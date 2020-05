Asi nejošklivější auto všech dob je výjimečně k mání v Evropě, docela levně před 3 hodinami | Petr Miler

Je svým způsobem slavné, ale v době svého prodeje bylo zoufale nechtěné a v Evropě se nenabízelo vůbec. Narazit tady na kus k mání je už proto výjimečná věc.

Když se někoho zeptáte na příklad opravdu ošklivého auta, dá vám obvykle jednu ze dvou následujících odpovědí. Někdo, kdo se o automobily zajímá jen velmi povrchně, nejspíše vytáhne Fiat Multipla, notoricky známý postrach evropských silnic. Ti znalejší ale sáhnou úplně jinam a jmenují Pontiac Aztek. Tohle auto se na vrcholu žebříčků nejošklivějších vozů historie objevuje nejčastěji a soutěžit může nanejvýš s některými SsangYongy či právě s Multiplou.

Opravdu líbit se bude asi jen někomu hodně svéráznému, jenže právě to jej činí zajímavým. Pro svou bizarnost se stává kultem, který notně podporuje jeho „role” v televizním seriálu „Breaking Bad” (u nás Perníkový táta). Když se s ním tedy objevíte kdekoli na ulici, lidé si vás zaručeně budou všímat - tohle auto nenechá chladným snad nikoho.

Problém je, že koupit Aztek v Evropě je oříšek. Z USA si člověk většinou doveze Corvette, Mustang, Challenger nebo nějaký veterán, divné crossovery na seznamu normálních lidí nebývají. A v Evropě se ve své době oficiálně neprodával. Pro to všechno tu obvykle není nabízen jediný, široko daleko. Když se ale teď podíváte do inzerce, na jeden narazíte.

Jeho podivná atraktivita je podpořena docela divokým, žluto-zeleným lakem a auto se zdá být ve slušném stavu, má prý najeto 247 tisíc kilometrů, což na 17 let staré auto není těžké uvěřit. Pořád má dokonale variabilní interiér, který si nezadá ani s onou Multiplou, a pod kapotou je 3,4litrový šestiválec. Jestli pohání přední nebo všechna kola, nevíme, každopádně tak činí skrze automatickou převodovku.

Jistě, základ v Opelu Sintra není něco, čím by se mohl kdokoliv chlubit, ale pokud je pro vás auto tím lákavější, čím víc je divné a nepochopené, tohle by nemusela být špatná volba. Kousek na snímcích přijde na 4 200 Eur, tedy asi 116 tisíc korun, což je (na Evropu) příznivá cena. Stojí v estonském Talinu, což není vysloveně za rohem, ale dostat auto do ČR bude i tak o hodně menší dřina, než ho vozit z USA. Prodávající slibuje dobrý stav, pravidelný servis, dřívější provedení veškerých úprav nezbytných pro provoz v EU, a tady i místní homologaci a registraci. O ceně smlouvat nehodlá.

Je to prosté zajímavé auto a pokud odhlédneme od vizáže, není ani fakticky nepovedené. Jde o vůz praktický více než všechny Škody dohromady, což v kombinaci s dnes skoro „vybitým” benzinovým motorem V6 dělá zajímavou kombinaci. A nakonec, tohle je Aztek z pozdějších let výroby, kdy už jen s drobnějším nelakovaným oplastováním nebyl ani tak vizuálně nesnesitelný.

Tento Aztek je právě k mání je v Estonsku, docela levně



Na tomto autě je bizarní úplně všechno, i nad obrázky z dobové premiéry zůstává rozum stát



Aztek vyniká praktičností interiéru. Vzhledem také, ale na tom neslavném konci

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler