Dva skuteční piloti F1 si to rozdávají online na simulátorech, možná je to budoucnost závodění | Petr Prokopec

Současná opatření nás přiměla dělat online spoustu věcí, které jsme si dříve možná ani nedovedli představit, tak proč online také nezávodit na špičkové úrovni? Leclerc a Norris válí i v tomto prostředí.

S postupným uvolňováním opatření proti šíření COVIDu se mimo jiné začínají otevírat první okruhy. Sice za velmi zpřísněných podmínek, kdy zůstávají zavřené pro diváky, ovšem i tak jde o vítanou změnu. Díky ní se ale všichni začínají opět hlasitě ptát, kdy a zda vůbec letos odstartuje šampionát Formule 1. Vyhlídky ale zatím dobře nevypadají, neboť odložena již byla i Velká cena Francie. To znamená, že nejdříve by se mohlo jet na počátku července v Rakousku. Ovšem nejspíše bez publika, což se řadě týmů příčí. Další vývoj tedy ještě bude zajímavý.

Náročná je tato situace také pro samotné jezdce, kteří se neustále musí udržovat ve formě pro případ, že by došlo k nějakému rozhodnutí. Většina z nich přiznala, že čas tráví zejména posilováním, mnozí ovšem usedají také do simulátorů a dokonce i závodí. Samozřejmě nikoliv na reálných okruzích, nýbrž na těch virtuálních. Nicméně pokud již jste fanoušky elektronického motorsportu, je vám jasné, že už dávno nejde o pouhou počítačovou hru, ale o docela věrnou simulaci reality.

Této kratochvíli zjevně podlehl i pilot Ferrari Charles Leclerc, který se dokonce zúčastnil dvou oficiálních virtuálních závodů vedených pod hlavičkou F1. Velkou cenu Vietnamu i Číny vyhrál, ovšem jak sám přiznal, nebylo to jednoduché. „Je to zábava, ale zároveň to všichni bereme vážně. Oficiální závody F1 jsou velmi vážnou záležitostí - všichni chceme vyhrát. Je to dobrý způsob, jak si ostřit smysly a vypořádávat se s tlakem. Dokonce i v této hře jste pod tlakem.“

Leclerc rovněž uvedl, že dostal celou řadu tipů od oficiálního týmu Ferrari, jenž se věnuje virtuálním závodům. Závodů se přitom nezúčastnil sám, mezi jeho soupeři byly také Lando Norris a Alex Albon. A právě prvnímu zmíněnému se nejspíše soupeření s Leclercem zalíbilo. Oba závodníci si tak střihli i souboj jen mezi sebou, a to na okruhu Circuit of the Americas v Austinu v Texasu. A je třeba říci, že vskutku bylo nač se dívat, jakkoliv tentokráte lokte obou nebyly tak ostré.

Právě pohled na Leclerca a Norrise bude řadu lidí svádět k otázce, zda skutečné závodění vůbec potřebujeme. Odpověď je sporná, neboť virtuální velké ceny jsou samozřejmě mnohem levnější. Ovšem zároveň nejsou rodištěm řady komponentů, které se postupně dostávají také do masově vyráběných silničních vozů. Zrovna tento smysl Formule 1 ale v posledních letech hodně ustoupil do pozadí a pomáhá lajnovat cestu k virtuální budoucnosti.

Charles Leclerc a Lando Norris si zabojovali alespoň virtuálně, když do reálných monopostů zatím usednout nemohou. A je nutné říci, že jejich souboj byl více než zábavný

Zdroj: Charles Leclerc Streams@Youtube

