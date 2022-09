Automobilka omylem zaplatila zaměstnancům na prémiích víc, než měla, teď chce všechny peníze vrátit před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ty Wright, Bloomberg

Představte si, že po měsíci dobře odvedené práce najdete na výplatní pásce větší prémie, než jste čekali, to v dnešní době potěší. Jaké pak ale musí být zklamání, když firma zjistí, že vysoké prémie vyplatila omylem. A peníze chce vrátit.

Každého potěší, když za dobrou práci dostane dobrou odměnu. A každého jistě potěší jen víc, když je ona odměna ještě větší, než očekával. Zvlášť v dnešní době, kdy za běžné věci najednou utrácíte o mnoho víc, než jste utráceli ještě před pár měsíci, je to příjemné zjištění, které dokáže trochu ulevit od každodenních starostí.

Přesně s takovým zjištěním byli konfrontováni někteří zaměstnanci továrny Hondy v Marysvillu v americkém Ohiu, kteří za srpen dostali bonusy přesahující očekávanou úroveň od pár desítek po několik stovek dolarů, tedy řádově od stovek po několik tisíc korun. Jejich radost ale netrvala dlouho, neboť Honda jim tyhle peníze dát nechtěla - vyplatila je omylem.

Nevíme, o jakou sumu se jednalo celkově, mohlo jít o velké peníze - firma zaměstnává v této továrně přes 13 tisíc lidí. Ale také nemuselo, peníze navíc nedostali všichni. A pokud by šlo o jakkoli akceptovatelnou sumu, vzali bychom to v pozici zaměstnavatele na sebe, neboť si nedokážeme představit více demotivovaného pracovníka než takového, který se nejdříve raduje z dobré odměny, a pak ji musí vrátit. Honda se ale rozhodla chtít všechny peníze zpět.

Nárok by na to měla snad kdekoli, také u nás lze omylem poukázané peníze požadovat zpět z titulu bezdůvodného obohacení i v rámci obchodních vztahů. V USA je situace pro firmu o to jednodušší, že tamní Fair Labor Standards Act (Zákon o spravedlivých pracovních standardech, přeložme volně) výslovně umožňuje získat od zaměstnanců zpět neoprávněně vyplacené prostředky na mzdách. Jistě ale každý chápe, že něco jiného je chtít peníze po někom, koho neznáte a omylem jste mu něco dali. A něco jiného je kazit radost vlastním zaměstnancům.

Honda si je vědoma delikátnosti celé situace, a tak v rovině PR našlapuje velmi opatrně, zaměstnancům ale moc na výběr nedala. Dostali čas na rozmyšlenou do 22. září, aby společnost informovali, jakou cestou jí peníze vrátí. Přijde nám to nešťastné - však kdyby lidem peníze nechala a prémie o tu samou částku snížila v průběhu dalších 12 měsíců, málokomu by to vadilo, mnozí by si toho ani nevšimli. Ale to pochopitelně berte jen jako náš názor.

Zaměstnanci Hondy v Marysvillu dostali za minulý měsíc přidáno víc než čekali, a tak z toho měli radost. Ale jen chvíli, než automobilka zjistila, že jim peníze zaplatila omylem. Teď je chce do koruny vrátit zpět. Foto: Ty Wright, Bloomberg

Zdroj: Bloomberg

