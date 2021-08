Hasiči varují před požáry elektrických aut a jejich následky, politici je ignorují před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když přijde řeč na požáry elektromobilů, obvykle zazní jen tolik, že jsou méně pravděpodobné než u spalovacích aut a tím debata končí. Jenže tak jednoduché to není a hasiči vidí i jiné problémy.

O požárech elektrických aut se mluví častěji než o těch se spalovacím ústrojím, což souvisí s jejich neobvyklostí a novostí. Pokud plameny pohltí benzinový či dieselový vůz, většina lidí nad tím mávne rukou, oproti tomu incidenty spojené s elektrickým pohonem jsou spíše ojedinělé. Nelze z toho ale dělat dalekosáhlé závěry o jejich bezpečnosti, naopak - pojišťovny už nějaký čas hovoří o tom, že menší četnost požárů elektrických aut je dána jednak jejich zastoupením na silnicích a především jejich věkem. Jde obvykle o stará auta, která trpí samovznícením, nikoli pár let staré novinky. Pokud se na věc podíváme s ohledem na průměrné stáří, jsou na tom obě koncepce podobně.

V čem na tom ale podobně rozhodně nejsou, je náročnost řešení takových požárů. Tato kritika zaznívá ze strany hasičských sborů, které poukazují na problémy spojené s jejich likvidací. Vůz se spalovacím motorem je totiž v průměru uhašen za čtvrt hodiny, přičemž na hašení padne okolo 500 litrů vody. V případě elektromobilitu ovšem požárníci bojují s plameny dvě až tři hodiny a potřebují na to přibližně 10 tisíc litrů vody. A co více, po dalších 72 hodin musí vůz monitorovat, neboť chemikálie v bateriích mohou oheň zažehnout znovu.

Při hoření elektromobilu navíc existuje riziko úniku hydrofluorové kyseliny, která je pro lidské zdraví nebezpečná a ohrožuje zejména požárníky. Poranění na pokožce může způsobit i skrze vrstvu normálního ochranného oblečení, a je tedy třeba speciálních obleků, stejně jako požárníci mluví o obřích vodních nádržích, do kterých by zbytky elektromobilů resp. jejich baterie měly být po uhašení na ony tři dny ponořeny. Otázkou ovšem je, kdo v té chvíli nese za vozy s alternativním pohonem odpovědnost.

Dle šéfa německé asociace hasičů Petera Bachmaiera by po uhašení požáru měli do hry vstoupit specialisté automobilek, kteří dané vozidlo prověří a transportují na speciálně vyhrazené místo. Něco takového výrobci pochopitelně odmítají, koneckonců by jim tím jen dál vzrostly už tak vysoké náklady. Zasáhnout ovšem nehodlá ani německá vláda, která soustavně mluví o tom, kterak je elektrický pohon čistý a bezpečný. Tuto vizi pak politici již podpořili i miliardami daňových poplatníků a za elektromobily horují dnem i nocí.

Je přitom jasné, že pokud by vláda nyní přiznala, že požáry elektromobilů představují problém, pak by tím poškodili image technologie jako takové. Asi jen málokdo by se totiž hnal do koupě vozu, s nímž jsou spojené takové potenciální nepříjemnosti. Jakkoliv tedy politici tlačí na to, aby prodávány byly jen a pouze elektromobily, odpovědnost z toho plynoucí již převzít nehodlají. Místo toho ji přehazují na města a radnice jako zřizovatele hasičských sborů. Či na hasiče samotné.

Znovu se tak ukazuje, kolik úskalí elektromobilita má a jak se o nich raději nemluví, natož pak aby byla konstruktivně řešena. Politický tlak na jejich rozmach zná ostatně jen jeden směr: Kupředu, zpátky ni krok.

Poslední samovznícení je spojené s Volkswagenem ID.3, který podlehl plamenům v Nizozemsku.



Daleko častěji však plameny olizují karoserii i techniku Chevroletu Bolt, který se stal největším průšvihem mezi moderními auty a strašákem i pro ty, kteří s elektromobily sympatizují.

