Ikonický VW Passat 2,0 TDI lze koupit skoro nový levněji než základní Fabii, je to dostupné auto snad navěky

/ Foto: Autogalerie Khodr, publikováno se souhlasem

Vzhledem k tomu, že většina lidí pořád touží mít jediné auto, které zastane všechny myslitelné role, nestojí majlant, a přesto neselže pár týdnů po koupi, je tohle nabídka snů. Je to jeden z mála exemplářů Passatu 2,0 TDI, který majitel jaksi zapomněl používat.

Možná si ještě vzpomenete na VW Passat B8, který jsme vám ukazovali před pár lety. Byl v tu chvíli jen dva roky starý a přesto ujel 544 573 km - neděláme si legraci, pořád se na něj můžete podívat. Byl to extrém svého druhu a ukazuje, co také může auto za tak krátký čas najet. A abychom měli mozaiku kompletní, ukážeme vám dnes i to, co lze s autem stejného typu za mnohem delší čas naopak „nenajet”.

VW Passat, na který se díváte nyní, je už 12 let starý. Přesto za celou dobu své existence najel tolik kilometrů, co výše zmíněný exemplář asi za 9 týdnů. Tomu se říká kontrast. Jde tedy logicky o starší kousek, ale na pohled to skoro není znát - Passat generace B7 vypadá pořád podobně jako cokoli po něm. A podstata je pořád stejná, jedná se o nejtypičtější exemplář s dvoulitrovým dieselem pod kapotou. Taková auta obvykle jezdí a jezdí, tento stroj to ale prakticky minulo.

I provedení je docela tuctové výbava Trendline je ráda za věci, jako je automatická klimatizace. Dál tu toho moc nenajdete - světla jsou halogenová, kola ocelová, rádi musíte být za autorádio, tempomat a zásadní bezpečnostní prvky. Atraktivita tohoto vozu v jiných ohledech je ale tak mimořádná, že vám to bude jedno.

Jeho dosavadní jediný majitel jej zkrátka nevyužil, to se jinak nedá nazvat. Auto jezdilo, pouhých 51 tisíc km za 12 let je ale na Passat 2,0 TDI něco jako nic. Navíc se mu dostávalo pravidelné péče, takže vypadá opravdu netknutě - podívejte se třeba na nepoškozenou karoserii, nevysleplá světla, neprosezené sedačky... Je to skutečně stále zánovní auto a podle prodávajícího jako nové prý stále i voní. O jeho stavu hovoří jako o snovém.

Leckdo by mohl čekat, že takový vůz bude drahý, protože dnes je skoro každé ojeté auto drahé a u tohoto k tomu alespoň existuje důvod. Jenže ono zase tak drahé není. Přijde na 11 990 Eur, tedy asi 300 tisíc Kč. Takové peníze za Passat TDI s perspektivou asi 950 tisíc ujetých km? Nechali bychom si říci, zvlášť dnes, kdy základní Fabie s motorem 0,0nic a podobnou výbavou stojí skoro o 100 tisíc víc. Je to auto, které poslouží absolutně pro všechno, platí za jeden z největších držáků mezi moderními ojetinami jeho 4,6 litru nafty mimoměstské spotřeby není něco jako nesplnitelný sen.

Samozřejmě, je to pořád Passat B7, něco takového se ale zkrátka nenabízí každý den, spíše se to nenabízí skoro vůbec. Takže pokud nutně potřebujete 2,0 TDI, nemusíte mít nejnovější generaci a oceníte minimální nájezd, tohle může být skvělá koupě. S vědomím toho, co Passaty také ujedou, to může být auto na opravdu hodně, hodně dlouho. Kdybyste měli zájem, auto stojí v německém Herne.

12 let starý Passat Variant 2,0 TDI s tak malým, skoro žádným nájezdem je vážně rarita. Zvláště měl-li veškerou péči a vypadá podle toho. Jeho cena je na dnešní dobu velmi zajímavá. Foto: Autogalerie Khodr, publikováno se souhlasem

