Bizár dne: Ojeté Porsche Taycan koupíte po obří ztrátě hodnoty levněji než Audi e-tron GT, které z něj vzešlo včera | Petr Miler

/ Foto: IM-Autoservice, publikováno se souhlasem

Dokážete si představit, že by se napodobenina značkové kabelky prodávala použitá dráž než originál? Anebo příhodněji, že by se ojeté Audi Q5 prodávalo dráž než použité Porsche Macan? My ne, ve světě elektrických aut je ale zjevně možně cokoli.

Chcete levné moderní Porsche? Kupte si model Taycan. To není vtip, apríl byl minulý týden, tento teprve čtvrtým rokem prodávaný model totiž na ceně klesá tak bláznivým tempem, že nijak zvlášť ojeté vozy z roku 2020 koupíte podstatně levněji než starší a klidně i původně výrazně levnější vozy stejné značky.

Že jsou to extrémní cenové propadáky, jsme probírali nedávno, a tak se nebudeme opakovat, věc má ale z marxistického hlediska ještě jinou stránku, jak by možná řekli u černých baronů. Taycan ztrácí na hodnotě tolik, že i odvozené Audi e-tron GT - prakticky to samé auto s dílčími vizuální i technickými odlišnostmi - stojí ojeté víc.

Je to bizarní stav věcí, ale je to tak. Zatímco ojeté Taycany dnes startují pod hranicí 1,4 milionu Kč klidně i za vyšší, 530koňovou verzi 4S, jakou můžete vidět na fotkách níže, e-trony GT nekoupíte pod 1,5 milionu ani v základním provedení se 476 koňmi. Na první pohled to nedává smysl, e-tron je v podstatě napodobenina, odvar, v principu jsou oba vozy něco jako Audi Q5 vedle Porsche Macan. A v jejich případě je rozdíl v ceně na trhu ojetin enormní úplně opačným směrem - Macan je velmi ceněným zbožím a perspektivní, hezké kousky pořád nekoupíte pod nějakých 900 tisíc Kč, i když budou z roku 2015 nebo 2016. Srovnatelná Q5 bude stát klidně polovinu.

Také je tu určitý rozdíl v pořizovací ceně, Taycan 4S je asi po 150 tisíc dražší než e-tron GT, navíc dražší příplatky u Porsche nůžky snadno rozevřou. To nakonec jen připomíná cena vozu na fotkách níže, která v květnu 2020 přesáhla 4 miliony Kč, dnes dražší e-trony byly tehdy o nějakých 10 procent levnější. Máme tu tedy cirka 2,6milionový pokles ceny oproti asi 2,1milionovému za nějaké čtyři roky a 50 až 100 tisíc km (vůz na fotkách níže najel 101 890 km) při pravidelném servisu, nulovém počtu nehod, jedním až dvou majitelích... Nedává to velký smysl.

Jak si to tedy vysvětlit? Jsou tu pochopitelně racionální faktory jako dražší a složitější servisování Porsche, dražší pojištění apod., ale ty platí vždy a stejně z Macanu levné zboží nedělají. Podle nás se tu tak spojují dva faktory. Jeden je méně racionální - elektromobil patrně nepřijde zájemcům o Porsche jako to pravé Porsche a nemají o něj zájem, Audi tak „řidičsky vyhraněné” není. A ten druhý je více racionální - Taycanů se prodalo zásadně víc, je jich v nabídce zásadně víc, zájem o elektromobily je ale obecně limitovaný a převis nabídky nad poptávkou dělá své.

Možná je to ještě něčím jiným, posuďte sami, pokud ale chcete rychlé, moderní Porsche za cenu dnes leda lepší nové škodovky, nic levnějšího než Taycan neseženete ani zdaleka. Jestli vám takový vůz k něčemu bude a beztak na něm neproděláte kalhoty dalším poklesem hodnoty, je docela jiná otázka, ale žijeme je jen jednou - možná je lepší prodělat ježděním Porsche než dostat infarkt z nudy za volantem Škody Superb 2,0 TDI...

Je fascinující, jak nízko klesly ceny ojetých Porsche Taycan. Tento Taycan 4S z května 2020 přijde po 101 tisících km na 1 390 000 Kč v přepočtu, i když nový stál přes 4 miliony. A najděte na něm chybu. Je relativně tak levný, že odvozené a obyčejnější Audi e-tron GT vyjde levněji. Foto: IM-Autoservice, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de, IM-Autoservice@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.