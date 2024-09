Dědic Chrysleru chce zachránit nejen tuto značku, ale i Dodge, Ram a Jeep. Touží je dostat ze spárů Stellantisu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chrysler

Pravnuk zakladatele slavné americké automobilky má pocit, že současné vedení koncernu Stellantis upřednostňuje ztrátovou evropskou část firmy na úkor té americké. A proto by se rád ujmul značek, které podle něj strádají. Je to nejspíš jedna velká utopie.

Příští rok oslaví automobilka Chrysler sté výročí své existence. Tedy pokud ještě bude existovat, neboť její dříve květnatá nabídka se scvrkla na jediný vůz, stárnoucí minivan Pacifica. Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis, pod který tato značka spadá, přitom nedávno zmínil, že již není čas na jakoukoli nostalgii. Místo toho prý bude muset jakákoli automobilka, která není v zisku, z kola ven. Chrysler je přitom první na ráně, jakkoli loňský rok byl pro zmíněné MPV nejúspěšnější v jeho osmileté historii. Jenže s jedním vozem v nabídce přežít nelze.

To si zjevně uvědomuje i Frank B. Rhodes Jr., pravnuk zakladatele značky Waltera Percyho Chryslera, který byl jednou z největších ikon automobilové branže v jejích začátcích. Již v roce 1911 byl najat, aby zachránil značku Buick před kolapsem. To se mu povedlo, což z něj udělalo neskutečně bohatého muže. Když totiž nastupoval, činil jeho plat 6 tisíc dolarů ročně. Když nicméně o osm let později odcházel, pobíral již 10 000 USD měsíčně a držel v rukou akcie firmy za 10 milionů dolarů.

Ještě než ovšem založil značku nesoucí jeho příjmení, střihnul si krátkou zastávku u značky Willys-Overland, kde požadoval plat ve výši milionu dolarů ročně. Něco takového bylo v dané době nevídané, Chrysler ale dostal, co požadoval. V roce 1925 pak založil vlastní automobilku, stejně jako další značky Plymouth a DeSoto. O tři léta později pak odkoupil od bratrů Dodgeových jejich podnik, který zařadil do svého impéria. Mimo to pak zahájil stavbu mrakodrapu Chrysler Building v New Yorku.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy Rhodes navrhuje investorům i dělníkům, aby společně ikonickou značku zachránili, jak shrnují Mopar Insiders. A vlastně nejen ji, Ale také Dodge, Ram a Jeep. Stellantis se totiž dle jeho názoru k americké části koncernu chová neuctivě a kroky managementu vedou pouze do pekel. Z velké části za to prý může Carlos Tavares, který dává přednost Fiatu, Alfě Romeo a Maserati, jakkoliv jejich prodeje nejsou zrovna oslnivé. A Chrysler tak nespravedlivě trpí.

„Chrysleru, kdysi symbolu inovací a amerického důvtipu, nyní hrozí, že upadne do zapomnění kvůli tomu, co jsou dle mého názoru špatná rozhodnutí a chybný management současných majitelů, koncernu Stellantis,“ uvádí Rhodes ve svém otevřeném dopise. A dodává, že nová entita Chrysler Corporation by se o americké značky starala daleko lépe, přičemž on by stál v jejím čele, zatímco z dělníků by udělal spolumajitele. Tím by prý dokázal čelit i útoku čínských výrobců.

Jakkoli ale lze respektovat Rhodesovo nadšení, nejspíš zůstane jen u něj. I když pokud by dokázal přesvědčit investory ke složení pořádného balíku peněz, možná by Chrysler skutečně mohl odkoupit. Ovšem pouze tuto značku, zejména s Jeepem a Ramem nemůže počítat. Jde totiž o velmi výdělečné části koncernu, načež by Tavares musel pobývat hodně dlouho na slunci, aby něco takového odklepnul.

Je navíc otázkou, zda by Rhodes opravdu dokázal vyvést Chrysler zpátky na vrchol. Ještě před dvěma lety se totiž rozplýval nad vizemi Christine Feuell, šéfky této značky, které počítaly s rychlým příklonem k elektromobilitě. Stejně tak vyzdvihoval i Tavarese, dle kterého mělo být v roce 2025 zhruba 96 procent všech aut prodaných ve Státech osazeno alespoň nějakým způsobem elektrifikovaným ústrojím.

Nezdá se tedy, že by šlo o stejného génia, jakým byl jeho pradědeček. I kdyby mu tedy Chrysler nakonec připadnul, dost možná by na konec značky došlo ještě rychleji, než se tak stane pod křídly koncernu Stellantis.

Aktuálně jediným modelem Chrysleru je MPV Pacifica, které je ovšem na trhu již od roku 2016. Loni pak sice byly registrace nejvyšší v historii, jenže protože se nepracuje na nástupci, ani jiných modelech, je otázkou, jakou budoucnost tato automobilka má. Foto: Chrysler

Zdroj: Mopar Insiders

Petr Prokopec

