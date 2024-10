Člen nejvyššího vedení Mercedesu šokoval Němce. Chce umělé zdražování benzinu, aby lidem nezbylo než kupovat elektromobily včera | Petr Prokopec

Je to myšlenka tak drzá a totalitní, že ji ani jindy poslušní Němci neberou a ptají se: „Vážně nám chcete svévolně zdražit provoz aut, která jsme si u vás před pár roky koupili?” Představa, že automobilky jsou tu od toho, aby uspokojovaly přání zákazníků, zas jednou dostala na frak.

Jedním z mých oblíbených filmů je In Time alias Vyměřený čas s Justinem Timberlakem v hlavní roli. Vypráví o nepříliš vzdálené budoucnosti, kde se již neplatí penězi, nýbrž časem. Kdokoli tak dosáhne pětadvacátého roku života, přestává stárnout. Zároveň se mu však aktivuje mechanismus, jenž odpočítává jeho vyměřený čas. A pokud jej nedoplní, zkrátka zemře. Což je běžné v zónách, kde žijí všichni mimo nejbohatších, kteří mají k dispozici celá staletí a jsou prakticky nesmrtelní.

Jakkoli jde o fikci, v principu se jí začínáme nepříjemně blížit. Jen s tím rozdílem, že životy obyčejných lidí jsou uměle komplikovány skrze nařizovanou elektromobilitu. Že se o to snaží politici, víme dávno, fascinující ale je, jak moc s nimi dokážou táhnout za jeden provaz zástupci automobilek, kteří by měli uvažovat naprosto odlišným způsobem a myslet v prvé řadě na maximální užitek pro své zákazníky.

Je to iluze, jak nejnověji dokázal Martin Daum, člen nejvyššího vedení Mercedesu, šéf divize nákladních aut Daimler Trucks. Ten doslova šokoval Němce, když SWR sdělil, že by si přál, aby se ceny pohonných hmot každoročně zvedaly o 10 eurocentů (cca 2,55 Kč) a dosáhly postupně takové úrovně, že by se benzin a nafta staly pro běžné lidi nedostupnými a jejich používání pro ostatní nesmyslnými. Díky tomu by si dle jeho představ následně maximum lidí koupilo elektromobil.

Reakce na takové vyjádření byly bouřlivé a vyústily ve velmi kritické reakce i jindy smířlivých kolegů. Ti z Focusu vůbec nechápou, jak si Daum něco takového mohl dovolit a spolu s dalšími se jej řečnicky ptají, zda tedy automobilka chce, aby lidem bylo takto uměle znemožněno používání aut, která jim ten samý výrobce před pár roky prodal, leckdy s vidinou, že novým majitelům poslouží dekády. Takto otevřené pohrdání klientem je extrém, který překonává snad vše, co jsme na tomto poli dosud poznali.

Daum se tím pokouší kopat za Mercedes, který zdaleka neprodává tolik elektromobilů, aby obstál před absurdními mechanismy EU. Od příštího roku mu tak hrozí, že bude muset buď zdražit svá spalovací auta, aby měl na pokuty či „emisní povolenky”, jak sám plánuje. Ani jedno firemní kase neprospěje, stejně jako snaha prodávat elektromobily pod cenou nebo omezení výroby spalovacích vozů. A proto by Daum byl velmi rád, kdyby zkrátka zákazníci neměli jinou možnost než zvolit bateriový pohon, i když jsou ti samí zákazníci, kteří si u jím řízené firmy dosud kupují téměř bez výjimky něco úplně jiného.

„V určité chvíli by se ceny staly oříškem natolik tvrdým k rozlousknutí, že pokud řídíte často, už byste nikdy znovu nepřemýšleli o koupi spalovacího vozu,“ uvedl pro SWR šéf divize Daimler Trucks. Daum tak má štěstí, že ve své pozici se závěrem letošního roku končí, neboť jeho slova vedou hlavně k zřetelné nevraživosti zákazníků značky, neboť téměř všichni z nich volí právě spalovací ústrojí. Nyní ale člověk, který po nich obrazně řečeno chce miliony, volá po tom, aby jim byl utahován opasek tak dlouho, dokud nevypustí duši.

„Koupili byste si auto od takové firmy? Já ne,” říká Sebastian Viehmann z Focusu a v diskuzi s téměř tisícovkou reakcí mu přikyvuje jeden Němec za druhým. Víc k tomu skutečně není třeba dodávat, k takto uvažujícím firmám se prostě nelze stavět kladně. Ztráta kontaktu některých členů jejich vedení s realitou je donebevolající a neměla by být ignorována. Zrovna u Mercedesu je to bohužel rozšířený problém.

Petr Prokopec

