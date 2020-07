Autopilot Tesly znovu těžce chyboval, „přehlédl” blikající policejní vůz na krajnici včera | Petr Prokopec

Nedávno jsme viděli, jak Autopilot Tesly zcela ignoroval náklaďák ležící napříč dálnicí, ještě dříve ale elektromobil z Fremontu narazil do policejního SUV, jež stálo u krajnice. Teď už je jasné, že i zde byl v autě aktivovaný Autopilot.

Bude muset Tesla přejmenovat svou klíčovou technologii? Naznačuje to stále více indicií, za kterými navíc nestojí nespokojení žurnalisté, nýbrž úřady. Předevčírem jsme vás informovali o probíhajícím soudu v Německu, kde je kalifornská automobilka žalována organizací Wettbewerbszentrale. Ta totiž daný název považuje za zavádějící, neboť s Autopilotem není reálně spojena plnohodnotná autonomní technologie. Tesla se tak vlastně s pomocí klamavé reklamy dopouští vůči konkurenci nekalého jednání.

Na soud kvůli Autopilotu nicméně dojde v září také ve Státech. Na lavici obžalovaných ovšem v tomto případě neusedne automobilka, nýbrž Nicholas Ciarlone. Ten je majitelem elektrického sedanu, který loni v prosinci narazil do policejního vozu. Řidič Tesly přitom ihned po nehodě přiznal, že měl aktivované semi-autonomní řízení a že „nevěnoval pozornost řízení“. To úřady nyní potvrdily a vzhledem k současným zákonům je z nehody viněn „neřídící řidič”. Je ovšem otázkou, zda by se nehoda stala, kdyby Tesla s Autopilotem zacházela jinak a název systému byl odlišný.

Přesně na to poukazuje Sean Kane, který monitoruje bezpečnost nových aut. Dle jeho názoru označení Autopilot dává řidičům falešný pocit bezpečí. „Nemůžete ovšem něčemu říkat Autopilot a přitom požadovat od řidiče plné zapojení. To vůbec nedává smysl. Naneštěstí úřady povolily, aby se jim něco takového dělo přímo před očima.“ Mimo to Kane říká, že Tesla si díky této benevolenci de facto udělala z amerických silnic vlastní laboratoř a ze svých zákazníků pokusné králíky.

Právě četnost nehod, při kterých je aktivován Autopilot, stejně jako chování zákazníků, kteří za jízdy v Teslách klidně i spí, ovšem již začíná zvedat ze židlí také americké politiky. Senátor Ed Markey tak dokonce již zaslal ostrý dopis Elonu Muskovi, ve kterém poukazuje na skutečnost, že lidé na Autopilot až příliš spoléhají, a to právě kvůli jeho názvu. Tesla by proto dle něj měla urychleně přistoupit ke změně, což se ale dosud nestalo.

Kromě toho se nehodou zabývá i agentura NHTSA, která si již vyžádala data od policie i Tesly. Nejspíše však dojde ke stejnému závěru, jaký zveřejnili strážci zákona z Massachussetts, kde se ona kuriózní nehoda stala. Dle nich skutečně nehodu zapříčinil systém Autopilot, na který se majitel vozu až přespříliš spoléhal, a proto řízení nevěnoval pozornost. Tím přitom vinu na základě práva přehrál na sebe.

Ciarloneho vůz narazil do zádě policejního SUV, které následně ještě narazilo do Lexusu RX, jehož řidička Maria Smith byla strážcem zákona kontrolována. I ona poukazuje na velké nebezpečí, jež nepředstavuje jen název systému, ale i technologie samotná. „Myslím, že to bylo hrůzostrašné. Zvláště když si uvědomíte, že ani stávající počet senzorů nezvládá detekovat policejní vůz se všemi jeho blikajícími světly,“ řekla. Autopilot ale nedávno přehlédl i náklaďák ležící napříč dálnicí.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se nyní úřady k Tesle a jejímu systému postaví. My zatím jen dodáme, že při nehodě naštěstí nikdo z účastníků nebyl vážně zraněný. Jak ale dodává Smith, chyběly jen centimetry, aby její Lexus doslova rozdrtil strážníka, který ji kontroloval. Ostatně, nebylo by to poprvé, co podobná nehoda skončila smrtí.

