Britové po srovnání s BMW museli přehodnotit svůj pohled na Škodu Octavia Combi RS TDI

/ Foto: Škoda Auto/BMW, koláž Autoforum.cz

Jsou to dva vozy ze starého světa, které minula móda SUV, odpor k dieselům a do značné míry i elektrifikace. Octavia RS jako dieselový kombík mezi nimi vypadá vzhledem k ceně jako lepší a rozumnější volba, ono to tak ale být nemusí.

Pokud vyrazíte do supermarketu, kde si za 20 korun koupíte 10 rohlíků, pak se hladu rozhodně nemusíte obávat. Najíte se ovšem stejně, jako když si v restauraci objednáte kilový steak za dva tisíce korun? To jistě ne a nikoliv jen kvůli rozdílné hmotnosti obou pokrmů. U rohlíků totiž sice oceníte jejich křupavost nebo slanost, ovšem stále budete mlsně pošilhávat po člověku, který labužnicky povaluje na patře kousek dobře propečeného argentinského hovězího.

Takový úvod volíme kvůli neobvyklému srovnání, se kterým přišli kolegové z Car Throttlu. Ti mají na dlouhodobý test zapůjčené jak BMW M340d Touring, tak Škodu Octavia Combi RS TDI, přičemž první vůz si zabral šéfredaktor Alex, zatímco druhý zůstal produkčnímu šéfovi Ethanovi. Oba vozy jsou chválené, Octavia ale z dosavadních hodnocení celkem logicky vyplývala jako nejlepší auto, které reálně můžete potřebovat, cokoli lepšího by prý byl rozmar.

Je to logický pohled na věc, který racionálně uvažujícímu člověku nebude cizí. Pokud si nepotrpíte na cinkrlátka, stěží budete po jízdě s autem jako Octavia Combi RS TDI říkat něco jiného. Je to vůz prostorný, velmi praktický, relativně rychlý, pohodlný, úsporný... Poslouží prakticky pro úplně jakékoli běžné využití automobilu a přitom pořád nestojí nesmyslné peníze, u nás je k mání od 900 tisíc Kč. Jenže oba Britové si nedávno oba vozy navzájem prohodili a na tomto pohledu už netrvají - „majitel“ BMW de facto musel do krámu pro rohlíky, zatímco před uživatelem Škody se náhle otevřely dveře luxusní restaurace.

BMW M340d Touring je vedle Octavie to samé v bledě modrém, ale skoro dvakrát dražší (u nás od 1 756 300 Kč). Nezní to jako rozumný „upgrade”, však prostoru ani praktičnosti víc nedostanete, dalších 140 koní navíc už je prostě rozmar, spotřeba bude vyšší a byť o pohodlí bude platit to samé, dát 857 tisíc navíc? Jakkoli takto k oběma autům přistupoval zejména Ethan, BMW jej přesvědčilo o něčem jiném. Sice připouští, že monitoring jízdních pruhů BMW je příliš citlivý a jeho deaktivace není ani zdaleka tak jednoduchá a intuitivní jako u Škody, stejně jako českému stroji přiznává komfortnější sedadla, tím ale pozitiva končí. Octavia se totiž soupeři nemůže rovnat ani multimediálním systémem, ani středovou konzolí, která nesměřuje směrem k řidiči, nýbrž spíše o všem možném informuje pasažéra sedícího uprostřed zadní řady sedadel. Jízda v BMW je pak ve všech směrech citelně kvalitnější.

Alex pak dodává výtky směřující hlavně k převodovce DSG, jíž je osazen mladoboleslavský stroj a která je podle něj až příliš pomalá. Kritizuje ovšem i tempomat, stejně jako zvuk motoru. Nadšen pak není ani z kvality materiálů, kvůli níž Octavia působí dojmem vozu, jenž má vydržet jen pár let, než se rozpadne a bude nahrazen. BMW se vedle toho zdá být nesmrtelným, stejně jako je popisováno jako mnohem kultivovanější. Nakonec tedy oba dávají přes obrovský rozdíl v ceně přednost mnichovskému stroji.

Může to znít překvapivě, ale tak to zkrátka chodí a výsledek celého srovnání jen vysvětluje, proč si lidé drahá auta vůbec kupují. Alex ostatně o BMW tvrdí, že jde o „nejlepší vůz na světě“, v tomto kontextu je ale třeba mu připomenout, že jakkoliv je argentinské hovězí zvané angus dobré, takové wagyu je ještě lepší.

Pokud ze Škody přesednete do BMW, rázem zjistíte, že nahradit rohlíky steakem není známkou rozmařilosti, jak jste si původně mysleli, dostanete prostě víc. A u BMW to neskončí - pokud 340d Touring vyměníte třeba za Porsche Panamera Sport Turismo, zjistíte, jak do té chvíle superkvalitní kombík působí obyčejně a nekvalitně, jak vysoká dynamika najednou není dost zajímavá. Ovšem do portmonky budete muset sáhnout ještě hlouběji. A tak to půjde dál a dál, dokud nedojdeme na úplný konec pomyslného potravinového řetězce.

Proto lidé utrácí za auta miliony korun, i když se po svezení se špičkovým kompaktem může zdát, že nic podstatně lepšího nemůže existovat. Jenže ono existuje a i když za 20procentní zlepšení musíte připlatit 100 procent ceny, nakonec jste k tomu svolní, pokud tedy ony peníze máte k dispozici. Touhu po něčem lepším máme zakódovanou v genech, a tak se opravdu nedivme lidem, kteří si za vyšší komfort a lepší dynamiku připlatí. Pokud byste totiž byli na jejich místě, pak uděláte totéž.

Škoda Octavia Combi RS TDI je nadmíru schopným a univerzálním vozem, pobere velké množství zavazadel, je rychlá, úsporná a zároveň relativně levná. Foto: Škoda Auto



Jakmile nicméně přesednete do BMW 340d Touring, zjistíte, že mnichovský vůz zkrátka dělá vše lépe. Je to tedy vlastně totéž, jako když rohlíky porovnáváte se steakem, a to včetně ceny. Foto: BMW

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec