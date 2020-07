Hvězda Top Gearu protáhla 8 z nejlepších současných supersportů na ostří nože před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Top Gear@YouTube

Existuje jen málo lidí, kteří by dokázali přivést k limitům možností auta jako Ford GT, Lamborghini Huracán Performante, Dodge Viper ACR nebo Ferrari 488 Pista. Chris Harris patří mezi ně a ukáže vám je v ostré akci na suchu i mokru.

Na počátku své kariéry byl Chris Harris spojován s různými britskými automobilovými magazíny. V roce 2016 se nicméně stal součástí Top Gearu, kde postupně vyrostl z hráče na druhé housle do role hlavního tahouna. Před kamerou jej nyní doplňují Paddy McGuinness a Andrew Flintoff, přičemž tato trojice měla v těchto dnech již dokončovat devětadvacátou sérii nejznámějšího motoristického pořadu světa. Nicméně jak nejspíše dobře víte, natáčení přerušil nejprve koronavirus a posléze také McGuinnesova nehoda v autě jeho dětských dnů.

Zejména díky pandemii obřích rozměrů byl celý svět ochuzen o spoustu nových pořadů. Dochází tak i na recyklaci dříve natočeného, pročež si nyní Harrise můžeme vychutnat za volantem hned osmi supersportů. A jakkoliv jste dost možná jeden nebo rovnou všechny testy již viděli, opětovný nášup zrovna v tomto případě neuškodí. Britský moderátor je totiž jeden z mála lidí, od nichž se dočkáte pravdy, jakkoliv ta nemusí být zrovna příjemná. I na ikonických vozech tak Harris nachází nemálo chyb.

Jako první přichází na řadu Ford GT, v jehož případě Brit oceňuje hlavně to, že byl zrozen jako závodní vůz, ze kterého byla silniční varianta odvozena. To znamená, že vůz doslova touží po průjezdu zatáčkami ve velmi vysoké rychlosti, kdy naplno doceníte jeho aerodynamický a přítlak generující design. Pro Harrise pak problémem není ani šestiválcový motor EcoBoost, ke kterému v minulosti směřovalo dost kritiky. Stačí však prý pár pokynů plynovým pedálem a rázem veškeré obavy mizí.

Ve druhém sledu přichází na řadu Dodge Viper ACR, jehož stěžejní výhodou vůči veškerému zbytku testovaných vozů je manuální převodovka. Díky ní a objemnému atmosférickému motoru se můžete s americkým kupátkem sžít daleko více než s ostatními, nevýhodou je pouze ta skutečnost, že aktuálně již budete muset vybírat mezi ojetinami. Produkce byla totiž kvůli nemožnosti instalovat do vozu legislativou vyžadované hlavové airbagy zastavena, koncern GM navíc nebyl ani příliš úspěšný při prodeji.

Přesunout se můžeme k dalšímu vozu s atmosférickým motorem V10, a sice k Lamborghini Huracán Performante. Jak přitom Harris uvádí, základní verze supersportu nepatří mezi jeho nejoblíbenější, neboť je až příliš velkým kompromisem. S nárůstem výkonu, snížením hmotnosti a přepracovanou aerodynamikou však dorazila zcela jiná bestie, jíž si moderátor užívá. A na tváři širší úsměv než při řízení technicky spřízněného Audi R8 V10 Plus.

Německé kupé osazené jen odlišně naladěným desetiválcem si střihlo souboj s Hondou NSX a Porsche 911 Turbo, přičemž celé trojici přišel na mokrém okruhu vhod především pohon všech kol. Ovšem to je víceméně jediná spojitost mezi výrazně odlišnými charaktery, neboť Japonec stejně jako Audi sice disponuje motorem uprostřed, ovšem doplňuje jej přeplňováním a hybridní technikou. Turbem se pak chlubí i Porsche, to jej však usadilo až za zadní nápravu.

Tím se dostáváme do finále, a sice k McLarenu 570GT a Ferrari 488 Pista. Zatímco u britského vozu Harris naznačuje, že i přes přidanou praktičnost nepřichází o nic z rychlosti, která je s touto značkou již automaticky spojená, v případě toho italského se ptá, zda vůbec bylo třeba přicházet s nadstavbou již schopného kupé 488 GTB. Ovšem také v tomto případě stačí jen chvíle za volantem na to, abyste odpověděli jednoznačně kladně - ano, bylo to nutné. Nakonec, podívejte se i na to sami.

Chris Harris vyzkoušel pro Top Gear hned osm supersportů, nové video mapuje všechny tyto testy naráz. Foto: Top Gear@Youtube

Zdroj: Top Gear@Youtube

Petr Prokopec