Automobilka koupila v Polsku přes eBay motor z Ferrari, aby mohla zkopírovat jeho techniku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Nebudeme si nic nalhávat, koupit si konkurenční vůz, rozebrat jej, inspirovat se nápady jiných a použít je ve vlastním voze, to při vývoji není nic zvláštního. Poněkud partyzánské způsoby Chevroletu ale přece jen překvapí.

V loňském roce Chevrolet odhalil novou generací Corvette Z06. Tu mnozí rázem překřtili na americké Ferrari, což má hned několik důvodů. Tím prvním byla změna koncepce, se kterou americká automobilka přišla již u základního provedení C8. Oproti předchůdcům se totiž motor přestěhoval zpod přední kapoty za hlavy cestujících. Mimo to Chevrolet poslal k ledu manuální převodovku a pod karoserií zaměstnal daleko víc exotických materiálů. V případě verze Z06 ale ve finále rozhodl hlavně její zvuk, který připomíná typické Ferrari více než většina stávajících, rozumějte přeplňovaných agregátů italské značky.

Jak se nyní ukázalo, nejde o náhodu. Technici Chevroletu začali na 5,5litrové pohonné jednotce pracovat již v roce 2014, ovšem bez předchozích zkušeností. U nového motoru totiž hodlali vůbec poprvé použít plochou hřídel. Aby si tak neutrhli ostudu, začali pátrat po něčem, z čeho by mohlo vyjít. Hlavní technik projektu Jordan Lee nyní přiznal, že automobilka „zkoumala jednotky u McLarenu, Porsche a záměrně také u Ferrari“. Nakonec se pak rozhodla, že postupovat bude ve šlépějích vzpínajícího se koníka.

V tomto ohledu jsou kroky Chevroletu nadmíru zajímavé. Značka totiž původně uvažovala, že by koupila Ferrari 458 a z něj extrahovala jednotku jen kvůli studiu. Nakonec se ale rozhodla vydat jinou, pozoruhodnější cestou. Lee uvedl, že „se nám povedlo koupit motor z havarovaného vozu, a to v Polsku přes eBay. Poslali jsme jim šek na zhruba 25 tisíc dolarů a byli jsme opravdu potěšeni a nadšeni, že se agregát skutečně ukázal“. Lee si není jist, odkud motor skutečně pocházel a zda jeho pořízení bylo dokonale legální, podstatné však pro něj bylo, že Poláci motor dodali.

Pohonná jednotka byla u Chevroletu rozmontována do posledního šroubku, přičemž Američany skutečně nadchlo, co našli uvnitř. „Vzpomínám si, jak mě dostalo, když jsem viděl, jak malá používají ložiska,“ uvádí Tadge Juechter, který má na povel celé oddělení starající se o motory pro Corvette, tedy nikoliv jen tým zaměřený na verzi Z06. Lee jej pak doplňuje s tím, že motor s kódovým označením F136 byl skutečnou studnicí nápadů, kterými se u Chevroletu inspirovali.

„Jednou z věcí, na kterou se Jordan a jeho tým zaměřili, byl způsob, jakým Ferrari izolovalo žhavící svíčky a zabezpečilo elektrické okruhy, aby se vyvarovalo problémů,“ dodává k věci Trevor Thompkins, mluvčí Chevroletu. Jak ale upřesňuje, americká automobilka nepřistoupila k ryzímu okopírování. Místo toho se vydala vlastní cestou, ta italská měla být skutečně jen inspirací. Do jisté míry pak byl motor Ferrari i nastavenou laťkou, kterou se Američané rozhodli přeskočit.

Když tedy došlo na testování prototypů, sáhl Chevrolet kvůli srovnání i po kompletním Ferrari 458, které zakoupil. Vůz nicméně následně prodal a nahradil modelem 488. Záhy však zjistil, že s příchodem přeplňování Ferrari „přišlo o duši“. Nakonec tedy značka novější vůz prodala a sáhla po jiném použitém 458, které stejně jako Corvette Z06 pohání atmosférický osmiválec. Ten přitom produkuje 679 koní, zatímco Italové jich nabídli maximálně 605 ve verzi Speciale.

Po stránce výkonové bylo tedy Ferrari překonáno, po stránce zvukové pak dorovnáno. Na porovnání jízdních vlastností a dynamiky nicméně bude třeba vyčkat do léta, kdy má Corvette Z06 zamířit do prodeje. Zákazníky by přitom měl vůz vyjít na zhruba 2 miliony korun, ve srovnání se svým italským konkurentem je tak i levnější. Jak se tedy zdá, cesta, kterou Chevrolet zvolil, vedla k vytouženému cíli.

Inspirací pro novou generaci Corvette Z06 bylo Ferrari 458, hlavně pak jeho motor s kódovým označením F136. Technici Chevroletu totiž před zahájením prací na jednotce neměli zkušenosti s plochými hřídelemi. Foto: Ferrari



Výsledek se originálu podobá nejen výkonem a zvukem, ale nakonec i vzhledem. Foto: Chevrolet

Zdroj: The Drive

