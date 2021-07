Jediný dostupný elektrický kombík Evropy se v testu moc nepředvedl, je jako drahá Dacie před 7 hodinami | Petr Prokopec

I když elektrických aut na trhu přibývá, kombíky jsou mezi nimi raritou a o dostupnosti z hlediska ceny nelze mluvit už vůbec. Tento vůz ale je kombík a nestojí zase tak moc, právě to je na něm ovšem znát.

O čínském kombíku britské značky jsme se v minulosti zmiňovali již několikrát. Naposledy přišla na MG 5 SW EV řeč před měsícem, kdy vyšly najevo jeho slušné prodejní úspěchy. Tohoto elektromobilu se totiž za první čtyři měsíce prodalo takřka 1 100 kusů, a to přesto, že k mání byl pouze na jediném trhu, a to ve Velké Británii. Oproti tomu taková Honda e byla k dispozici napříč celou Evropou, a to při mnohem větším renomé. Přesto však japonská automobilka dokázala za stejné období prodat jen 805 aut.

MG se během následujících měsíců také chystá na trhy Evropské unie, prodejů tedy jen přibude. Očekávat to lze i vzhledem k ceně, která sice není vyloženě nízká, na poměry elektrických aut ale umí zaujmout. V Británii je totiž vůz k mání od 26 495 liber (cca 799 tisíc korun), je ale již snížena o vládní podporu, bez ní by zájemci museli nechat v showroomech zhruba o sto tisíc korun více. Nicméně i přesto je MG 5 nejlevnějším srovnatelným elektrickým autem v zemi, přičemž dráže zájemce vyjde i takový VW ID.3 s menšími bateriemi.

Jak nicméně dodávají kolegové z britského Autocaru, kteří měli možnost vůz vyzkoušet dříve než kdokoli z kontinentální Evropy, relativní láce nepřichází zdarma. Jakmile totiž usednete za volant, je vám ihned patrné, že k úsporám došlo leckde a auto více než co jiného připomíná Dacie. Plasty jsou tvrdé, zatímco některé ovládací prvky naopak působí velmi křehkým dojmem. Je tak vůbec otázkou, zda se dožijí konce sedmileté záruční lhůty. Audiosystém pak vypadá jako dodatečně namontovaný, přičemž nereaguje zrovna rychle, nevypadá pěkně a není ani nijak výrazně velký.

Elektrické kombi je k mání se dvěma úrovněmi výbavy Excite a Exclusive, kdy již standard je poměrně našlapaný. Výše položený stupeň startující na 28 995 GBP (cca 872 tisíc Kč) pak přihazuje ještě automatickou klimatizaci či koženkou potažená sedadla, právě k nim se ovšem stáčí další kritika. Daný materiál je totiž oproti výchozí látce jen stěží vylepšením, přičemž o bočním vedení si můžete nechat pouze zdát.

Věci se příliš nelepší ani během jízdy. Kombi totiž sice pohání 156 elektrických koní, s nimiž můžete zvládnout stovku již za 7,3 sekundy, ovšem přední kola mají i na suchém povrchu problém s trakcí, natož pak na jakémkoli jiném. Zásah protiprokluzového systému přitom není zrovna jemný, stejně jako není potlačeno naklánění karoserie. Na druhou stranu ale můžete počítat s jistým řízením a poddajným podvozkem.

Další věcí, kterou MG může zvládnout oslnit, je technologie semi-autonomního řízení. Nicméně ta v podstatě odpovídá zbytku vozu, pročež je tu takříkajíc do počtu. Adaptivní tempomat totiž šlapá na brzdy až příliš pozdě, zatímco asistent jízdy ve zvoleném pruhu je poněkud nevyzpytatelný. Ve výsledku tedy nebudete mít mnoho důvodů systém zapínat, pročež je vlastně škoda, že jde o součást standardní výbavy.

Máte tedy smysl o tomto voze uvažovat? Pokud nepotřebujete zavazadelník schopný pobrat až 1 396 litrů a delší dojezd spojený s bateriemi o kapacitě 57,7 kWh, pak vám daleko více bude vyhovovat onen Volkswagen ID.3 s menší úložnou plochou i kratším dojezdem. Ten je sice dražší, vyššího výdaje ale dle Britů litovat nebudete. Kladete-li ale na praktičnost maximální důraz, jděte do základní úrovně výbavy. Snáze pak překousnete řadu jinak zjevných nedostatků.

