Mechanik nacpal do nezničitelného malého Mercedesu motor 6,0 V12, teď ho zkouší prodat | Mirek Mazal

Automobilka si na nic podobného netroufla, domácí kreativitě šikovných mechaniků se ale meze nekladou. Právě jeden takový si poradil se zástavbou třikrát většího motoru.

Dlouholetým předchůdcem dnes široce známého Mercedesu třídy C byl model značený číslem 190 nebo alfanumerickou zkratkou W201. Hranatý sedan platící za skoro nezničitelný vůz se vyráběl od září 1982 do dubna 1993, celkem jej vzniklo 1 874 700 kusů s motory o objemech od 2,0 do 2,6 litru. Občas se pod kapotou mihlo pět či šest válců, ovšem i vlajkové verze Evolution poháněly čtyřválce se šestnácti ventily.

V očích Johana Mutera byla série málo. Mechanik provozující firmu JMSpeedshop se zabývá výměnami motorů a charismatický Mercedes bez známky koroze byl vhodným zdrojem touhy vytvořit silniční bestii z dob poctivého automobilismu. Tři a půl roku trvalo dokončení dvanáctiválcové verze W201. Muter vyhodil dvoulitrový čtyřválec s karburátorem a transplantoval pod kapotu s hvězdou gigantický šestilitr V12 řady M 120 z novějšího Mercedesu 600 SEL.

Posilněný exemplář od roku 1984 natočil asi 290 tisíc kilometrů a po 36 letech nastal čas odměnit spolehlivou službu pořádným dopingem. Dárce měl za sebou v době rozborky asi 160 tisíc kilometrů a kromě obrovského motoru se hodily hnací hřídele, kompletní zadní náprava, části brzdového systému a různé komponenty podvozku W140. Automechanická výzva se neobešla bez řezání, svařování, pasování, improvizace a trpělivosti, nicméně funkční výsledek hovoří sám za sebe.

Nasávací otvory u světlometů vedou přímo k chladiči roztáhnutému přes celou čelní masku 190, bez průchodného sání by se stádo 430 koní (316 kW) složitě chladilo. Výkon na úrovni sportovních aut musí vydržet pětistupňová automatická převodovka z Mercedesu CL 600. Podvozkové komponenty poskytlo BMW E36 a všimnout si lze výfuku Magnaflow X-Pipe či limitních disků odvážné velikosti 18 palců.

Zásadně přestavěný veterán zůstal určený pro denní použití, Muter dokázal všechny změny legalizovat a z mixu sterého vozu s vylepšenou technikou vznikl rychlý sleeper pro pravidelné ježdění na běžných silnicích. Občas se hodí hbité reakce plynového pedálu, pružnost v rychlostech od 100 do 150 km/h je prý otázkou asi čtyř sekund a ze stovky na dvakrát tolik vůz zrychlí za 11 sekund. Teoretické maximální tempo by údajně mohlo být 310 km/h, nejvíce ale autor s vozem jel 250 km/h podle GPS - tachometr ukazuje jen do 240 km/h.

Tohle auto je nyní na prodej, a to za 68 950 euro, tedy více jak 1,8 milionu Kč. To není zrovna málo peněz za 36 let starý Mercedes 190, ale kolik jich má pod kapotou obří dvanáctiválec? To není řečnická otázka, podle Mutera je takové auto na světě jedno jediné. Věříme, ale přesto si nejsme jisti, jestli si tuhle bláznivinu bude cenit na takové peníze i někdo jiný než sám autor.

Z Mercedesu 600 SEL W140 nacpal jeden nizozemský mechanik motor V12... Ilustrační foto: Mercedes-Benz



...do dnes malého typu 190 W201. Výsledek je ohromující, jak vám ukáže i video níže, přesto si nejsme jisti, zda jej někdo za požadovanou cenu koupí. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: JMSpeedshop

