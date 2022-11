Extrémně opulentní jachtu nejbohatšího Rusa prohledaly německé úřady, ohromila i tím, co našly uvnitř před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lürssen, tiskové materiály

Je to jedna z největších, nejhonosnějších a nejdražších soukromých jachet, které kdy tento svět poznal. Není tak nakonec divu, že se na její palubě nenachází zrovna nábytek značky Ikea, ovšem umění za více jak 100 milionů by tam každý jistě též nečekal.

Je vskutku otázkou, jak se vyvrbí rusko-ukrajinský konflikt. Konec se zatím zdá být v nedohlednu a pokud některá ze stran nesleví ze svých představ o optimálním výsledku, může se vše táhnout ještě roky. Boje ale nadále neprobíhají jen na ukrajinském území, konflikt se stále projevuje i v mnoha dalších oblastech.

Jednou z nich je přetahovaná mezi mezinárodními úřady a ruskými oligarchy. Mezi nimi stojí na pomyslném piedestalu Ališer Usmanov, který platí na za nejbohatšího Rusa vůbec. Jeho majetek je odhadován na 353 miliard korun a tvoří jej i superjachta Dilbar, jedna největších a nejopulentnějších jachet vůbec. Usmanov si ji od společnosti Lurssen převzal již v roce 2016, loni proto loď zamířila do Hamburku na renovaci. Z té se nicméně již nevrátila. Po zahájení ruské invaze byla jachta v březnu zabavena německými úřady. Jejich činovníci se pak nedávno na palubu vrátili kvůli inventarizaci majetku.

Ruský oligarcha totiž měl dle německého práva zdokumentovat, co vše mu patří, nic takového ovšem nepřekvapivě neudělal. Úředníci proto vyrazili na palubu jachty Dilbar, kde objevili nejen očekávané vybavení, ale třeba i obrazy v hodnotě asi 5 milionů dolarů (cca 122 milionů korun), mezi něž patří i malby Marca Chagalla. Je fascinující, že to, co by někdo jiný považoval za své životní jmění, Usmanov jen tak mimochodem převáží jako výzdobu jachty.

Ve stejnou dobu pak německá policie prohledala nemovitosti, jež Usmanov taktéž vlastní. Nalezeny v nich mimo jiné byly i čtyři slavné Fabergeho vejce, kdy hodnota každého se pohybuje dokonce okolo 33 milionů dolarů (803 mil. Kč). Co s nimi dále bude, není jisté. To pak ostatně platí také o obrazech. Usmanov totiž třeba v případě jachty Dilbar tvrdí, že ta patří jeho sestře, která na sankčních seznamech v době jejího zabavení nebyla.

Pokud by se to potvrdilo, pak by jachta i obrazy byly zadrženy nelegálně. Něco takového by německé úřady přišlo velmi draho, zejména pokud údržbu Dilbaru zanedbaly. To by nebylo až takové překvapení, roční náklady se totiž odhadují na 80 milionů dolarů (1,946 miliardy korun). A nedá se čekat, že by je Usmanov vytáhnul z vlastní kapsy, podle posledních informací se prý zdržuje v Uzbekistánu.

Oligarcha totiž není popotahován jen kvůli sankcím. Podle úřadů se měl jen v Německu dopustit od roku 2014 daňových úniků ve výši 553 milionů dolarů (13,457 miliardy korun). To mu ovšem na pořízení jachty nestačilo, její hodnota se totiž odhaduje na dvojnásobek dané sumy. V to pak nejsou započítány zmiňované obrazy a další výbava, o které se možná teprve dozvíme.

Jachta Dilbar je skutečně luxusním plovoucím palácem. Němci se nicméně nespokojili s jejím zadržením, nedáno se přišli podívat také na její obsah. A nestačili se divit. Foto: Lürssen, tiskové materiály

Zdroj: Radio Free Europe

Petr Prokopec

