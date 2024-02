K mání je nejvzácnější verze legendárního BMW M1. Existují jen tři, můžete s ním založit klub s Berniem Ecclestonem před 7 hodinami | Petr Miler

Není tuctové em-jedničky, pokud ale mezi všemi jejími výjimečnými provedeními máme hledat to opravdu nejvzácnější, je to tohle. Vzniklo jen ve třech kusech a stát bude podle toho, 22 milionů korun na něj může být málo.

Při pátrání po největší mnichovské automobilové legendě hledáček nemůže minout BMW M1. A je otázka, jestli by v něm nemělo být samo. Jistě, u BMW stvořili mnoho slavných vozů, snad žádný jiný ale nespojuje v jednom celku tolik výjimečných vlastností jako právě M1. Bylo to auto mimořádné vším od Giugiarova designu přes rychlost a sportovní úspěchy až neobvyklost v nabídce BMW a extrémně nízký počet vyrobených kusů. Postaveno bylo pouhých 453 aut, z čehož jen 399 bylo určeno pro silniční provoz.

S ohledem na zmíněné jde o auto raritní v jakémkoli stavu a podobě, však za miliony se dnes prodávají i jeho vraky. Přesto se mezi těmi čtyřmi stovkami M1 najdou takové, které jsou výjimečnější než jiné. Může se o to postarat osoba majitele nebo jeho barva. I když většinu M1 známé jako bílá či červená popř. oranžová auta, najde se i pár jinak zbarvených, která takto vyjela přímo z fabriky.

Ze silniční strojů vzniklo 163 kusů v bílé, 98 v oranžové, 71 v červené, 58 v modré, 4 v šedé, 3 v černé a 3 ve stříbrné. Když k tomu dodáme, že ze stříbrně zbarvených exemplářů byl jeden továrním prototypem, jeden si na zvláštní objednávku koupil sám Bernie Ecclestone a my se nyní díváme na ten třetí, pak je jasné, že před sebou máme něco zcela jedinečného. A přehled zajímavých vlastností tohoto auta barvou Polaris Silver jen začíná.

Dodáno bylo v roce 1981 do Francie, kde s ním jeho majitel dělal všechno možné, jen ne jezdil. Do dnešního dne tak má najeto pouhých 17 150 km, za 43 let existence a za použití dvou tachometrů (první se porouchal po zdolání 11 103 km). Z auta zatím moc nevidíme, aukční firma RM Sotheby's jej teprve chystá k prodeji, podle dostupných informací je ale vůz ve zcela originálním stavu, s původním motorem i převodovkou a pouze s opraveným stříbrným lakem.

Bylo by zajímavé se na něj jen dívat, ale půjde ho i koupit v rámci březnové floridské dražby zmíněné firmy. Konečnou cenu tedy neznáme, nepočítejte ale s tím, že by bylo jakkoli levné. Odhad RMS hovoří až o 950 tisících amerických dolarech zaplacených vítězným kupcem. To by bylo v přepočtu víc jak 22 milionů Kč a udělalo by to z této M1 jednu z nejdražších, které kdy změnily majitele.

Je ale také tou nejvzácnější a sakramentsky zajímavou, však kdo může říci, že má auto jako Bernie Ecclestone? S tímhle můžete za britskou legendou motorsportu rovnou vyrazit a pozvat ho do vlastního klubu - krom vás dvou už tam bude moci jen jeden člověk. Jestli má tohle všechno cenu odpovídající sumám, za které by bylo možné koupit citelně modernější auta s mnohem více ohromujícími dynamickými parametry, zvažte sami. Tady budete mít pod palcem 3,5litrový šestiválec, pětistupňový manuál, 280 koní, stovku za 5,6 sekundy a maximální rychlost 265 km/h. Pokud vás to ohromuje, už víte, kdy a kde začít přihazovat...

Tohle je nejvzácnější BMW M1, které kdy vzniklo. A jde ho koupit.

