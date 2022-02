Jeff Bezos si zaplatí rozmontování historického mostu, aby přes něj mohla proplout jeho nová superjachta před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Racingfreak, Wikimedia Commons, CC ASA 3.0

A pak že bohatí lidé nemají problémy. Mají, jen jsou „trochu” jiné než ty naše. S jedním bizarním se momentálně potýká zakladatel Amazonu, který nechá na vlastní náklady rozmontovat historický most De Hef. Jinak by jeho 127 metrů dlouhá zůstala uvězněna v Rotterdamu.

Problémy bohatých obvykle nekorespondují s těmi, kterým čelí zbytek planety. Zatímco tedy většinu z nás trápí především koronavirové restrikce či stále dražší ceny energií a vlastně i všeho ostatního, pro Jeffa Bezose je momentálně trnem v patě historický most v Rotterdamu. Šéf Amazonu si totiž v roce 2018 objednal u nizozemské společnosti Oceanco jachtu, která bude po dokončení měřit 127 metrů na délku. Půjde tedy o jedno z největších plavidel svého druhu, jenž bude brázdit světové oceány. Tedy za předpokladu, že se na ně vůbec dostane.

Společnost Oceanco totiž sídlí v Alblasserdamu, odkud je skrze jeden z mnoha nizozemských vodních kanálů poměrně snadný přístup k moři. V cestě přitom lodím stojí jen několik mostů, z nichž Koningshavenbrug zvaný též De Hef má posuvnou centrální část. Stačí ji tedy zvednout, a většina plavidel může pokračovat dále. Problémem ale je ta skutečnost, že Bezosova jachta není jen dlouhá, ale díky třem stěžňům bude také značně vysoká. I přes zvednutí centrální části pro ni tedy most představuje nepřekonatelnou překážku.

Společnost Oceanco se proto již obrátila na radnici Rotterdamu, zda může dojít k rozmontování mostu a jeho následnému složení poté, co pod ním Bezosova jachta propluje. Veškeré náklady na obě činnosti pak pochopitelně půjdou z kapsy šéfa Amazonu. Právě to mělo radní přesvědčit, byť oficiálně zůstává věc otevřená. Proti tomuto kroku totiž brojí místní historici, stejně jako značná část veřejnosti. De Hef je totiž součástí kulturního dědictví nizozemského města.

Počátky výstavby mostu se datují již k roku 1878, tehdy však ještě nebyla vybudována posuvná střední část. Místo toho měl De Hef sklápěcí levou a pravou část. Kvůli tomu byl ovšem průplav příliš úzký, což se definitivně potvrdilo v roce 1918, kdy do jednoho z pilířů narazila německá loď Kandelfels. Došlo tedy na přestavbu, přičemž na nové otevření došlo o devět let později. Nicméně v roce 1940 byl most silně poškozen německým bombardováním Rotterdamu.

Po válce byl De Hef první věcí, kterou Nizozemci opravili. Dlouho se však neradovali, neboť v roce 1978 došlo na další poškození. O patnáct let později, když byla vybudována železnice mezi centrálním nádražím a zastávkou Zuid, tak radnice začala uvažovat o jeho demolici. Proti se však postavili jak běžní občané, tak i historici. Ti zjevně tahali za silnější kus provazu, pročež byl most zachráněn a nakonec i zrenovován, přičemž práce skončily v roce 2017.

Radnice se tehdy zavázala k tomu, že znovu již most nebude nikdy rozmontován. Právě proto je momentálně Bezosova žádost tak kontroverzní. Společnost Oceanco přitom dodává, že jachtu nelze smontovat jen částečně a dokončit až někde za mostem. Přitom se zaštiťuje i řadou pracovních míst, které díky Bezosově zakázce vznikly. To sice historici uznávají, ovšem dodávají, že zkrátka existují limity, co je a není možné.

Dá se předpokládat, že Bezos si nakonec prosadí svou. Ostatně dojít má pouze k demontáži oné střední části, a dle firmy Oceanco by při řádné přípravě mělo být vše hotové za pouhý den. To se nezdá být tak omezujícím, přičemž pokud Bezos sáhne do kapsy poněkud hlouběji a přispěje tak na údržbu a obnovu dalších nizozemských památek, pak nejspíše historici nakonec nebudou proti.

Nizozemský most De Hef stojí v cestě Bezosově jachtě. Ta bude dokončena v letošním roce, přičemž se nenatáhne pouze do délky, ale díky třem stěžňům také do výšky. Právě kvůli nim ovšem nepropluje pod mostem ani poté, co se jeho střední část zvedne do maximální možné polohy. Foto: Racingfreak, Wikimedia Commons, CC ASA 3.0

Zdroj: Dutch News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.