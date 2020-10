Dvanáctiválcové Ferrari s manuálem se dnes prodává za polovinu ceny sporťáku Toyoty před 8 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli to může znít absurdně, je to tak a jen to ukazuje, do jak podivných poměrů může trh dostat ceny některých aut. Zatímco částky požadované za některá Ferrari jsou překvapivě nízké, cifry, za které se prodává Toyota Supra IV, vyletěly do stratosféry.

Jedním z hitů na trhu s ojetými vozy je už od ledna loňského roku čtvrtá iterace Toyoty Supra. Současná pátá generace zklamala a zájem o ni je malý, což na druhou stranu žene vzhůru ceny předchozího provedení. A to opravdu neskutečně, jak pravidelně dokládají výsledky aukcí. Jeden černý exemplář japonského kupé byl nedávno vydražen za 137 200 dolarů (cca 3,2 milionu Kč). Za takovou cenu by nový majitel mohl mít hned dva kusy páté generace, a ještě by mu zbylo na benzín. Či třeba dvě dvanáctiválcová Ferrari, klidně méně jetá a novější.

Ano, čtete správně, Supra čtvrté generace je nyní skutečně i násobně dražší než některé dřívější modely Ferrari, kterých si sběratelé nijak zvlášť neváží, přestože neplatí za černé ovce historie vzpínajícího se koníka. Na mysli dnes máme model 550 Maranello, kterých se momentálně v Evropě prodává přes 50 a nejlevnější kusy s cenou začínají okolo 1,6 milionu Kč. To je opravdu velmi slušná cena, za kterou nedostanete pouze 5,5litrový motor V12, ale rovněž šestistupňovou manuální převodovku, která ostatně pro tento vůz byla jedinou volbou.

Pro Ferrari Maranello svého času představovalo extrémně důležitý model, neboť značka se v jeho případě po dlouhých 23 letech vrátila ke koncepci motoru vpředu a pohonu zadních kol. Kupé vyráběla v letech 1996 až 2001, v roce 2000 pak nabídku obohatila ještě o otevřený roadster zvaný Barchetta. Toho však vzniklo pouze 448 kusů, zatímco Maranello bylo vyrobeno v 3 083 exemplářích. Stále je však mnohem vzácnější než jakákoli Supra, o prestiži značky nemluvě.

Rozdíly lze rovněž čekat v jízdní dynamice, jakkoliv je v tomto případě motor atmosférický a jeho protiváhou je poměrně vysoká hmotnost 1 774 kg. Nicméně díky 485 koním a 568 Nm točivého momentu stále můžete počítat se sprintem na stovku za 4,5 sekundy a maximálkou 320 km/h. K dispozici pak sice máte menší praktičnost, neboť zadní sedadla nebyla nabízena ani za příplatek, toto „utrpení“ vám ale nejspíše logo vzpínajícího se koníka bohatě vynahradí.

Můžeme už jen dodat, že i nejlevnější kousek dnes prodávaný v Evropě má najeto jen 27 500 km, neboť najít jakékoli Ferrari s alespoň stotisícovým nájezdem je docela obtížné. Nejlevnější kusy v Evropě jistě nebudou levné pro nic za nic, i ty nejzachovalejší s prvotřídní servisní historií ale pořád vyjdou levněji než dražené Supry od loňského ledna.

Na druhé straně je ale třeba dodat, že Ferrari 550 Maranello pro většinu movitých lidí nepředstavuje nic výjimečného. Z jejich úhlu pohledu je to zkrátka regulérní vůz, který nemá podstatnou sběratelskou hodnotu. Oproti tomu se z Toyoty Supry A80 stal kult, který je u nejetých a tuningem nezkažených exemplářů vyvažován zlatem. A právě proto japonské kupé to italské v prodejních cenách válcuje, jakkoli to normálnímu člověku nemusí dávat absolutně žádný smysl.

Ferrari 550 Maranello se dnes jako ojetá prodávají za podstatně nižší částky, než za jakou nyní mění majitele Toyota Supra čtvrté generace. A může jít klidně i o starší a více ojeté Supry, přesto jsou dražší. Foto: Ferrari

