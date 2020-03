Clarkson, Hammond a May se zapojili do boje s koronavirem, i teď s humorem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mohla z toho být jen suchá sdělení fanouškům, ale to by nebyli tito tři, aby celou věc neposunuli jinam. I do boje proti koronaviru tak vyrazili na humorné vlně.

Velkou Británii sice od Evropy dělí kanál La Manche, ovšem ani ten se neukázal být účinným v boji proti koronaviru. Ostrovní království se zdá být infekcí zasaženo poměrně výrazně, neboť počet nakažených během pár dnů překročil osm tisíc. Patří mezi ně i britský princ Charles, kterému je jednasedmdesát let, a patří tedy do kategorie nejohroženějších lidí. Po monackém princi Albertovi II. je již druhým evropským panovníkem, který se nakazil.

Právě skutečnost, že v Británii stoupá jak počet infikovaných, tak i mrtvých (k dnešnímu poledni jich bylo již 422) přiměl k akci Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Tato trojice vyrukovala s videovzkazy, na kterých lidem radí, aby zůstali doma. Jak ale již nejspíše čekáte, ani tato varování nejsou prosta humoru, jakkoliv Clarkson a spol. riziko nákazy nikterak nepodceňují. Už jen proto, že zejména Jeremy a James nepatří mezi nejmladší.

Právě na Mayův věk se Clarkson ve svém příspěvku rozhodl upozornit. Lidé, kteří neposlechnou rad a nezůstanou doma, by jej totiž mohli nakazit a následně mít na svědomí. Proto raději mají následovat Jeremyho případu a nevytahovat paty, i když to v případě slavného moderátora znamená, že musí sedět v budově, kterou momentálně renovuje. Jsou v ní tedy díry a velká zima, přičemž další stoličku kromě té, na níž Jezza sedí, už nenajdete.

Hammond pro změnu zapojil do hry svou ženu Mindy, což v poslední době dělá poměrně často. Tentokrát jí svěřil úlohu kadeřnice, přičemž zároveň si na její radu také vzal do náruči psa. Na něj totiž lidé mají zareagovat více než na zarůstající tvář populárního novináře, a právě proto se Richardův vzkaz dostane k většímu množství obyvatel. Ti přitom nemají vycházet ani do kadeřnictví, ale místo toho mají požádat o pomoc své blízké.

Ve srovnání s těmito příspěvky je pak ten Mayův až příliš suchý. Ovšem jen na první pohled. Vyzván je totiž, aby o trochu více poinformoval o možnostech práce z domova. Na to však má jen krátkou poznámku, jakou utrousí každý z nás třeba ve chvíli, kdy se kladivem praští do prstu. Home office tedy evidentně není Jamesovou silnou stránkou. Jakkoliv musíme dodat, že i v tomto případě se samozřejmě hraje na humornou notu.

