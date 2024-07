I ta mizerná čísla prodejů elektrických aut jsou zjevně zčásti vylhaná, odhaluje soudní spor dnes | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

„Musíme dosáhnout těch čísel kvůli tisku a Korejcům,” citují soudní dokumenty manažera Hyundai, který měl s příslibem extra výhod nutit dealery značky k tomu, aby manipulovali s prodejními daty a vytvářeli dojem poptávky po elektrických modelech, která neexistuje.

Skutečně volný trh s auty dnes neexistuje snad v žádné zemi, už na méně pokřivených trzích, jako je ten náš, ale elektromobily nachází sotva nějaké zastání. Data SDA letos hovoří o 4 167 prodaných elektrických modelech za první letošní pololetí, pouhý zlomek z celkového počtu skoro 120 tisíc nově prodaných vozů. Když si navíc z tohoto čísla odečtete 1 713 Tesel, která nic jiného neprodává, jste skoro na polovině.

Je to při vědomí extrémního přerozdělování mířícího k elektromobilům na úrovni EU, pro normálního smrtelníka nepředstavitelných tlaků snažících se zajistit zřetelně nepřesvědčivému a nechtěnému zboží dobrý obraz v tisku, snad miliard vydaných na jejich lokální propagaci, současné podobě showroomů prodejců, nově rozjetých českých dotacích a ještě asi stovce dalších podobných faktorů až neuvěřitelně mizerné číslo. Přesto je třeba se ptát, jak moc i to reflektuje realitu.

Při pohledu na aktuální počet jen skladových a předváděcích elektromobilů VW (158) a celkový počet tohoto typu aut údajně prodaných letos (185) je docela dobře možné, že reálně prodaných elektromobilů je ještě zásadně míň. Když už totiž automobilky dělají vše výše popsané, aby elektrické vozy prodaly, jen tak se nesmíří s tím, že to nefunguje. Povinné dealerské odběry (a zdaleka nejen u VW, příběhy dealerů BMW nucených odebírat elektrická „íčka”, aby získali alokaci limitovaných modelů M apod. by daly na knihu) jsou už legendární, některé automobilky jsou ale zjevně schopné zajít ještě dál.

Dosvědčuje to aktuálně bobtnající kauza Hyundai, o které informuje agentura Reuters. V Americe je co do prodejů elektromobilů jen o málo líp než v Česku, i tamní oficiální prodejní čísla jsou ale zjevně zčásti vylhaná. Dosvědčuje to rozsáhlá dokumentace, kterou ve sporu s automobilkou předložila skupina jejích oficiálních dealerů u federálního soudu v Chicagu. Té se nelíbí, že firma dealery nutila k falšování prodejních čísel elektromobilů pod příslibem lepšího zacházení, čímž měla zneužít své pozice na trhu. A také tím porušit antimonopolní zákony tak, že zvýhodňovala „spolupracující” prodejce a zároveň trestala ty, které manipulativních praktik odmítl zúčastnit.

Žalobu podala společnost Napleton Aurora Imports podporovaná dalšími franšízami s tím, že Hyundai cíleně vyvíjelo nátlak na prodejce, aby upravovali prodejní kódy spojené s vozidly určené pro prezentační a jiné podobné interní účely způsobem, kdy by se tato auta jevila jako prodaná koncovým zákazníkům. Prodejci, kteří se rozhodli tuto hru hrát, byli dodatečnými slevami a dalšími pobídkami. Vedle toho dostávali rychleji dodatečné zásoby dobře prodávaných modelů Hyundai.

Naopak ti, kteří to odmítli, se ocitli na černé listině, a jsou nyní ve dvou případech dokonce popotahováni Hyundai za údajně vyfabrikované kauzy související mj. se sexuálním nátlakem na pracovišti a čelí riziku odebrání prodejní licence. Jiní byli potrestáni tím, že dostávali uměle omezené zásoby žádaných modelů. Motivací mělo být pochopitelně prezentování soustavného růstu objemu prodeje elektrických vozidel, což by vedlo veřejnost k přesvědčení, že na trhu existuje poptávka, která vede automobilku k nabízení takových aut.

„Namísto organického růstu poháněného žádoucími vozidly a spotřebitelskou poptávkou vytvořila Hyundai několikaúrovňové schéma, jehož cílem bylo, že prodejci budou hlásit fiktivní prodeje,“ stojí v žalobě. Soudní dokumenty obsahují mj. citace manažera Hyundai, který dealerům tvrdil, že „musíme dosáhnout těch čísel kvůli tisku a Korejcům”. Korejská automobilka se žalobě brání a v oficiálním prohlášení k této kauze uvádí jen tolik, že neschvaluje falšování údajů o prodejích a poté, co byla na popsané skutečnosti upozorněna, zahájila vyšetřování.

My dodáme jen: Koho to překvapuje? Pokud jste v pozici, kdy si s jakýmkoli oficiálním českým dealerem můžete otevřeně promluvit o tom, s čím se musí na tomto poli potýkat zde, zjistíte, že je to v podstatě to samé v bledě modrém. Nevíme o případu, kdy by některá z automobilek zacházela až takto daleko, ale už umělé nafukování prodejů o vystavovaná a předváděcí auta v počtu, který absolutně - ale absolutně - nekoresponduje s reálným zájmem o ně, je v principu stejnou, třebaže legální manipulativní praktikou. Realita je ale vždy jen jedna a dříve nebo později vyjde najevo. Pokusy automobilek zmanipulovat trh ve svůj prospěch navzdory zcela odlišným přáním zákazníkům selžou, dříve nebo později. Otázkou je jen to, jak moc draho nás dospění k tomuto nevyhnutelnému závěru přijde.

Vážně si někdo myslí, že udělá prodejní hit z 2,2tunového kompaktního hatchbacku za 1,8 milionu korun? Na papíře možná... Foto: Hyundai

Petr Miler

