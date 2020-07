James May při natáčení těsně unikl vážnému zranění, stála za tím nebetyčná hloupost před 2 hodinami | Petr Prokopec

Dosud nezveřejněné záběry ukazují, že při natáčení pořadů jako Top Gear nebo The Grand Tour není těžké přijít k vážnému zranění. V tomto případě se ale každý se zkušeností se Škodou s motorem vzadu bude chytat za hlavu.

Pokud jste vlastnili nebo nadále vlastníte Škodu 742, tedy proslulé stopětky, stodvacítky a další podobné typy, pak jistě víte, že existují mnohá úskalí, na která je třeba dávat pozor. Jedním z nich je jízda do zatáček, ovšem nikoliv kvůli nekomunikativnímu řízení či špatnému podvozku. Často se totiž stávalo, že vlivem setrvačných sil došlo v nádržce na dolévání vody na nežádoucí pohyb plováku, jenž následně ucpal výpustní hrdlo. Či se pouze zasekl termostat. Výsledek byl ovšem pokaždé stejný a projevoval se kouřem zpod kapoty.

Na požár v motorovém prostoru díky bohu obvykle nedocházelo, pohonná jednotka se „pouze” začala přehřívat. O to chladnější hlavu jste ovšem v dané situaci museli zachovat, třebaže správný postup je dobře znám. Abyste vám totiž nehrozilo opaření od páry v nádržce či úder víčkem, jenž by poháněl nemalý tlak, skutečně jste při přehřátí pohonné jednotky museli na chvíli složit ruce v klín a s rezervní lahví vyčkat pár minut, než došlo na ochlazení motorového prostoru.

Že vám zbytečně strašíme? Chyba lávky, starších vozů, a tedy nikoliv jen u Škod s motorem vzadu a pohonem zadních kol, jsou totiž podobná zranění vcelku běžná, jak jsme ostatně svého času viděli. A před dvěma lety k takovému málem přišel i James May. Tomu se totiž přehřál motor Mercedesu S123 Kombi, se kterým před třemi roky natáčel Mozambický speciál. Jeden z členů štábu, vedle nějž moderátor stál, udělal totiž přesně to, před čím varujeme. Tedy uvolnil příliš rychle víčko expanzní nádobky chladicí soustavy.

Zpoza kapoty záhy vytryskl gejzír páry a vařící vody, kterému naštěstí všichni přítomní zvládli uniknout. Jak přitom následně May trefně poznamenal, přesně z toho důvodu jsou ve vozech varovné nápisy. A jelikož je lidé ani tak neposlouchají, začali automobilky přivádět do hry stále více elektronických asistentů, z nichž mnohé již ani nejdou vypnout. Těmto případům zatím žádná berlička nezabrání, možná by ale měla. Jak vidno, chyby dělají i profesionálové.

