Dealer před 28 roky nechal nový Dodge Viper na stožáru jako reklamní poutač. Až teď ho sundal, stav auta bere dech

/ Foto: Scott Harris/Audubon Chrysler, publikováno se souhlasem

Co se asi tak stane, když ikonický supersport necháte viset ve vzduchu po téměř tři dekády? Podívejte se na to sami. Řada ptáků si jej spletla s hnízdem a dost má také karoserie i interiér. V plánu je ale renovace a po ní návrat auta vysoko nad zem.

Pokud byste v 90. letech minulého století měli vyjmenovat alespoň pět evropských sporťáků, nejspíš byste s tím neměli problém. A podobně tomu bylo také v případě země vycházejícího slunce. Američané však neměli, čím by se mohli pochlubit. Jistě, sáhnout mohli po celé řadě muscle cars, ovšem čistokrevný sporťák v podobě modelu Corvette nabízel pouze Chevrolet. I proto se automobilka Dodge dočkala velkého aplausu, když v roce 1991 představila vůbec první Viper.

Nadmíru populární Zmije se postupně dočkala tří generací, stejně jako televizního seriálu se svým majestátem v hlavní roli. Přesto všechno ale bylo v roce 2015 oznámeno, že o dvě léta později výroba auta skončí bez nástupcem. Oficiálně měly být důvodem nevalné prodeje, neoficiálně se ovšem mluvilo hlavně o nových bezpečnostních regulacích týkajících se bočních airbagů, které Viper již nezvládl plnit. Jeho historie tak byla velmi krátká, pročež se USA dále vrátily k „one man show“, tedy pouze ke zmiňované Corvette.

Přesto všechno ale desetiválcový sporťák zůstává mnohými Američany milován. Přičemž na asi největší piedestal jej postavilo dealerství Autodubon Chrysler z Hendersonu v Kentucky, a to doslova. Tato společnost totiž před 28 lety vzala jeden exemplář tehdy čerstvě odhalené druhé série první generace a s pomocí jeřábu jej nainstalovala jako středobod svého reklamního poutače několik metrů nad zemí, odkud shlížel na přijíždějící zákazníky.

Za celou tu dobu vůz zamířil zpátky na zem pouze jednou, a to před 15 lety, kdy se dočkal menší péče. Jinak byl ale po necelé tři dekády vystaven střídajícím se podnebním podmínkám. Dealerství se proto aktuálně rozhodlo, že nastal čas na další servis, načež byl Viper znovu z ocelové konstrukce sundán. Po otevření přední kapoty se ukázalo, že posloužil i jako útočiště mnoha ptáků. Jen očista motorového prostoru tak zabere řadu hodin.

Interiér vozu již ukázán nebyl, má být ale v ještě horším stavu než exteriér, který stoprocentně bude potřebovat kompletně nový lak. Dá se totiž předpokládat, že posledních 15 let stání pod širým nebem vedlo ke zpuchření veškerého gumového těsnění, pročež se dovnitř dostala vlhkost. To dost možná odstartovalo hnilobu, minimálně v případě koberečků. I když tedy vůz najel jen 19 km, vypadá to na generální opravu.

„Tahle holka se dočká pořádné úpravy vzhledu. Pokud jste si všimli, že Viper dnes zamířil dolů, pak jen proto, aby se dočkal vyčištění a nového laku. Slibujeme, že velmi brzo bude Viper znovu zpátky vysoko na nebesích,“ uvedlo k počinu dealerství. Jeho zástupce Alec Girvin pak dodal, že navzdory řadě spekulací byl vůz v době pořízení zcela nový, plně funkční a sériový. Před oněmi 15 lety se ovšem dočkal nových chromových kol.

Pohled na Viper, jenž po 28 let trůnil na reklamním poutači, bere dech. A v dobrém to není. Jeho karoserie totiž dostala zabrat, stejně jako si z motorového prostoru udělaly svůj domov ptáci. Firma, která jej vlastní, ovšem chystá renovaci, po níž vůz vrátí zase „na nebesa“. Foto: Scott Harris/Audubon Chrysler, publikováno se souhlasem

