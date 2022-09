K mání je prakticky úplně nový Mercedes třídy S za cenu Škody Octavia, je to nevídaná nabídka před 2 hodinami | Petr Miler

Nedíváte se na katalogovou fotku, tohle jsou sedadla auta, které si právě teď můžete koupit. A i všechno ostatní je na něm nedotčené stejně jako jeho kožené čalounění, první a dosud jediný majitel vozu jej téměř vůbec nepoužíval.

Tento Mercedes třídy S přišel svého prvního a dodnes jediného majitele v roce 2004 jako nový na více jak 2 miliony Kč. Teď je k mání za 737 tisíc korun. Rozdíl mezi stavem při pořízení a v současnosti? Přesně 7 188 kilometrů na tachometru, to je celé. A podle jeho stavu bychom mu klidně věřili i jen těch 188 km, tak dokonale zachovalý je.

Může být obtížné pochopit, proč si někdo pořídil špičkovou německou limuzínu za miliony, která snadno spolyká statisíce kilometrů během pár let, a pak s ní dekády nejezdil, ale tady se to prostě stalo. Podobné stroje často pochází od sběratelů z Japonska či USA, což jejich hodnotu pro Evropany poněkud snižuje, tohle ale není ten případ - jde o evropské provedení, které mělo jednoho soukromého majitele.

Prodávající nechce prozradit, co vedlo k tomu, že auto jezdilo jen okolo 400 km ročně - někdy jde o vozy lidí s rozsáhlými kolekcemi, jindy o vozy, jejichž majitel brzy po dodání zemřel a dědici se dlouho nemohli domluvit, co s nimi. To všechno jsme zažili, ať už to ale bylo v tomto konkrétním případě jakkoli, v nabídce jednoho polského prodejce se objevil hotový stoj času, který vás vrátí zpět o 18 let. A nabízí šanci koupit vlastně docela levně prakticky úplně nový Mercedes Sonderklasse, na který byste dnes jinak potřebovali nejméně 2 743 070 Kč.

Jak asi už tušíte podle naznačené původní ceny nabízeného auta, předmětem prodeje není žádná hypervýkonná verze, ale základní naftový model S 320 CDI s 204koňovým třílitrovým šestiválcem pod kapotou. Zbytek specifikace odpovídá zvolenému motoru - tohle auto nemá úplně malou výbavu, protože „oholená” třída S ani neexistuje a pár příplatků si do něj cestu našlo, vyloženě našlapaný model to ale také není. Daleko za rámec očekávatelných prvků typu xenony, kůže, dřevo, navigace, vyhřívaná sedadla či střešní okno se tedy nedostanete.

O to tu ale nakonec nejde, klíčový je stav. Podívejte se na tohle auto sami na fotkách níže, je skutečně muzejní, nové - i z motoru nebo podvozku by se dalo svačit. A byť to není zrovna nejlepší dvanáctiválcová verze nebo ostré provedení od AMG, za cenu nové Octavie (a nebude to žádná sláva, něco jako 2,0 TDI v prostřední výbavě) nejde o nic opovrženíhodného. A s občasným ježděním, téměř nulovým nájezdem a nekomplikovaným provedením S 320 CDI nelze očekávat, že by tohle auto mohla být servisní noční můra.

Dodnes prakticky zcela nejetý Mercedes třídy S z roku 2004, který má za sebou jen občasné ježdění, se v prodeji opravdu nevidí. Fotky zachycují skutečný vůz v jeho současném stavu, je opravdu dokonalý. Foto: Komfort-Trans, publikováno se souhlasem

