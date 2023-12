Auto léčí? Paralyzovaného Michaela Schumachera vozí v Mercedesu-AMG, aby znovu probudili jeho smysly před 10 hodinami | Petr Miler

Na auta je v poslední době nezřídka pohlíženo jako na zlo, které lidem leda škodí, doktoři Michaela Schumachera to ale vidí jinak. Vzhledem k jeho životnímu příběhu jej dokonce nechají vozit výkonnými auty, aby se pokusili nastartovat jeho mysl.

Dnes ráno uběhlo 10 let od chvíle, kdy Michael Schumacher spadl při lyžování v Alpách a odehrálo se to tak nešťastně, že si vážně poranil mozek a od té chvíle jej neviděl nikdo krom jeho nejbližších. Není to tak, že by Schumi přestal existovat, jeho fyzická i mentální kondice ale musí být velmi bídná, když rodina o jeho stavu nechce ani hovořit, natož aby jej jakýmkoli způsobem ukázala na veřejnosti.

Včera jsme vám zprostředkovali rozhovor s jeho bratrem Ralfem, o který se postaral německý Bild a který vám současnost i minulost sedminásobného šampiona Formule 1 přiblíží tak intenzivně a cituplně, jak to jen dnes jde - Michael a Ralf si byli po celý život velmi blízcí navzdory tomu, že se narodili sedm let po sobě. Není to ale to jediné, co ze strany Bildu během celého smutného výročí zaznělo.

I když rodina léta nedává najevo větší známky optimismu, však jeho manželka řekla, že „je jiný, ale je tady” a Ralf prohlásil, že „se možná nikdy úplně nezotaví”, naději Schumacherovi zjevně neztrácí a zkouší, co se dá, aby dostali Michaela zpět do aktivního života. Přičemž jedna z použitých metod je opravdu svérázná.

Schumi totiž podle jiného článku Bildu prošel rehabilitačním programem, jehož součástí se stalo jeho převážení ve výkonném Mercedesu-AMG. Smyslem měl být pokus o stimulaci mozku závodní legendy známými zvuky, které mu za více než tři desetiletí strávené různých v motoristických disciplínách mají být bližší než jakékoli jiné. S jakým výsledkem se tento experiment setkal, zdroj neuvádí.

Dodejme, že brzy se v éteru objeví také nový pětidílný dokument německé televize ARD, který přinese další pohledy do života této legendy Formule 1. Podobně jako v případě - jinak povedeného - dokumentu Netflixu ale nečekejme, že y ukázal nebo prozradil cokoli podstatného o Schumacherově současném stavu. Budeme se asi muset spokojit s tím, co říká jeho manželka, tedy že „je jiný, ale je tady”. Dál raději zapomeňte, bohužel.

Michaela Schumachera v rámci rehabilitace vozí v ostrých Mercedesech od AMG, aby stimulovali jeho mozek. Skoro bychom řekli, že bychom si to nechali líbit, v jeho situaci ale ne, jistě ne... Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Bild

Petr Miler

