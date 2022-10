Bentley neuvěřitelně rychle nahradilo všechna auta potopená v obří nákladní lodi, pomohlo mu jiné neštěstí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain

Pro všechny zúčastněné automobilky to bylo velké neštěstí, pro maloobjemové Bentley šlo ale o učiněnou tragédii, neboť na palubě mělo mnohonásobně víc aut, než je v jeho případě běžné. Přesto už dnes zákazníci mají vše, obvykle jde ale o „auta” jiných kupců.

Na počátku letošního roku vyplula z německého Emdenu zámořská loď Felicity Ace, na jejíchž palubách se nacházelo 3 965 koncernových aut. O pouhých šest dnů později však nákladový prostor zachvátil požár, za jehož vznikem měly stát lithium-iontové baterie jednoho z převážených elektromobilů. Zda šlo o skutečnou příčinu, zatím nebylo oficiálně potvrzeno. A je otázkou, zda se něco takového vlastně dozvíme, neboť 1. března, tedy třináct dní po propuknutí požáru, šla Felicity Ace ke dnu.

Všech 22 členů posádky incident přežilo bez úhony, převážená auta však již takové štěstí neměla. Pro koncern VW to pochopitelně byla nemalá rána, i když se dá předpokládat, že náklad i loď byly pojištěné. Zástupci značek Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche a Volkswagenu nicméně následně museli klientům oznámit, že vozy, které si měli převzít, jsou nenávratně ztraceny. A že je třeba se obrnit trpělivostí, než dorazí nové náhradní. Jak ale nyní ukazuje, minimálně u britské značky to až tak moc trpělivosti nechtělo, což je v době, kdy se i na škodovky čeká roky bez podobných neštěstí v mezičase, vskutku pozoruhodné.

Ale je to tak. Bentley nyní uvedlo, že objednávky na míru na 151 aut z celkových 189, jenž byly na palubě Felicity Ace převáženy, byly realizovány. Automobilka je prý vrátila jako nehotové do systému ještě předtím, než se loď potopila, a tak práce na opětovné výrobě aut začaly prakticky dříve, než vůbec měly. To by samo o sobě zase tak moc neřešilo, nanejvýš pár dnů, automobilce ale nahrála jiná tragédie. Jde o válku na Ukrajině a z ní vyplývající sankce, které znamenaly zastavení prodeje aut v Rusku. A protože pro Bentley bylo Rusko jedním z největších trhl na světě, najednou mu zbyla spousta prázdných alokací. Britové tak v podstatě vzali auta Rusům a přidělili je Američanům, třebaže nešlo fyzická auta, ale výrobní „sloty”. Mimo to pomohlo, že prodeje v Číně, dalším klíčovém trhu Bentley, byly vzhledem k probíhajícím lockdownům relativně nízké.

Automobilka se navíc rozhodla, že z neštěstí udělá pro svou klientelu příležitost. Zákazníkům proto bylo nabídnuto, že svou objednávku mohou pozměnit, pokud chtějí. Jak nicméně uvádí Juan Hinestrosa, obchodní ředitel dealerství Bentley v Miami, této pobídky využil pouze jeden zákazník tohoto zastoupení, jenž změnil barvu. On i devatenáct dalších, kteří si své vozy skrze toto dealerství objednali, již převzali náhradu za potopená auta. A dle Hinestrosy byli nadmíru chápaví.

Lze už jen dodat, že pro Bentley šlo o velkou patálii. Tato značka totiž běžně na zámořské lodě nakládá obvykle jen 40 až 70 vozů, v případě Felicity Ace šlo nicméně o oněch 189 aut, z nichž 151 bylo na objednávku a jejich zákazníci za ně už zaplatili. Měla tak vlastně štěstí v neštěstí díky neštěstí, protože v podstatě jen díky situaci v Rusku mohla najednou tolik aut dát znovu dohromady a dodat je až do USA.

Smutné poslední momenty obří nákladní lodi Felicity Ace, jak je zachytilo portugalské námořnictvo při snaze o její záchranu. V případě Bentley bylo na palubě 189 aut této značky. Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain



K nehodě došlo v dubnu, přesto Bentley minulý měsíc předalo vůbec poslední náhradní vůz za ty, které šly spolu s lodí Felicity Ace ke dnu. Nepřekvapivě se jednalo o SUV Bentayga. Foto: Bentley

