Automechanik s 50 roky praxe popsal, proč je elektrický Mustang propadák, jde o nejhorší auto, které letos řídil

Jeho projev je někdy trochu moc živelný, fakticky ale pravidelně trefuje hřebíček přímo na hlavičku. Nyní říká, že neúspěšný elektrický crossover modrého oválu by na trhu bodoval asi jen ve chvíli, kdyby něm byl sám.

Excentrický přístup Scottyho Kilmera jistě není po chuti každému. Zda se tak dnes proslulý automechanik, který po 50 letech praxe stal youtuberem na plný úvazek, chová normálně, či tak bojuje o vyšší pozornost, nevíme. Faktem ovšem je, že jej dnes sledují miliony lidí, kteří si nově mohou vychutnat video, ve kterém Kilmer hodnotí Ford Mustang Mach-E. A vlídný k němu rozhodně není, podle něj jde o „to nejhorší auto, které letos řídil“.

Za tímto verdiktem stojí mimo jiné Kilmerovo zklamání z dynamiky vozu. Se dvěma elektromotory, které u základní verze produkují 325 koní a u varianty GT dokonce 480 koní, totiž očekával cosi na úrovni Tesly. A to přesto, že auto váží ať nechutných 2 138 kg, konkurence na tom bývá podobně. Ford přesto nedokázal možnosti soupeřů vyrovnat, jakkoli sprint na stovku za 4,6 resp. 3,8 sekundy asi jen stěží někomu přijde jako nedostačující.

V tomto ohledu může být zajímavé, že extrémní výkony a dechberoucí zrychlení nebere Kilmer u elektrických SUV jako podstatné pozitivum. Důvodem je klientela, která tato vozy kupuje. Z velké části jde o matky od rodin, které v nich následně své děti vozí do škol a školek. Za takových okolností je ovšem nadmíru početné stádo koní pod kapotou spíše děsí. Že pro pánské publikum jde o klíčový argument, je v tomto případě irelevantní, neboť do jejich hledáčku auto vstupuje hlavně svým jménem, nikoli faktickým pojetím - tohle prostě s Mustangem reálně nemá nic společného.

Ford navíc s Mach-E vstoupil na pole, které je neskutečně přeplněné, v záplavě elektrických crossoverů ale nedokáže nabídnout nic, čím by vystoupil z řady. Mít tohle auto praktičtější a levnější spalovací pohon, asi by si s atraktivním designem a populárním typem karoserie vystačil, takto ale nemá v rukávu nic. A mezi elektromobily mj. za Teslou zaostává jak dynamikou, tak dojezdem. Tesla je navíc vnímána jako symbol životního stylu, zatímco Mustangu v tomto ohledu nepomáhá ani slavné logo. V jeho prospěch pak sice hovoří interiér, který je o poznání intuitivnější, dle Kilmera jde ale o jediné podstatné pozitivum.

Bývalý mechanik tak pojmenoval důvody, proč se dnes u dealerů Fordu víc než co jiného vrší skladové zásoby, které se automobilce daří rozprodávat jen za cenu slev, které znamenají ztrátu přes 1,1 milionu Kč na každém prodaném voze. Kilmer říká, že Mustang je ta nepřesvědčivý, že by bodoval asi jen ve chvíli, kdyby byl na trhu sám. A to není.

Mustang Mach-E vám dle Scottyho Kilmera uvnitř bude v mnohém připomínat normální auto, což je dobré. Ale to je tak vše. Jinak jde podle něj o nejhorší auto, které letos řídil, a v záplavě podobně koncipovaných konkurentů se nemá čím prosadit. Foto: Ford

