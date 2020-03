Naděje na odjetí byť jediného závodu F1 jsou minimální, říká Bernie Ecclestone před 3 hodinami | Petr Prokopec

Již takřka polovina závodů byla zrušena či odložena, u dalších jsou podobná opatření na spadnutí. Může se vůbec nějaký odjet? Ecclestone to nevidí jako reálné a radí celou sezónu rovnou zrušit.

I když měla začít před pár týdny, je na stole otázka, zda se letošní sezóna Formule 1 vůbec bude konat. Zrušeny již byly závody v Austrálii a Monaku. V případě Bahrajnu, Vietnamu, Číny, Nizozemska, Španělska a Ázerbajdžánu pak sice došlo „pouze“ na odklad, ten se však při naplněnosti letošního kalendáře v podstatě též rovná zrušení. Dle původních plánu se totiž letos mělo jet rekordních 22 velkých cen, což pro škatulata nechává jen minimální prostor.

Nyní je však jisté, že jich bude maximálně třináct či čtrnáct. A to vlastně jen za předpokladu, že skutečně bude prvním závodem Velká cena Kanady, která se jede v polovině června. Protože však závod 24 hodin Le Mans, jenž se koná ve stejný termín, již byl odložen na září, dá se předpokládat, že i země javorových listů bude mít smůlu. Podobné to pak asi bude i na sklonku června ve Francii, což v podstatě znamená, že polovina sezóny bude za námi bez jediného odjetého kola.

Při výhledu na takový stav by někdejší šéf F1 Bernie Ecclestone letošní ročník rovnou odvolal. Alespoň to uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Co bych dnes udělal? Myslím, že bych řekl, že je čas ukončit řeči o možnosti konání nějakého závodu v letošním roce. Jen tak se dá zajistit bezpečnost každého jednotlivce, přičemž zároveň nikdo nebude spřádat pošetilé plány, které se nemusí uskutečnit,“ vzkázal devětaosmdesátiletý ex-principál ze své brazilské farmy.

Největším rizikem pro další existenci týmů je podle něj nejistota, do které je současná situace vrhá. Musí totiž investovat do příprav do sezóny, která se nemusí uskutečnit. Pokud by rovnou věděli, že nebude, je pro ně riziko existenčních potíží mnohem menší. Dle Bernieho by se tak šampionát měl začít soustředit rovnou na příští rok, jako se tomu stalo u Letních olympijských her, přičemž letos by případně bylo možné odjet pár prvních závodů sezóny 2021.

I kdyby si ale kdokoli usmyslel cokoli a naplnily se ty nejsmělejší plány eliminace nového koronaviru, podle strůjce moderní podoby Formule 1 není příliš reálné, aby se nějaký závod uskutečnil. Problém je hlavně v tom, že za nastalých okolností bude těžké najít promotéra, který by byl ochoten nějaký závod pořádat, protože nebude mít jistotu, že na závodišti budou moci být - nebo přijdou - nějací diváci. Nejde navíc jen o ty místní, na závody létají fanoušci z celého světa a ti budou mít problém se kamkoli hladce dostat ještě dlouho.

Návštěvníci jsou pro provozovatele okruhů hlavní zdroj příjmů a bez něj stěží najdou kuráž se do letošní sezóny zapojit. Ecclestone tedy říká, ať společnost Liberty Media, která od něj a dalších investorů F1 koupila, ukončí trápení a časový prostor využije ke kompletní reorganizaci. „Je to pro ně dobrá příležitost, jak dostat vše pod kontrolu a okamžitě týmům seškrtat náklady, aby místo 700 lidí potřebovali jen 70,“ dodal dále Ecclestone.

Jsme tedy vskutku zvědavi, na jaký scénář nakonec dojde. Liberty Media totiž v rámci zkrácené sezóny počítá i s tím, že by se mohla zlehka natáhnout do příštího roku, což je pravý opak toho, co radí Ecclestone. Takové natažení by pro změnu ohrozilo následující sezónu, jakkoliv již bylo rozhodnuto, že ona radikální změna pravidel odstartuje až v roce 2022.

Jak se tedy zdá, s letošní Formulí 1 je amen. I proto, že zrušen byl i takový Festival rychlosti v Goodwoodu, který se měl konat 9. až 12. července. S Velkou cenou Velké Británie, která se má jet o týden později na okruhu Silverstone, se však stále počítá. Nejspíše však nás od jejího odkladu či rovnou zrušení dělí jen dny. To už by ale byl dvanáctý závod, tedy více než polovina sezóny. Zdá se tedy, že pro všechny zúčastněné by bylo lepší, kdyby někdo bouchl pěstí do stolu a definitivně rozhodl, co se bude díl. Ono přešlapování na místě je skutečně nejdražší.

Bernie Ecclestone nevidí šanci, jak by se letošní sezóna Formule 1 mohla uskutečnit, radí ji rovnou odpískat

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec