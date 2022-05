Britové v testu dieselové Škody Superb hořce zjistili, že ji ničím moderním nelze nahradit před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pod tíhou emotivních výkřiků lidé zapomínají na přednosti některých tradičních řešení a jejich ryze racionální efektivitu. Britové si je připomněli v testu dojezdu Superbu Combi, který svou použitelností o několik tříd překonává elektromobily. A zastíní je i ekologickou efektivitou.

Elektromobily jsou mnohými považovány za zcela čisté dopravní prostředky. Tuto lež vyvrátily už i organizace podřízené EU, dnes se na stejné téma podíváme trochu jinak. Postaral se o to test dieselové Škody Superb, se kterou kolegové z britského Autocaru dokázali ujet 1 408 kilometrů na jedno natankování. To je působivý výsledek, který dokonce překonává i tovární údaje založené na cyklu WLTP. Dle nich by totiž Superb Combi 2,0 TDI se 150 koňmi přenášenými na přední kola automatickou převodovkou měl „papat“ 4,8 až 5,4 l/100 km. Nicméně pokud do jedné rovnice dosadíme onen dojezd a 66litrovou nádrž, dostáváme se ke spotřebě 4,68 litru na sto kilometrů.

Tuto hodnotu lze snadno převést na emise CO2, jde o 123 gramů na kilometr. Taková hodnota nejspíše europolitiky musí budit ze snu jako nejhorší noční můra, ovšem jimi propagované elektromobily na tom nejsou jinak, i když papírově nevypustí do ovzduší jediný gram. O to se starají elektrárny, které pro ně produkují životadárnou energii. V Česku je dle Electricity Map s produkcí každé kilowatthodiny elektřiny aktuálně spojena produkce 430 gramů CO2. Nejefektivnější Škoda Enyaq si nicméně řekne o 15,9 kWh na 100 kilometrů, čímž se dostáváme na 68,37 gramu CO2 na kilometr.

Taková je nicméně teorie, reálně si nicméně mladoboleslavský elektromobil řekne spíše o nějakých 19 kWh/100 km. Skrze české elektrárenské komíny tak vypustí do ovzduší 81,7 gramů CO2 na kilometr, svět ale není jen ČR. V takovém Polsku se bavíme o 595 g CO2 na kWh, v Kosovu o 775 gramech. To už jsme najednou až na 147 gramech CO2 na km a to je pořád jen iluze.

Na konto jakéhokoli elektromobilu je dále třeba přičíst emise spojené s výrobou a počítat s tím, že takovému vozu dopřejete za 8, možná 9 nebo 10 let nové baterky, což znamená další zátěž. A také je tu náročnější likvidace. S těmito počty se najednou posouváme do mnohem škodlivějších sfér, jak ostatně nedávno ukázal i zmíněný test programu Green NCAP. Za tím stojí Brusel, přičemž původně vznikl jako prostředek podpory elektromobility. I tak ji ale reálně strhává k zemi.

Za nejefektivnější auto, pokud jde o emise CO2 spojené s celým životním cyklem auta, totiž označil Škodu Octavia Combi 2,0 TDI, tedy menšího sourozence výše zmíněného Superbu. Na její konto totiž padá 164 MWh v nejlepším možném případě a 193 MWh v tom nejhorším. Vedle toho můžeme postavit Volkswagen ID.3, který je pro změnu menším sourozencem ID.4, a jenž dosáhl hodnoty 185, respektive 286 MWh.

Jak se tedy ukazuje, dieselové kombíky z produkce Škody momentálně vychází jako to nejlepší, co pro přírodu můžete udělat. A přišli na to i Britové. Dojezd přes 1 400 km na natankování v běžném provozu je něco, čemu se žádný elektromobil neblíží ani zdaleka, navíc pořád platí, že 66litrovou nádrž doplníte za pár minut. A jedete dál, zkuste to s elektromobilem. Tato auta Britové momentálně velmi rádi podporují, za 8 let už se v zemi nemá prodávat nic jiného, sami ale zjišťují, že něco tak obyčejného, jako je Škoda Superb Combi TDI, nelze ničím moderním ani zdaleka nahradit.

Bohužel, lidé následují politickou vůli velmi ochotně, pakliže je spojena s přerozdělováním jejich vlastních peněz. Všechny možné, zejména pak daňové výhody spojené s elektrickými auty se postaraly o to, že zatímco v roce 2012 měly diesely v Británii na celkových registracích 50,8procentní podíl, loni šlo již o 14,3procentní. Do konce příštího roku by pak měl dále klesnout na 7,9 %.

Jak jsme ale už naznačili, elektromobily podporují jedním šmahem i média tvrzeními, kterým sama nemohou věřit. Například sám Autocar v reakci na vlastní zjištění uvádí, že jednoho dne budou mít elektromobily stejný dojezd jako diesely. Něco takového je v jakkoli dohledné době technicky absolutně nemožné (musel by mít 257kWh akumulátor o hmotnosti pár desítek kilo, navíc jej dobít za pár minut, tedy elektrickým výkonem v řádu megawatt, to je utopie), stejně jako je nedosažitelná i vyšší ekologičnost bateriových vozů. Tedy za předpokladu, že budete srovnávat celkové emise, nikoli jen ty spojené s produkcí elektřiny.

Škoda Superb Combi dokáže zvládnout urazit až 1 408 kilometrů na jednu 66litrovou nádrž naplněnou motorovou naftou. Něčemu takovému se elektrická auta nemohou zdaleka vyrovnat, zvláště když nádrž doplníte za pár minut. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autocar, Electricity Map

