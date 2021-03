Chirurg se jednání soudu o jeho dopravním přestupku zúčastnil během operace před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Superior Court of California, koláž Autoforum.cz

Žijeme ve svérázné době, třebaže je otázkou, do jaké míry se stane novým standardem. Soudy se tak pořádají v prvé řadě online a dají se technicky absolvovat i v průběhu práce. Ale ne, když jste chirurg.

Nejspíše nemusíme připomínat, že svět se za poslední rok výrazně změnil. Nakonec, zkuste si zajet do vedlejšího okresu... Koronavirus ovlivnil mnohé dění a různé lidi postavil do různých pozic. A tak zatímco takoví hoteliéři či restauratéři nemají již delší dobu pomalu do čeho píchnout, lékařský personál jede pomalu nonstop. Snadno se tak může stát, že mnohé jiné záležitosti mimo běženou péči řešit za pochodu. Tak jako doktor Scott Green, který se minulý týden zúčastnil virtuálního soudu uprostřed operace.

Dotyčný se měl před soudem zpovídat z neupřesněného dopravního přestupku. Celý proces kvůli koronavirové pandemii probíhal online, do standardního měl ale velmi daleko. Když totiž soudní úřednice doktora kontaktovala a ptala se, zda je k dispozici, náhle si všimnula, že kamera zobrazuje operační sál. Doktor Green tuto skutečnost potvrdil, ovšem dodal, že je plně k dispozici. To zopakoval i soudnímu zmocněnci Garymu Linkovi s tím, že na pacientovi nepracuje sám a je schopen se soudu účastnit, Link ale z obav o bezpečí pacienta líčení odročil.

Jelikož soudní procesy v Kalifornii musí být veřejné, a to i pokud se konají online, máme k dispozici autentické záběry, které můžeme použít. Snadno si tak video dokonale vykreslující pohnutý obraz dnešní doby můžete pustit. Dr. Green na něm dále zástupci soudu skutečně vysvětluje, že „je zde další chirurg, který provádí operaci se mnou, tudíž si můžu stoupnout sem a nechat je vše provádět“. To však Link nepovažoval za bezpečné a nejspíše ani etické. Nakonec tedy soud přeložil s tím, že „chceme udržet lidi zdravé, chceme je udržet živé“.

Tušíme, že od doktora šlo trochu o provokaci, neboť i když se případ projednával před soudem nižší instance, velmi pravděpodobně nešlo o nic vážného - v USA můžete před soudem skončit kvůli drobnému překročení rychlosti i větší banalitě, pokud s ní nebudete souhlasit, fungují jako obdoba našich správních řízení. Doktor tak nejspíše chtěl dát najevo, že má důležitější věci na práci než řešit takovou věc.

Třebaže nepředpokládáme, že by si dovolil ohrozit zdraví pacienta (či zda operaci jen v žertu nepředstíral), nakonec se mu tento postup nemusí vyplatit. Jeho jednání prověří kalifornská lékařská komora, která jej v extrémním případě může připravit i o licenci. Tak či onak bizarní věc, ale co byste čekali v bizarní době? Agentura AP dodává, že o podobné absurdity není v poslední době nouze, soud už zažil i účastníky na toaletě nebo u kadeřníka, Zoom, který soud používá, může fungovat prakticky odkudkoli.

Zdroj: AP

Petr Prokopec