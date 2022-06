Donedávna vrcholná Tesla při rychlé jízdě přestala brzdit. Poté, co ztratila výkon a přehřály se poloprázdné baterky před 9 hodinami | Petr Miler

Je to další z mnoha důkazů toho, o kolik horší jsou i vrcholná elektrická auta za miliony ve srovnání s naprosto obyčejnými vozy se spalovacími motory. I se škodovkou za pár set tisíc můžete po Nordschleife létat „na krev”, Teslu Model S Raven tam utaví i jemná jízda.

Nedávno uběhlo 8 let od chvíle, kdy Robb Holland zveřejnil památné video s pokusem objet rychle Nordschleife v Tesle Model S. Tehdy šlo o relativní novinku prezentovanou jako budoucnost automobilismu, kterou se nám ovšem na základě této zkušenosti být nezdála. Vůz, ač tehdy šlo o mnohem slabší auto než dnes, spadl do jakéhosi nouzového režimu už po třetině kola, aniž by předváděl cokoli zázračného.

Obránci Tesly, kterých už tehdy existovaly mraky, pochopitelně vytáhli námitku, že jde přece o obyčejné rodinné auto, které na okruhu nebude fungovat nikdy, to je ale jedním slovem lež. Jistě, silniční auta nejsou stavěná na okruhové hrátky a dříve nebo později jim začne něco vadit, ale aby nezvládla ani třetinu kola využívat svůj výkon? To je něco naprosto neobvyklého, jen o rok dříve jsme na tomtéž okruhu testovali naprosto obyčejnou Škodu Rapid 1,2 TSI a neměla žádný problém létat tam na plný výkon.

Na stejném okruhu jsme ostatně s kolegy poznali nespočet aut od „tupého” Renaultu Clio přes různé Škody Octavia RS či obyčejná BMW až po sportovní bavoráky, audiny, poršáky... Nic z těchto aut na Ringu vysloveně nekapitulovalo, byla vyvinuta tak, aby s rozumným přístupem (tj. nepojedete třeba 10 ostrých kol v kuse, ale dáte si 10-20 po jednom až dvou během dne) byla s to dokola vydávat ze sebe maximum. Tesla byla v tomto ohledu v jiné dimenzi a vyšší dimenze to rozhodně nebyla.

Na zmíněné video s Modelem S jsme v průběhu let odkazovali opakovaně a nezřídka byli (těmi samými lidmi...) káráni za to, že tak to bylo a už není. Že Tesla leccos vylepšila a současné modely už problémy nemají. Víme, že to tak není, testovali jsme různé elektromobily v průběhu let a snad krom Porsche Taycan kapitulují před ostrou jízdou všechny velmi brzy. Nejprve auto začne být pomalé kvůli ubývající energii v akumulátorech a jejich rostoucí teplotě, pak se celý pohon začne přesto přehřívat, až vyžaduje velmi pomalou jízdu, aby se vrátil do použitelné formy. Ale přímo s Teslou a přímo na Ringu jsme nebyli, Misha Charoudin ano.

Tento ex-ruský youtuber, momentálně spolumajitel půjčovny okruhových aut a nadšenec do všeho jezdícího, vytáhl na Severní smyčku Nürburgingu Teslu Model S P100D Raven, tedy donedávna absolutní vrchol nabídky Tesly (do příchodu verze Plaid), který si mimochodem dodnes můžete koupit jako verzi Dual Motor Performance. A bylo to znovu tristní představení.

Auto vyrazilo na trať s 87 % akumulátorů, tedy skoro plně nabité, rychlé ale vydrželo snad jen jednotky kilometrů. A pořádně brzdit podle všeho jen do první zatáčky. Misha hned cítí, že brzdy tohoto auta nejsou velkou jistotou, a tak bere trať jemně, přesto dále jen ztrácí výkon motoru, až jej začnou předjíždět i dekády stará auta se zlomkem dynamiky Tesel. Během té doby dále ztrácí brzdný výkon, až vůz zcela - ale opravdu zcela, ukáže i záběr na plné mačkání brzdového pedálu, který nezpůsobí vůbec nic - přijde o brzdy v asi 130 km/h. Což mimochodem nemá daleko k maximální rychlosti, které je v tu chvíli vůz schopen bryskně dosáhnout.

Docela děsivé, ale to není vše. V tu chvíli by chtěl brzdit motorem, ale intenzivnější rekuperaci nelze pustit, protože baterie jsou přehřáté. A mimochodem, i během necelého, takto marného kola, kdy vůz dosáhne prakticky stejného času jako onen 105koňový Rapid (vážně, srovnejte si, kam se oba vozy dostanou za 8 minut a 20 sekund) přijde vůz o více jak 25 % kapacity baterií.

Tohle že je budoucnost? Děkujeme pěkně, podle nás jde spíše o návrat o dekády zpět. A nelze se utěšovat ani tím, že dnes je tu přece Plaid, který je na tohle stavěný. I jeho představení na Ringu bylo velmi rozpačité.

Tesla Model S je i po letech vývoje na Ringu pořád velmi marná i ve verzi P100D (na fotkách nižší a starší P90D). Ujela jemným tempem asi tři čtvrtiny kola rychlostí Škody Rapid 1,2 TSI, než kompletně přišla o brzdy a přehřála se tak, že pořádně nebrzdila ani motorem. A přišla za to dobu o 26 % kapacity akumulátorů, vše můžete vidět níže. Ilustrační foto: Tesla

