Benzinová „minulost" Porsche se střetla s elektrickým sokem, vyhrát mohl jen jeden

V podobných soubojích jsme zvyklí na jasná vítězství elektrických aut, to ale jen proto, že je málokdy, málokdo postaví proti pořádnému soupeři. Porsche 911 Turbo S ale takovým je.

Nové Porsche 911 Turbo S prakticky od svého debutu neustává udivovat svou rychlostí. Bolid z Zuffenhausenu dostal od automobilky 650 koní výkonu a 800 Nm točivého momentu, pročež by měl zrychlit z klidu na stovku za 2,7 sekundy. To je dokonce o jednu desetinu rychlejší čas, než je uváděn v případě Taycan Turbo S. Tedy elektrického sporťáku, který by teoreticky mohly být v reálném světě rychlejší; však jsme už jsme viděli spoustu soubojů, ve kterých těžké elektromobily (Taycan Turbo S váží 2 300 kg) navzdory ne až tak oslnivému poměru k výkonu (761 koní a 1 050 Nm) ukázaly záda kde ćemu.

Jaké je tedy nejrychlejší Porsche současnosti? To se rozhodl zjistit Mat Watson z Carwow, jenž usedl za volant elektrického čtyřdvířka. To je dle něj praktičtější, a jak dokládá i oficiální ceník, také levnější. Taycan Turbo S je totiž k mání od 5 270 000 Kč, zatímco za 911 Turbo S dáte minimálně 6 159 000 Kč. Na zadní sedadla se přitom dospělí vejdou jen na krátkou chvíli, kromě toho je možné počítat pouze s jedním zavazadelníkem namísto dvou. A také s méně pohlednými tvary, byť to je samozřejmě otázka individuálního přístupu.

Co ovšem již nelze jakkoliv zpochybnit, to jsou data odečtená ze stopek. A ta hovoří jednoznačně ve prospěch benzinového kupé, které při první rozjížďce mělo dokonce natolik výborný start, že Taycan nechalo od počátečních metrů výrazně za sebou. Napodruhé se pak sice oba vozy odlepily z místa ve stejnou chvíli, respektive u 911 došlo i na lehkou prodlevu, ovšem ta byla záhy vymazána. A poté již „minulost” znovu uháněla vstříc jasnému vítězství, kdy čtvrtmíli zvládla za 10,2 sekundy.

Taycan si na konto může připnout alespoň jeden podstatný úspěch - s časem 10,3 sekundy dokázal překonat Teslu Model S. Ovšem i tak ukázal, že jakkoliv Porsche do jeho vývoje investovalo více miliard než do kteréhokoliv jiného vozu před ním, alternativní pohon stále zůstává jen alternativou a nikoliv plnohodnotnou náhradou. Neplatí to přitom pouze při akceleraci, ale také v rámci brzdění, kde více než kdy jindy neguje veškeré schopnosti vozu jeho obrovská hmotnost. A to nemluvíme o dojezdu na jedno natankování resp. nabití a jeho opakovatelnosti.

911 Turbo S oproti tomu stále více působí jako zázrak z jiného světa, který v případě sprintu na stovku zvládá držet krok s Bugatti a ani po pokoření tohoto mezníku nikterak nezpomaluje. Dvoustovku zvládne za 8,9 sekundy, maximálka pak činí 330 km/h. V té chvíli sice již takový Chiron ukazuje koncernovému příbuznému záda, ovšem nesmíme zapomínat, že jeho pořízení je rozhodně mnohonásobně dražší záležitostí.

Porsche 911 Turbo S v souboji s Porsche Taycan Turbo S stále tahá za delší konec provazu, pro leckoho jistě možná překvapivě.

