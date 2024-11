Hertz půjčuje auta s neomezeným nájezdem, ale běda, jak jezdíte „moc”. Jednomu klientovi za hrozil zatčením včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz

Neomezený nájezd je dobrý marketing, něco jako nonstop otevírací doba - extrémy sice naprostá většina lidí nevyužije, ale ona bezstarostnost prodává. V takovém případě ovšem musí být firma schopna ony občasné extrémy snést na svůj účet, Hertzu se zjevně nechtělo.

Snímky Jeana-Paula Belmonda jsou nabité kultovními hláškami. Výjimkou není ani Bezva finta, tedy krimi komedie z roku 1985, ve kterém Bebel ztvárnil bankovního lupiče převlékajícího se za klauna. Uloupené peníze si ale příliš neužil, za čímž stál „všiváckej lidskej faktor“.

Právě tato slova sedí na současný menší skandál, se kterým je spojena autopůjčovna Hertz. Jak informují kolegové u Jalopniku, jeden z jejích klientů se dočkal výhrůžek i zatčením, pokud nezaplatí 10 tisíc dolarů, tedy nějakých 233 tisíc korun, za to, že s půjčeným autem najel příliš mnoho kilometrů. Kdyby něco takového vyplývalo z podmínek zápůjčky, bylo by to v pořádku, jenže nic takového se nestalo.

Autopůjčovna zákazníky láká na to, že počet najetých kilometrů s půjčeným autem není jakkoli omezen, což je dobré marketingové zaklínadlo. Většina zákazníků stejně najede pár set kilometrů z místa A do místa B a s obvyklými limity by neměla problém, „neomezený počet najetých km” ale prostě zní dobře, nemusíte v tomto směru na nic myslet. Pro půjčovnu pochopitelně existuje riziko, že se najde někdo, kdo bude sedět v autě 24 hodin denně 7 dní v týdnu a bude jezdit a jezdit, což pro ní bude velmi nevýhodný obchod. Jenže jednu takovou zápůjčku z milionu prostě musí brát jako náklady onoho marketingu, který ji vydělá jinde a jinak.

Manažer jednoho ze zastoupení autopůjčovny se ale k takovým uvažováním nechtěl smířit, a tak chtěl - nikdo neví, na základě čeho - po klientovi zaplatit oněch 10 tisíc dolarů právě za přílišný počet najetých km. Žádné „moc” dle smluvních podmínek neexistuje, byl to od začátku nesmysl, přesto je třeba uznat, že klientem najetých 25 tisíc mil neboli zhruba 40 tisíc kilometrů za jediný měsíc je až šílená porce. Je to tak velký nájezd, že možná i došlo i k překročení servisního intervalu, na takovou možnost ale Hertz vůbec nemyslel. Je to tedy extrém, bizár a kdo ví co všechno ještě, zákazník tady ale jen využil prostoru, který mu Hertz dal. A tak to prostě měl snést.

Zprvu to tak nebylo, jak dokumentuje i přiložené video, autopůjčovna si ale nakonec uvědomila svou chybu, a tak se rozhodla onen poplatek po klientovi dál nevymáhat a veřejně se omluvila. „Spokojenost zákazníků je pro Hertz hlavní prioritou, načež upřímně litujeme této zkušenosti, ke které došlo na jedné z našich poboček,“ píše se v prohlášení firmy.

Předpokládáme, že tím je s kauzou konec, neboť Hertz bojuje spíš o vlastní image než o onoho zákazníka - toho bude rád, když už nikdy neuvidí. Celé se to každopádně seběhlo jen kvůli „všiváckému lidskému faktoru“ - a teď si sami řekněte, zda to platí víc na vychytralého zákazníka, nebo příliš aktivního zaměstnance...

Zdroj: Jalopnik

