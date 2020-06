Ex-redaktor Top Gearu zjistil, jak daleko může dojet moderní auto s dojezdem 0 km před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nulový dojezd vypadá jako dost mizerná vyhlídka na další jízdu, moderní auta ale ráda přehánějí, aby řidiče nedostala do situace, kdy palivo skutečně dojde. Nové Audi RS7 zjevně není výjimkou.

Kariéra britského novináře Roryho Reida šla strmě nahoru v roce 2016, kdy byl vybrán jako jeden z nástupců Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Hvězdou Top Gearu byl po následující tři roky, stejně jako spolu s Chrisem Harrisem uváděl ještě doprovodný pořad Extra Gear. Loni se nicméně stanice BBC rozhodla, že druhá zmíněná show se již po čtvrté sérii nevrátí. A co hůře, po oznámení Matta LeBlanca, že s Top Gearem končí, došlo i na reorganizaci tohoto pořadu.

Reid je tedy nyní součástí redakce Auto Traderu, což znamená, že na televizních obrazovkách si jej můžeme užívat už jen v rámci repríz. Internet však o jeho práci ochuzen není, jak dokládá i nejnovější video. To navazuje na test Audi RS7 Sportback, jenž Reid vyzkoušel v Maroku. Po sérii extra rychlých průletů před kamerou nicméně zjistil, že čtyřlitrový osmiválec s 600 koňmi má nejen neskutečný zátah, ale také nemalý apetit.

Když tedy Reid začal pomýšlet na návrat do hotelu, byl dojezd vozu nulový. On sám si dle vlastních slov nízkého stavu paliva v nádrži všiml již dříve, nicméně z pohledu Evropana tomu nevěnoval příliš velkou pozornost. V Británií totiž stejně jako u nás narazíte na čerpací stanici na každém rohu. V Maroku však panují zcela odlišné poměry. Když se tedy Reid dotázal operátora od Audi, jak daleko je pumpa, zjistil, že musí ujet ještě 80 km.

De facto tím odstartoval nový a předem neplánovaný test, jehož cílem bylo jediné - zkusit, jak daleko dojede RS7 v momentě, kdy udávaný dojezd je nulový a nádrž by tedy měla být prakticky prázdná. Nápomocen byl přitom Reidovi jak mild-hybridní systém, tak deaktivace poloviny počtu válců. I přes tyto technologie a zapnutou klimatizaci však bylo novinářovo čelo neustále oroseno, neboť Maroko je opravdu hornaté a neustálé sjíždění a vyjíždění kopců si žádá extra dávku paliva.

Cíle však nakonec bylo dosaženo, přičemž Reid při tankování zjistil, že měl k dispozici ještě další tři litry paliva. A to i poté, co s avizovaným nulovým dojezdem zvládl urazit takřka 80 kilometrů. Teoreticky by tak dle udávané spotřeby mohl na onen zbytek ujet ještě dalších 30 km. A i kdyby reálnější porce byla nakonec nižší, podstatné je, že nula v rámci dojezdu u moderních aut zjevně nic neznamená - zvláště, když jedete s opravdu vysokou spotřebou.

Toto zjištění ale samozřejmě neberte jako jistotu, že s nulou dojedete z Prahy do Humpolce jako by se nechumelilo. Někam dojedete snad vždy, vzdálenost se ale vždy bude lišit v závislosti na daném voze, podmínkách a neposlední řadě to, jak jste jeli dříve. Pokud totiž elektronika dojde k nulovému dojezdu se spotřebou 50 litrů na 100 km/h (což zrovna při trápení RS7 nemuselo být nereálné) a záhy spotřebu snížíte pod 10 litrů, bude skutečný dojezd ještě slušný. Pokud ale velmi úsporně pojedete od začátku, s až tak velkou skrytou rezervou nepočítejte.

Rory Reid si za volantem Audi RS7 užil napínavé chvilky, s nulovým dojezdem se totiž musel dostat k 80 kilometrů vzdálené čerpací stanici. Kupodivu se mu to podařilo

Zdroj: AutoTrader@Youtube

Petr Prokopec