklou volbu, neboť Hammond za to, že má 911 v této barvě zaplatil peníze, za které by si mohl koupit třeba Fiat Ducato v tom samém laku a ještě by mu zbylo. Italové tedy tento odstín používají třeba také na Abarthech, nic až tak mimořádného to ale z jejich pohledu není.

Výsledek každopádně není nezajímavý, se světle šedými koly, žlutě lakovanými třmeny brzd a některými karbonovými a černými prvky jde o docela nenápadný unikát. Interiér je vedle toho křiklavější díky lávové oraznžové. Tou je lakovaná ochranná klec, stejně jako jsou v ní vyvedeny bezpečnostní pásy, středy sedadel či ozdobné švy. Je škoda, že Hammond tento odstín nezvolil i pro třmeny brzd, čím by vnitřkem s vnějškem lépe propojil.

Je otázkou, zda tento nesoulad Hammondovi přestal vyhovovat, nebo za nízkým nájezdem (okolo 13 tisíc kilometrů) za 8 let vlastnictví stojí spíš jeho rozsáhlejší vozový park a nedostatek času. Ať tak či onak, stav Porsche je prvotřídní, automobiloví nadšenci by tedy měli zpozornět. I když ty z kontinentální Evropy bude omezovat volant usazený napravo. Mimo to musíme upozornit, že při ceně 159 995 liber (cca 4,7 milionu korun) se nejedná o zrovna levnou záležitost.

Vůz s 500 koňmi, za jejichž produkcí stojí čtyřlitrový atmosférický šestiválec, se pak momentálně nachází v britském Západním Sussexu. Zda bude Hammond u předání, nevíme, příliš bychom na to ovšem nesázeli. Protože ale čas od času po svých bývalých vozech zatouží, může nakonec on nahánět i vás. V té chvíli berte 911 GT3 RS jako investici, která by se vám i přes lak z Ducata mohla v jednou slušně zhodnotit.

Toto Porsche 911 GT3 RS od roku 2016 vlastnil Richard Hammond. Nyní může být vaše, na kupé lakované barvou z palety Fiatu si ovšem musíte připravit 4,7 milionu korun. Foto: Premier GT, publikováno se souhlasem

Zdroj: Premier GT@Pistonheads

Petr Prokopec

