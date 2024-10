Elektromobily ztratily své kouzlo, lidé nechtějí být otroky, říká dealer. Za Macan mu kdysi trhali ruce, ten nový nikdo nechce 14.10.2024 | Petr Miler

/ Foto: David Finest Sports Cars, tiskové materiály

Musíme se po tisící zeptat: Proč se automobilky nebaví aspoň s těmi, kteří jejich auta prodávají, když už se nechtějí bavit s těmi, kteří je kupují? Tento muž byl dlouholetým prodejcem Porsche, teď prodává všechno výjimečné a říká znovu jasně: Elektrická auta nechce prakticky nikdo.

Když se v určitou chvíli rozhodnete vsadit na plán místo přání zákazníků, abyste obstáli před absurdními konstrukty regulátorů, možná vám vlastně ani nezbude než se zavřít do vlastní ulity. Pokud se budete dál bavit se zákazníky, zjistíte akorát to, že jim stejně nemůžete vyjít vstříc, což vás bude akorát frustrovat. Ovšem když je pustíte z hlavy, podíváte se z okna a vytvoříte nabídku, která sice naprosto míjí to, co by si lidé chtěli dominantně koupit, ale dokonale to zapadne do zkraje zmíněného, budete šťastní. Pak už jen zašlapat ty, kteří kolem vás chodí s protivnými zrcadly, a vás život je znovu krásný.

Takhle nějak dnes musí uvažovat většina automobilek, neboť vyjít s nimi je opravdu těžké. Chovají se tak, protože vsadily na plán a zákazníky to míjí. Bavit se s vlastními klienty ale nechtějí a média, která jim akorát nepochlebují v jejich sebevražedné misi, agresivně potírají. Bohužel pro jejich virtuální realitu je tu ale ještě pár střípků mozaiky, které jim dobré pocity kazí. Krom toho, že to jaksi obchodně nefunguje a vy se jako manažer automobilové firmy místo vánočních bonusů bavíte o zavírání továren za pískotu zaměstnanců a skandování „Auf Wiedersehen”, je tu další „hloupý” článek řetězce, u kterého to všechno jaksi nekonverguje. Jsou to prodejci, kteří se musí potýkat s onou z prstu vycucanou nabídnout na straně jedné a reálnou poptávkou kupců na straně druhé.

Nejsou z toho šťastní, to víme, na prodejích aut už se prakticky nedá vydělat, přesto je vždy zajímavé slyšet je mluvit. Toho se většina z nich pochopitelně bojí a promluví si s vámi otevřeně jedině mezi čtyřma očima pod zárukou anonymity, nám už známý Benjamin David se ale nebojí. Dnes stojí na vlastních nohách, léta ale pracoval jako dealer Porsche a nemá problém říci, jak se věci jeví z jeho pohledu ať už optikou oficiálního prodejce, tak optikou dealera výjimečných ojetin.

Přesně o tom promluvil v přiloženém online rozhovoru, na který mě upozornil kolega a známý Sebastian Viehmann, redaktor německého Focusu. Právě on s ním strávil zhruba hodinku (neobvykle v roli hosta Davidova podcastu) rozmlouváním zejména o tom, jak se situace kolem prodeje elektrických aut má, jak ji vnímají zákazníci, jak se s ní potýká Porsche apod. Je to velmi zajímavé od A do Z a pokud vládnete němčinou rozhovor vám doporučím celý. A pokud ne, shrnu pro vás to nejzajímavější.

Benjamin v prvé řadě připomíná to, jak moc se změnilo vnímání těchto aut během uplynulých let. Zkraje byly vozy jako Porsche Taycan vnímány jako něco „cool” a nového, co nejezdí vůbec špatně, z toho pramenil krátkodobý zájem o ně, časem ale převážily jiné faktory - obtížná použitelnost, brutální ztráty hodnoty a image elektromobilů spojená spíš s útlakem než se svobodou poslaly akcie tohoto vozu až ke dnu. Letos jeho prodeje padají o polovinu až k minimálním číslům.

Oba protagonisté k tomu říkají, že problémů je řada, není to ale nutně infrastruktura, jak se pravívá. Zejména v Německu u Autobahnů je prý dobíječek dost, problém je ale čas, který dobíjení zabere. A pochopitelně četnost, s jakou jej musíte „provozovat”. Podle Davida je zejména sportovní auto pro zákazníky symbolem svobody, kdy klíčový kolikrát není ani tak cíl cesty jako cesta sama. Paradoxně právě při v podstatě zbytečném ježdění ale chcete být pánem situace, chcete být flexibilní a měnit své plány, jak se vám zrovna zachce. A chcete hlavně jet, ne pořád stát. S elektromobilem je to dnes nemožné.

I pokud se ale jedná o vozy pro běžnější použití, elektrická auta nejsou vnímána pozitivně. Spoustu majitelů začne brzy trápit, že s elektromobilem jsou otroky svých aut, že oni musí sloužit jim, nikoli naopak. To je totální obrácení toho, na co jsme dnes zvyklí. A zejména u dražších vozů to dobré pocity nedělá, proto také drahé elektromobily nejsou ani dobře situovaných kupců tak úspěšné, jak si někteří mysleli - nechcete si přece koupit sporťák nebo luxusní vůz za 5 milionů a pak přemýšlet, jak mu posloužit, abyste s ním mohli někam dojet. Nefunguje to, lidé to neberou a po prvních špatných zkušenostech se těchto aut zbavují. Podívejte se ostatně, co se dnes děje na trhu elektrických Rolls-Royců.

Benjamin David v tomto ohledu ale nabízí pohled pod pokličku fungování Porsche, pro které léta dělal a kde má pořád spoustu kontaktů. Říká, že modely jako Taycan jsou dnes prodávány téměř jen za cenu toho, že automobilka jejich kupce upřednostní při zájmu o speciality jako 911 GT3 RS. To je neudržitelný model, zejména pokud spalovací modely (Macan, Boxster, Cayman...) mizí z nabídek. Situace okolo nového Macanu je pak ještě tristnější.

Tento vůz přichází s ryze elektrickým pohonem jako náhrada nejprodávanějšího typu Porsche, zájem o něj ale není. David říká, že když prodával první generaci Macanu, v roce 2013 i 2014 mu lidé za něj trhali ruce, auto bylo prakticky k nedostání a slevy maximálně 1 až 2 procenta se dávaly spíš ze slušnosti. Nový elektrický Macan se pořádně ani neprodává a už má on od dealerů aktivní nabídky na nové vozy se slevami až 7 procent, které dealeři museli vzít a teď neví, co si s nimi počít. To je velmi výmluvné a znovu neudržitelné.

Co je ale nakonec nejzajímavější? Ani za takových podmínek, ani když je to úplná novinka nevzal na sklad jediný kus. Říká, že jeho firma prodává 250 až 300 aut za rok, což není málo, Macan EV ale neprodal ani jeden. A jak dodává - se spoustou věrných klientů pravidelně rozmlouvá o tom, zda by pro ně z jeho pohledu nebyl vhodný ten či onen vůz, a tak na přetřes přijde kdeco. Na elektrický Macan se jej ale dosud nikdo ani neptal, nadšený zájem je prostě jedna velká nula. A to říká, že i jinak tuctové dvoulitrové spalovací Macany prodává dobře, zajímavější verze jsou pak v poslední době s jejich koncem v EU pochopitelně žádané ještě víc.

Znovu tak připomíná masivní ztráty hodnoty, které jeho kupce trápí. V případě Taycanů je prý situace tak tristní, že kdokoli si jej koupí jako nový, s momentem zastrčení klíčku do kapsy přišel nejméně o 30 tisíc Eur (asi 757 tisíc Kč) bez ohledu na to, jakou mu dealer udělal cenu. To je opravdu brutální bilance a je těžké čekat od Macanu na baterky výhledově něco dramaticky lepšího. Spolu se Sebastianem ostatně zrovna v případě elektrických Porsche označují za problém i to, že se mnozí lidé uvnitř automobilky se zvoleným, tedy elektrickým směrem neztotožňují, nedává jim smysl. Můžete pak od zaměstnance, kterého v podstatě donutíte dělat něco, co je mu proti srsti, nějaké úžasné výkony? Bez nadšení to nejde. Nenadšení pak plodí neemotivní produkt, neemotivní produkt minimální odbyt. Ostatně - kdo si kupuje Porsche primárně hlavou?

V tomto případě je Benjamin opravdu nekompromisní, když říká, že pro mnohé elektrické modely neexistuje prakticky žádný sekundární trh. Není to tak, že by auto za 30 tisíc Eur neprodal a 28 tisíc už ano - sleva vždy prodejní potenciál zvýší, některé vozy ale nejde rozumně prodat za žádnou přijatelnou cenu. Naopak u zajímavých spalovacích aut vidí zajímavý důvod k někdy až růstu jejich hodnot, i když nejde o žádné klasické modely staré dekády.

Ceny zánovních aut jako Porsche 718 rostou nebo se aspoň drží vysoko nejen kvůli celkovému vývoji na trhu, růstu cen nových vozů, ale také kvůli tomu, že majitelé to, co dnes mají prodávají méně a méně - ví, že nepřijde žádný nástupce, bojí se příchodu špatného nástupce, očekávají už jen elektrického nástupce apod. To pochopitelně omezuje nabídku ojetých aut, poptávka ale zůstává silná, a tak ceny rostou.

Je to jistě pohled na malý kus trhu, ale i tak je výmluvný. Podobné informace nakonec výrobci mají či mít mohou, chovají se ale podle zkraje zmíněného - plán je takový a oni jej splní na 110 procent. Zákazníci ale žádné plány nemají, kupují auta podle svého gusta. A takové jim automobilky nabízí stále méně, bohužel, podle toho vše dopadá.

Nové Porsche Macan teoreticky může být tím elektromobilem, který uspěje. Ale bude jím skutečně? Foto: Porsche

Zdroj: David Finest Sports Cars@Youtube

Petr Miler

